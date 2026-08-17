Ronaldo va Jorjina nihoyat ramziy sanada nikohdan o‘tishdi: ilk video va suratlar tarmoqlarda tarqaldi! (video)

·20·Dunyo
Ronaldo va Jorjina nihoyat ramziy sanada nikohdan o‘tishdi: ilk video va suratlar tarmoqlarda tarqaldi! (video)

Krishtianu Ronaldo va Jorjina Rodrigesning uzoq kutilgan to‘yi bo‘lib o‘tdi. Juftlik 11 avgust kuni, bundan 10 yil avval ilk bor uchrashgan sanada nikohdan o‘tdi.

Sana ular uchun alohida

Bir necha hafta davomida to‘y qayerda va kimlar ishtirokida o‘tishi haqida turli mish-mishlar tarqaldi. Yakunda juftlik uchun eng muhim sana tanlandi — ilk uchrashuvlarining 10 yilligi.

“Bu men tasavvur qilganimdek bo‘ldi”, — deya Jorjina to‘y taassurotlarini bildirgan.

Hashamatli marosim

Ronaldo va Jorjina marosimda Gucci liboslarida ko‘rinish bergan. Ijtimoiy tarmoqlarda ularning 750 milliondan ortiq umumiy auditoriyasi borligi sababli to‘y tafsilotlari muxlislar orasida katta qiziqish uyg‘otdi.

Farzandlari ham marosimda

To‘y marosimida juftlikning farzandlari ham ishtirok etgan. Ularning nikoh marosimidan olingan video lavhalar ijtimoiy tarmoqlarda tezda tarqalib, muxlislar e’tiborini tortdi.

Shu tariqa, yillar davomida birga bo‘lib kelgan Ronaldo va Jorjina munosabatlarini ramziy sana bilan yangi bosqichga olib chiqdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

€9 millionlik san'at xazinasi topildi: mashhur rassomlarning o'g'irlangan kartinalari qaytarildi€9 millionlik san'at xazinasi topildi: mashhur rassomlarning o'g'irlangan kartinalari qaytarildiBugun, 06:29Holandning "sevimli sabzisi" Norvegiyada xitga aylandi: hatto yangi nom ham oldiHolandning "sevimli sabzisi" Norvegiyada xitga aylandi: hatto yangi nom ham oldiBugun, 06:03Indoneziyada 7,7 magnitudali zilzila: qurbonlar soni 53 nafarga yetdiIndoneziyada 7,7 magnitudali zilzila: qurbonlar soni 53 nafarga yetdiBugun, 05:54Ballistik zarbalar statistikasi to‘xtatilgani nega katta shov-shuvga sabab bo‘ldi?Ballistik zarbalar statistikasi to‘xtatilgani nega katta shov-shuvga sabab bo‘ldi?Kecha, 23:45«Qochishga atigi 30 soniya bor»: Kuleba ballistik zarbalar haqida bayonot berdi«Qochishga atigi 30 soniya bor»: Kuleba ballistik zarbalar haqida bayonot berdiKecha, 23:31Ona farzandi bilan muloqot uchun qo‘liga klaviatura tatuirovka chizdirdiOna farzandi bilan muloqot uchun qo‘liga klaviatura tatuirovka chizdirdiKecha, 23:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi