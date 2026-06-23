Jim Kerri yana qaytadi: “Grinch 2” rasman yo‘lda

·18·Madaniyat
Jim Kerri yana qaytadi: “Grinch 2” rasman yo‘lda

Bolaligimizning eng sevimli bayram filmlaridan biri — “Grinch — Yangi yil o‘g‘risi” yana davom etadi. Universal Pictures va Imagine Entertainment studiyalari Ron Xovard rejissyorligida “Grinch 2” filmi ustida ish boshlanganini e’lon qildi.

Eng quvonarlisi, bosh qahramonni yana o‘sha afsonaviy Jim Kerri gavdalantiradi. Aktyor ilk film suratga olish jarayonlarini og‘ir sinov sifatida eslaydi: noqulay kostyum va har kuni 8 soatlab davom etgan grim uni jiddiy qiynagan, hatto u maxsus chidamlilik bo‘yicha darslar ham olgan.

Yangi texnologiyalar esa bu safar ishni ancha yengillashtiradi — zamonaviy vizual effektlar yordamida Grinch obrazi yanada mukammal yaratiladi.

Filmning aniq premera sanasi yaqin vaqt ichida e’lon qilinishi kutilmoqda.

Jim CarreyRon HowardUniversal PicturesImagine Entertainment
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahongir Otajonov Portugaliyaga qarshi o‘yin haqida fikr bildirdi (video)Jahongir Otajonov Portugaliyaga qarshi o‘yin haqida fikr bildirdi (video)Bugun, 17:48Lola Ahmedova terma jamoani qo‘llab, trendga qo‘shildi (video)Lola Ahmedova terma jamoani qo‘llab, trendga qo‘shildi (video)Bugun, 17:44“Aktrisalikka qaytsammikan?” — Munisa Rizayevaning savoli muhokamalarga sabab bo‘ldi“Aktrisalikka qaytsammikan?” — Munisa Rizayevaning savoli muhokamalarga sabab bo‘ldiBugun, 15:06“O‘yinchoqlar tarixi 5” kassa rekordlarini yangiladi“O‘yinchoqlar tarixi 5” kassa rekordlarini yangiladiBugun, 14:29Munisa Rizayevaga sahnada ulkan guldasta sovg‘a qilishdi (video)Munisa Rizayevaga sahnada ulkan guldasta sovg‘a qilishdi (video)Bugun, 13:23O‘zbekistonlik model xalqaro tanlovda g‘olib bo‘ldiO‘zbekistonlik model xalqaro tanlovda g‘olib bo‘ldiKecha, 22:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...