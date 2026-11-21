Farg‘onada intim suratlar bilan qo‘rqitib, 20 million so‘m talab qilgan ayol ushlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Farg‘ona viloyatining Toshloq tumanida tanishining intim suratlarini tarqatish bilan qo‘rqitib, 20 million so‘m talab qilgan ayol qo‘lga olindi.
- Gumonlanuvchi shaxs talab qilingan mablag‘ning 10 million so‘mini olayotgan vaqtda tezkor xodimlar tomonidan ushlangan.
- Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 165-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.
Toshloq tumanida ayol tanishining shaxsiy ma’lumotlari va intim suratlarini qarindoshlariga tarqatish, ijtimoiy tarmoqlarda oshkor qilish bilan qo‘rqitib, 20 million so‘m talab qilgan. U talab qilingan pulning yarmini olayotgan vaqtda tezkor xodimlar tomonidan ushlangan.
Farg‘ona viloyatining Toshloq tumanida tovlamachilik bilan bog‘liq holat aniqlandi. Tanishini shaxsiy sirlarini oshkor qilish bilan qo‘rqitib, undan pul talab qilgan ayol 10 million so‘mni olayotgan paytida qo‘lga olindi. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.
Bu haqda Ichki ishlar vazirligi huzuridagi Tergov departamenti ma’lumot berdi.
Shaxsiy ma’lumotlar va intim suratlar bilan tahdid qilgan
Tergov departamenti ma’lumotiga ko‘ra, 2026 yil 4 noyabr kuni fuqaro Toshloq tumani IIB boshlig‘i nomiga ariza bilan murojaat qilgan.
Arizada keltirilishicha, gumonlanuvchi ayol tanishining sir saqlanishi lozim bo‘lgan ma’lumotlari hamda shaxsiy, intim fotosuratlarini uning yaqin qarindoshlariga yuborish va ijtimoiy tarmoqlarda tarqatish bilan qo‘rqitgan.
Ushbu ma’lumotlarni oshkor qilish orqali jabrlanuvchini sharmanda qilishini aytib, undan 20 million so‘m pul talab qilgan.
10 million so‘mni olayotgan vaqtda ushlandi
Murojaatdan so‘ng ichki ishlar organlari tezkor xodimlari tomonidan tegishli tadbir o‘tkazilgan.
Uning davomida gumonlanuvchi ayol Toshloq tumanidagi to‘yxona oldida talab qilingan pulning 10 million so‘mini olayotgan vaqtda qo‘lga olingan. Mazkur pul mablag‘lari ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirilgan.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, ayol jabrlanuvchidan 20 million so‘m talab qilgan bo‘lib, tezkor tadbir vaqtida shu mablag‘ning yarmini olayotganida ushlangan.
Tovlamachilik bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atildi
Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 165-moddasi 1-qismi, ya’ni tovlamachilik alomatlari bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.
Ayni vaqtda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…