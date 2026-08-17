Ronaldo va Jorjina nihoyat ramziy sanada nikohdan o‘tishdi: ilk video va suratlar tarmoqlarda tarqaldi! (video)
Krishtianu Ronaldo va Jorjina Rodrigesning uzoq kutilgan to‘yi bo‘lib o‘tdi. Juftlik 11 avgust kuni, bundan 10 yil avval ilk bor uchrashgan sanada nikohdan o‘tdi.
Sana ular uchun alohida
Bir necha hafta davomida to‘y qayerda va kimlar ishtirokida o‘tishi haqida turli mish-mishlar tarqaldi. Yakunda juftlik uchun eng muhim sana tanlandi — ilk uchrashuvlarining 10 yilligi.
“Bu men tasavvur qilganimdek bo‘ldi”, — deya Jorjina to‘y taassurotlarini bildirgan.
Hashamatli marosim
Ronaldo va Jorjina marosimda Gucci liboslarida ko‘rinish bergan. Ijtimoiy tarmoqlarda ularning 750 milliondan ortiq umumiy auditoriyasi borligi sababli to‘y tafsilotlari muxlislar orasida katta qiziqish uyg‘otdi.
Farzandlari ham marosimda
To‘y marosimida juftlikning farzandlari ham ishtirok etgan. Ularning nikoh marosimidan olingan video lavhalar ijtimoiy tarmoqlarda tezda tarqalib, muxlislar e’tiborini tortdi.
Shu tariqa, yillar davomida birga bo‘lib kelgan Ronaldo va Jorjina munosabatlarini ramziy sana bilan yangi bosqichga olib chiqdi.
…