“Shrek 5” multfilmining ilk rasmiy treyleri chiqdi

·0·Madaniyat
“Shrek 5” multfilmining ilk rasmiy treyleri chiqdi

Oradan 17 yil o‘tib, bolaligimizning eng sevimli animatsion qahramonlari yana katta ekranlarga qaytmoqda. “Shrek 5” multfilmining ilk rasmiy treyleri e’lon qilinib, muxlislar orasida katta shov-shuvga sabab bo‘ldi.

Treylerda Shrek, Fiona va hammaga tanish eshakvoyning yangi sarguzashtlari aks etgan. Eng qiziqarli jihatlardan biri — ularning endi ulg‘ayib qolgan farzandlari ham voqealar markazida bo‘lishidir. Bu esa multfilm syujeti yanada boy va hissiyotlarga to‘la bo‘lishidan darak beradi.

Yangiliklardan yana biri — Shrek va Fionaning ulg‘aygan qiziga mashhur aktrisa Zendaya ovoz bergani bo‘ldi. Bu yangilik muxlislar orasida alohida qiziqish uyg‘otib, loyiha nufuzini yanada oshirdi.

Multfilmning jahon premerasi 2027 yil 30 iyunga belgilangan. Shunga qaramay, treyler chiqqan zahoti ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in muhokamalar boshlandi. Ayniqsa, yangilangan grafika va personajlar dizayni ayrim muxlislar tomonidan iliq kutib olingan bo‘lsa, boshqalar esa eski uslubni sog‘inganini yashirmadi.

Oradan 17 yil o‘tib, bolaligimizning eng sevimli animatsion qahramonlari yana katta ekranlarga qaytmoqda. “Shrek 5” multfilmining ilk rasmiy treyleri e’lon qilinib, muxlislar orasida katta shov-shuvga sabab bo‘ldi.

Treylerda Shrek, Fiona va hammaga tanish eshakvoyning yangi sarguzashtlari aks etgan. Eng qiziqarli jihatlardan biri — ularning endi ulg‘ayib qolgan farzandlari ham voqealar markazida bo‘lishidir. Bu esa multfilm syujeti yanada boy va hissiyotlarga to‘la bo‘lishidan darak beradi.

Yangiliklardan yana biri — Shrek va Fionaning ulg‘aygan qiziga mashhur aktrisa Zendaya ovoz bergani bo‘ldi. Bu yangilik muxlislar orasida alohida qiziqish uyg‘otib, loyiha nufuzini yanada oshirdi.

Multfilmning jahon premerasi 2027 yil 30 iyunga belgilangan. Shunga qaramay, treyler chiqqan zahoti ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in muhokamalar boshlandi. Ayniqsa, yangilangan grafika va personajlar dizayni ayrim muxlislar tomonidan iliq kutib olingan bo‘lsa, boshqalar esa eski uslubni sog‘inganini yashirmadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kelin va kuyov onalarga gul taqdim qildi (video)Kelin va kuyov onalarga gul taqdim qildi (video)Bugun, 04:00Imron yangi qo‘shig‘ini muxlislarga taqdim etdi: "Qovog‘ingdan sani" (audio)Imron yangi qo‘shig‘ini muxlislarga taqdim etdi: "Qovog‘ingdan sani" (audio)Bugun, 22:14Umar Shamsiyevning “Ikkimiz” qo‘shig‘i qisqa fursatda xitga aylandi (video)Umar Shamsiyevning “Ikkimiz” qo‘shig‘i qisqa fursatda xitga aylandi (video)Bugun, 22:03Rayxon Ulasenova 44 yoshda: muxlislar suygan aktrisaga tabriklar yog‘ilmoqdaRayxon Ulasenova 44 yoshda: muxlislar suygan aktrisaga tabriklar yog‘ilmoqdaBugun, 21:08Sevara Nazarxon sevimli qo‘shiqlari haqida gapirdiSevara Nazarxon sevimli qo‘shiqlari haqida gapirdiKecha, 18:56Yangi avtomobil olgan Yulduz Usmonova eskisini qiziga berdi (video)Yangi avtomobil olgan Yulduz Usmonova eskisini qiziga berdi (video)Kecha, 18:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovani sudga bermoqchi ekan
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovani sudga bermoqchi ekan