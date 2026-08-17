Jorjina Rodrigesning to'y taqinchoqlari barchani hayratga soldi: olmoslarining qiymati qancha?

·0·Madaniyat
Jorjina Rodrigesning to'y taqinchoqlari barchani hayratga soldi: olmoslarining qiymati qancha?

Krishtianu Ronalduning rafiqasi Jorjina Rodriges to'y marosimida taqqan hashamatli zargarlik buyumlari bilan ham e'tibor markazida bo'ldi. Ayniqsa, ulkan olmosli marjon va taqinchoqlar muxlislarni hayratda qoldirdi.

Uchta ulkan olmos

Jorjina taqqan taqinchoqlar Chopard’ning Garden of Kalahari kolleksiyasiga mansub ekani aytilmoqda.

Undagi uchta markaziy olmos Kalahari hududidagi yirik olmosdan kesib olingan bo'lib, ularning umumiy og'irligi 342 karatlik asl tosh bilan bog'liq.

Taqinchoqlarda:

50 karatlik dumaloq kesimli olmos;

26 karatlik yurak shaklidagi olmos;

25 karatlik noksimon olmos borligi qayd etilgan.

Jorjina Rodrigesning to'y taqinchoqlari barchani hayratga soldi: olmoslarining qiymati qancha?

Jorjinaning to'y kuni taqqan zargarlik buyumlari hashamati marosimning o'zidan kam e'tibor tortmadi.

Marjonni keyin ham taqish mumkin

Taqinchoqning yana bir o'ziga xos jihati — marjon qismi ajratib olinishi mumkin. Shu sababli uni turli ko'rinishlarda taqish imkoniyati mavjud.

Jorjinaning to'y libosi, ulkan olmoslari va hashamatli aksessuarlari ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg'otdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Krishtianu Ronaldu nega uyida oddiy to‘y qildi?Krishtianu Ronaldu nega uyida oddiy to‘y qildi?Kecha, 23:23Sun’iy intellektsiz Jeki Chan bilan rasmga tushgan bolakay tarmoqlarda barchaning qiziqishini uyg‘otdi! (video)Sun’iy intellektsiz Jeki Chan bilan rasmga tushgan bolakay tarmoqlarda barchaning qiziqishini uyg‘otdi! (video)Kecha, 18:09Rani Mukerjiga faxriy doktorlik berildi: aktrisa ko‘z yoshlarini tiya olmadi!Rani Mukerjiga faxriy doktorlik berildi: aktrisa ko‘z yoshlarini tiya olmadi!Kecha, 17:17Xamdam Sobirovning «Peshta» klipi rekord sur'atda tomosha qilinmoqda (video)Xamdam Sobirovning «Peshta» klipi rekord sur'atda tomosha qilinmoqda (video)Kecha, 00:51Kanye West konserti boshlanishiga sanoqli soatlar qolganida Olmaotada elektr o'chdi: minglab muxlislar xavotirdaKanye West konserti boshlanishiga sanoqli soatlar qolganida Olmaotada elektr o'chdi: minglab muxlislar xavotirda15.08, 18:01Bitta soat uchun $40 million? Mashhur insonlarga tegishli eng qimmat soatlar!Bitta soat uchun $40 million? Mashhur insonlarga tegishli eng qimmat soatlar!15.08, 11:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Durdona Qurbonova yangi klipda mol sog‘moqchi edi, ammo hammasi rejadagidek ketmadi!
Durdona Qurbonova yangi klipda mol sog‘moqchi edi, ammo hammasi rejadagidek ketmadi!
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)