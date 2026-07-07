"Ijodga qaytamanmi?"- Sardor Rahimxon yangi intervyu berdi

·55·Madaniyat
"Ijodga qaytamanmi?"- Sardor Rahimxon yangi intervyu berdi

Sardor Rahimxon yangi intervyusida san’atni tark etganidan keyingi hayoti va qarashlaridagi o‘zgarishlar haqida batafsil gapirdi.

U 2019 yilda ijoddan ketgan va bu qaroridan bir zum ham pushaymon bo‘lmaganini bildirdi. Sobiq xonandaning so‘zlariga ko‘ra, keyingi yillarda uning hayotga, boylikka va insonlarga yordam berishga bo‘lgan munosabati ancha o‘zgargan.

San’atdan ketgach, u "Yurak amri" insonparvarlik loyihasini tashkil etdi. 2023 yil kuzidan 2026 yil fevraligacha esa "Vaqf" xayriya jamoat fondida rahbar o‘rinbosari hamda xayriya ishlari bo‘yicha direktor vazifalarida ishladi.

Intervyuda Sardor Rahimxondan sahnaga qaytish ehtimoli haqida ham so‘raldi. U bu masalaga o‘zining bugungi hayotiy maqsadlari va tanlagan yo‘lidan kelib chiqib munosabat bildirdi.

Suhbatning yana bir qismi sun’iy intellekt bilan bog‘liq firibgarliklarga bag‘ishlandi. Uning aytishicha, ayrim shaxslar taniqli insonlarning ovozi yoki qiyofasini soxtalashtirib, odamlarni aldashga urinmoqda.

Sardor Rahimxon bunday materiallar orqali pul so‘rash, xayriyaga chaqirish yoki turli va’dalar berish holatlariga ehtiyot bo‘lish kerakligini ta’kidladi. U har qanday shubhali xabarni rasmiy manbalar orqali tekshirish zarurligini aytdi.

Sardor RahimkhonYurak AmriVaqf
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Enn Xeteuey libosni teskari kiyib, barchani hayratda qoldirdiEnn Xeteuey libosni teskari kiyib, barchani hayratda qoldirdiBugun, 14:06Shahlo Zoirova Sharm al-Shayxda Kleopatra obrazini namoyish qildi (video)Shahlo Zoirova Sharm al-Shayxda Kleopatra obrazini namoyish qildi (video)Bugun, 13:30Homilador Enn Xeteuey o‘zining go‘zal obrazi bilan yangi film taqdimotida ko‘rinish berdiHomilador Enn Xeteuey o‘zining go‘zal obrazi bilan yangi film taqdimotida ko‘rinish berdiBugun, 11:53140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdiBugun, 00:01Abbosbek Fayzullayevning ixcham to‘yi muxlislar muhokamasiga sabab bo‘ldi! (video)Abbosbek Fayzullayevning ixcham to‘yi muxlislar muhokamasiga sabab bo‘ldi! (video)Kecha, 22:34Dilso‘z “El-yurt fidokori” ko‘krak nishoni bilan taqdirlandiDilso‘z “El-yurt fidokori” ko‘krak nishoni bilan taqdirlandiKecha, 16:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi