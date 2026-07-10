G‘aybulla Tursunovning kutilgan “Bu yurak” qo‘shig‘i taqdim etildi (video)
Xonanda G‘aybulla Tursunovning muxlislari intiqlik bilan kutgan “Bu yurak” nomli yangi qo‘shig‘i va unga ishlangan videoklip bugun, 10 iyul kuni soat 19:00 da xonandaning rasmiy YouTube kanalida rasman premyera qilindi.
San’atkor yangi ijod mahsuloti haqida bir necha kun avval ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali ma’lum qilgan edi. Premyera oldidan e’lon qilingan qisqa lavhalar tinglovchilarda katta qiziqish uyg‘otib, qo‘shiqning to‘liq talqinini kutayotganlar sonini yanada oshirgandi.
Premyera e’lon qilinganidan so‘ng “Bu yurak” qisqa vaqt ichida ko‘plab tomoshalarni yig‘ishga ulgurdi. Muxlislar qo‘shiq va videoklipni iliq kutib olib, ijtimoiy tarmoqlarda o‘z taassurotlari bilan faol bo‘lishmoqda.
Izohlarda ko‘plab tinglovchilar G‘aybulla Tursunovni navbatdagi ijodiy ishi bilan tabriklab, qo‘shiqning mazmuni, musiqasi va klipdagi obrazlarga yuqori baho bermoqda.
…