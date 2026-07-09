Shoxruhxon va Umidaxon yangi duetini e’lon qildi: "Xatlar" (video)
Xonandalar Shoxruhxon va Umidaxonning “Xatlar” nomli yangi duetidan qisqa parcha ijtimoiy tarmoqlarda e’lon qilinib, muxlislar orasida katta qiziqish uyg‘otdi.
Tarqalgan lavhada qo‘shiqning qisqa qismi va emotsional ohangi tinglovchilar e’tiborini tortgan. Oradan ko‘p vaqt o‘tmay, video turli sahifalarda keng tarqalib, ijtimoiy tarmoqlarda faol muhokama qilina boshladi.
Hozircha ijodkorlar qo‘shiqning rasmiy premera sanasini ma’lum qilmagan. Shunga qaramay, muxlislar izohlarda taronaning to‘liq versiyasini sabrsizlik bilan kutayotganini yozmoqda.
Ko‘pchilik tinglovchilar duetning qisqa parchasi ham ularda iliq taassurot qoldirganini ta’kidlab, “Xatlar” yilning eng ommabop qo‘shiqlaridan biriga aylanishi mumkinligini taxmin qilmoqda.
Endi muxlislar Shoxruhxon va Umidaxonning yangi taronasi qachon rasman taqdim etilishini intiqlik bilan kutmoqda.
…