Dua Lipa hashamatli to‘yidan ilk rasmiy suratlarni ko‘rsatdi

·2·Madaniyat
Dua Lipa hashamatli to‘yidan ilk rasmiy suratlarni ko‘rsatdi

Mashhur xonanda Dua Lipa va aktyor Kallum Tyorner Sitsiliyada bo‘lib o‘tgan hashamatli nikoh marosimidan olingan rasmiy suratlarni ilk bor jamoatchilikka taqdim qildi.

30 yoshli xonanda Instagram sahifasida bir nechta fotosuratlardan iborat to‘plamni e’lon qilib, unga «Mr & Mrs» deb izoh qoldirdi.

Ma’lum bo‘lishicha, Dua Lipa ushbu marosimda Chanel moda uyi tomonidan maxsus tayyorlangan yuqori darajadagi kutyur kelinlik libosini kiygan. Libos patlar va yaltiroq bezaklar bilan bezatilgan bo‘lib, u Parijdagi mashhur atelyelarda qo‘l mehnati bilan tayyorlangan.

Dua Lipa va yigitlar shodiyona vaqtida shampan vinosini ochishmoqda.

Kelinning fatasi ham qo‘lda ishlangan bo‘lib, unga munchoqlar, patlar va organza bezaklari qo‘shilgan. Obraz maxsus tayyorlangan oq atlas tuflilar bilan to‘ldirilgan.

36 yoshli Kallum Tyorner esa Louis Vuitton brendi tomonidan tayyorlangan maxsus kostyumda ko‘rinish bergan.

Juftlikning yaqindan olingan samimiy suratlarida ular bir-biriga mehr ko‘rsatayotgani, to‘y maskanida suratga tushayotgani hamda shampan bilan bayram qilayotgani aks etgan.

Kostyumdagi yigit va oq ko‘ylak hamda fata kiygan qiz quvonch bilan raqs tushishmoqda.

Avvalroq manbalar Sitsiliyadagi uch kunlik nikoh marosimi nihoyatda hashamatli o‘tishi va juftlik butun boshli mehmonxonani band qilganini ma’lum qilgan edi.

Bundan avval esa ular 2026 yil may oyida Londondagi Old Marylebone Town Hall binosida fuqarolik nikohidan o‘tgan.

Juftlik keyinchalik Italiyaning Palermo shahri yaqinida joylashgan Villa Valguarnera majmuasida yaqinlari bilan uch kunlik tantanali bayram o‘tkazgan.

Dua Lipa va Kallum Tyorner munosabatlari haqidagi dastlabki ma’lumotlar 2024 yil yanvar oyida tarqalgan edi. Ular «Masters of Air» loyihasining kechki tadbirida birga raqs tushayotgan paytda ko‘rilgan.

Oq-qora suratda kelin-kuyov libosidagi ayol va erkak yonma-yon turibdi.

Manbalarning aytishicha, juftlik o‘sha vaqtning o‘zidayoq bir-biriga qattiq mehr qo‘ygan bo‘lgan. Oradan uch oy o‘tib, ular Nyu-Yorkda birga ko‘rinish bergan.

Xonanda esa 2025 yil iyun oyida rasman unashtirilganini tasdiqlagan edi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Suyunchi: xonanda Dilnoz qizaloqli bo‘lganini ma’lum qildi (video)Suyunchi: xonanda Dilnoz qizaloqli bo‘lganini ma’lum qildi (video)Bugun, 23:03Hijobsiz qo‘shiq aytgan eronlik xonanda qamchilash jazosiga hukm qilindiHijobsiz qo‘shiq aytgan eronlik xonanda qamchilash jazosiga hukm qilindiBugun, 22:52Abbos Fayzullayev kutilmagan sirni ochdi (video)Abbos Fayzullayev kutilmagan sirni ochdi (video)Bugun, 18:59Habib Nurmagomedov jahon chempionatida qaysi terma jamoaga muxlislik qilishini ochiq aytdiHabib Nurmagomedov jahon chempionatida qaysi terma jamoaga muxlislik qilishini ochiq aytdiBugun, 18:26Durdona Qurbonova terma jamoaga qo‘llov videosi bilan chiqdi (video)Durdona Qurbonova terma jamoaga qo‘llov videosi bilan chiqdi (video)Bugun, 18:24Yorqinxo‘ja Umarov yangi “Jani jani” qo‘shig‘i bilan yana muxlislarni rom etdi (video)Yorqinxo‘ja Umarov yangi “Jani jani” qo‘shig‘i bilan yana muxlislarni rom etdi (video)Bugun, 18:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...