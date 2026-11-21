Iliya Topuriyaning akasiga aytgan gaplari muxlislarni ta’sirlantirdi...
UFC sobiq chempioni Iliya Topuriya akasi Aleksandr Topuriyaga bag‘ishlangan samimiy murojaati bilan ko‘pchilikning e’tiborini tortdi. U akasiga faqat bo‘lajak jang oldidan dalda beribgina qolmay, ularning bolalikdagi orzulari, birga bosib o‘tgan mashaqqatli yo‘li va erishilgan natijalar ortidagi qurbonliklar haqida ham gapirdi.
Iliya Topuriya uchun Aleksandr shunchaki aka emas. U — bolalikdan birga orzu qilgan, qiyinchiliklarni yelkama-yelka yenggan va katta maqsadlar sari birga intilgan eng yaqin insonlaridan biri. UFC sobiq chempionining akasiga yo‘llagan murojaatida aynan shu jihatlar alohida aks etdi.
Topuriya o‘z so‘zlarida Aleksandrning mehnati, fidoyiligi va sportdagi yo‘liga yuksak baho berdi. Ularning tarixi esa bir velosipedni orzu qilgan ikki aka-ukaning bolalik xotiralaridan boshlanganini aytdi.
«Hammasi bir velosipedni orzu qilgan ikki aka-ukadan boshlangan»
Iliyaning ta’kidlashicha, bugungi natijalar ortida ko‘pchilik bilmaydigan mashaqqatli yillar, yengib o‘tilgan to‘siqlar va katta qurbonliklar bor.
«Aziz akam, seni bu darajaga olib kelgan mehnating, fidoyiliging va o‘zingni to‘liq bag‘ishlaganing bilan chin dildan tabriklayman. Bu dunyoda bosib o‘tgan yo‘limizni bizdan yaxshiroq hech kim bilmaydi. Bu yerga yetib kelish uchun nimalarni boshdan kechirganimiz, qancha qiyinchiliklarni yengganimiz, necha bor qayta turganimiz va orzumiz uchun nimalardan voz kechganimizni hech kim to‘liq tushuna olmaydi.
Hammasi bir velosipedni orzu qilgan ikki aka-ukadan boshlangandi. Bugun esa o‘sha bolalardan biri millionlab insonlarning ilhom manbaiga aylandi», — dedi Iliya.
Bu so‘zlar orqali u katta sportdagi muvaffaqiyat bir kunda qo‘lga kiritilmasligini, uning zamirida yillar davomidagi mehnat va sabr-toqat yotishini eslatdi.
«Meni sening yutuqlaring emas, qanday insonga aylanganing faxrlantiradi»
Topuriya akasiga bo‘lgan hurmatini faqat sportdagi natijalar bilan bog‘lamadi. Uning uchun Aleksandrning shaxsiy fazilatlari va hayotda qanday inson bo‘lib shakllangani ancha muhim.
«Meni eng ko‘p faxrlantiradigan narsa — sening yutuqlaring emas, balki qanday insonga aylanganingdir. Chunki men sening kimligingni, qayerdan chiqqaningni va har bir janging ortida qanday mehnat turganini yaxshi bilaman», — deya ta’kidladi UFC sobiq chempioni.
Iliyaning bu gaplari sportdagi g‘alabalardan tashqari, insonning xarakteri, irodasi va bosib o‘tgan yo‘li ham qanchalik qadrli ekanini ko‘rsatadi.
«Ertaga sen oktagonga yolg‘iz chiqmaysan»
Murojaatning eng ta’sirli qismida Iliya akasiga bo‘lajak jang oldidan ruhiy dalda berdi. U Aleksandr oktagonga chiqqanda ularning umumiy tarixi, bolalik orzulari va qilgan qurbonliklari ham u bilan birga bo‘lishini aytdi.
«Ertaga sen oktagonga yolg‘iz chiqmaysan. Sen bilan birga bolalik orzularimiz, qilgan qurbonliklarimiz, butun tariximiz va bizga ishonishdan to‘xtamagan barcha insonlar ham chiqadi.
Ertaga g‘alaba seniki bo‘ladi. Chunki sen unga qoning, tering va mashaqqatlaring bilan munosibsan», — dedi u.
Iliyaning fikricha, Aleksandrning qanday natija qayd etishidan qat’i nazar, uning hayotidagi o‘rni o‘zgarmaydi. U akasiga bo‘lgan mehri va hurmatini samimiy so‘zlar bilan ifoda etdi.
«Nima bo‘lishidan qat’i nazar, men uchun sen doim chempion, mening akam va hayotimdagi eng katta faxrlanadigan insonsan. Seni butun qalbim bilan yaxshi ko‘raman, akajon. Xudo ertaga ham, keyin ham sen bilan bo‘lsin», — deya murojaatini yakunladi Iliya Topuriya.
Topuriyaning ushbu so‘zlari bir haqiqatni yana bir bor eslatadi: katta g‘alabalar ortida ko‘pincha ko‘zga ko‘rinmaydigan mehnat, yillar davomidagi sabr va eng yaqin insonlarning qo‘llab-quvvatlashi turadi. Ba’zan esa chempion uchun eng katta mukofot — uning kimligini va qanday yo‘ldan o‘tganini yaxshi biladigan insonning ishonchidir.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…