Marjona Mirzaaliyeva o‘g‘liga uy sovg‘a qildi (video)

·72·Madaniyat
Marjona Mirzaaliyeva o‘g‘liga uy sovg‘a qildi (video)

Aktrisa Marjona Mirzaaliyeva muxlislari bilan quvonchli yangiligini bo‘lishdi. San’atkor Instagram sahifasida e’lon qilgan videosi orqali o‘g‘li Muhammadhabib uchun yangi uy xarid qilganini ma’lum qildi.

Aktrisaning aytishicha, ushbu xonadon shahar markazidan sotib olingan bo‘lib, u farzandi uchun uzoq vaqtdan beri niyat qilib yurgan orzusini amalga oshirgan.

Marjona Mirzaaliyeva videoga yozgan izohida shunday dedi:

“Alhamdulillah, farzandimga uy hadya qildim. Alloh mehribon va doim biz bilan. Robbimga behisob shukr. Bolajonim uchun shahar markazidan uy oldim. Eng quvonarlisi, bu uyni hech qanday qarzsiz va bo‘lib-bo‘lib to‘lashsiz to‘liq xarid qilib, farzandimga sovg‘a qildim. Allohim barchamizga hayrli yo‘l va hayrli taqdir bersin, doimo o‘z panohida asrasin. Yonimda bo‘lib, menga mehr va ishonch bergan barcha yaqinlarim hamda muxlislarimga ham cheksiz rahmat.”

Video davomida aktrisa muxlislarining ko‘pchiligi undan to‘y haqidagi xabarni kutganini ham aytib o‘tdi.

“Ko‘pchilik 'to‘y bo‘ldimi?' deb yozibdi. Yo‘q, hali unday emas. Xudo xohlasa, to‘y ham bo‘ladi. Hozircha hayotimda hech kim yo‘q. Asosiy yangiligim — o‘g‘lim uchun uy xarid qilganim edi. Hatto uyni olganimdan beri Muhammadhabibni ham hali bu yerga olib kelmaganman,” deya qo‘shimcha qildi aktrisa.

San’atkorning ushbu quvonchli xabari muxlislari tomonidan iliq kutib olindi. Izohlarda ko‘plab kuzatuvchilar Marjona Mirzaaliyevani samimiy tabriklab, yangi xonadon fayzli va qutlug‘ bo‘lishini tilab ezgu tilaklarini bildirmoqda.

Marjona MirzaaliyevaMuhammadhabibInstagram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shoxruhxon va Umidaxon yangi duetini e’lon qildi: "Xatlar" (video)Shoxruhxon va Umidaxon yangi duetini e’lon qildi: "Xatlar" (video)Bugun, 12:37Garri Staylz «Uembli»dagi 12 ta konsert bilan rekord o‘rnatdiGarri Staylz «Uembli»dagi 12 ta konsert bilan rekord o‘rnatdiBugun, 12:16Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldiAbbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldiBugun, 12:10«Emmi» intrigasi boshlandi: bir serial 25 ta nominatsiyaga da’vogarlik qilmoqda«Emmi» intrigasi boshlandi: bir serial 25 ta nominatsiyaga da’vogarlik qilmoqdaBugun, 10:24Uchinchi «Dyuna» treyleri chiqdi: Pol Atreydes oldida eng og‘ir sinov borUchinchi «Dyuna» treyleri chiqdi: Pol Atreydes oldida eng og‘ir sinov borBugun, 10:16Zendayaning premyeradagi libosi nega shov-shuvga sabab bo‘ldi?Zendayaning premyeradagi libosi nega shov-shuvga sabab bo‘ldi?Kecha, 18:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
O‘zbekistonlik model xalqaro tanlovda g‘olib bo‘ldi
O‘zbekistonlik model xalqaro tanlovda g‘olib bo‘ldi