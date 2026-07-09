Shoxruhxon va Umidaxon yangi duetini e’lon qildi: "Xatlar" (video)

·0·Madaniyat
Shoxruhxon va Umidaxon yangi duetini e’lon qildi: "Xatlar" (video)

Xonandalar Shoxruhxon va Umidaxonning “Xatlar” nomli yangi duetidan qisqa parcha ijtimoiy tarmoqlarda e’lon qilinib, muxlislar orasida katta qiziqish uyg‘otdi.

Tarqalgan lavhada qo‘shiqning qisqa qismi va emotsional ohangi tinglovchilar e’tiborini tortgan. Oradan ko‘p vaqt o‘tmay, video turli sahifalarda keng tarqalib, ijtimoiy tarmoqlarda faol muhokama qilina boshladi.

Hozircha ijodkorlar qo‘shiqning rasmiy premera sanasini ma’lum qilmagan. Shunga qaramay, muxlislar izohlarda taronaning to‘liq versiyasini sabrsizlik bilan kutayotganini yozmoqda.

Ko‘pchilik tinglovchilar duetning qisqa parchasi ham ularda iliq taassurot qoldirganini ta’kidlab, “Xatlar” yilning eng ommabop qo‘shiqlaridan biriga aylanishi mumkinligini taxmin qilmoqda.

Endi muxlislar Shoxruhxon va Umidaxonning yangi taronasi qachon rasman taqdim etilishini intiqlik bilan kutmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Garri Staylz «Uembli»dagi 12 ta konsert bilan rekord o‘rnatdiGarri Staylz «Uembli»dagi 12 ta konsert bilan rekord o‘rnatdiBugun, 12:16Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldiAbbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldiBugun, 12:10Marjona Mirzaaliyeva o‘g‘liga uy sovg‘a qildi (video)Marjona Mirzaaliyeva o‘g‘liga uy sovg‘a qildi (video)Bugun, 11:46«Emmi» intrigasi boshlandi: bir serial 25 ta nominatsiyaga da’vogarlik qilmoqda«Emmi» intrigasi boshlandi: bir serial 25 ta nominatsiyaga da’vogarlik qilmoqdaBugun, 10:24Uchinchi «Dyuna» treyleri chiqdi: Pol Atreydes oldida eng og‘ir sinov borUchinchi «Dyuna» treyleri chiqdi: Pol Atreydes oldida eng og‘ir sinov borBugun, 10:16Zendayaning premyeradagi libosi nega shov-shuvga sabab bo‘ldi?Zendayaning premyeradagi libosi nega shov-shuvga sabab bo‘ldi?Kecha, 18:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
O‘zbekistonlik model xalqaro tanlovda g‘olib bo‘ldi
O‘zbekistonlik model xalqaro tanlovda g‘olib bo‘ldi