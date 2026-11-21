O‘zbekiston va Rossiya mudofaa vazirlari uchrashdi: 2027 yil uchun hamkorlik rejasi imzolandi
Toshkentda O‘zbekiston va Rossiya mudofaa idoralari rahbarlari muzokara o‘tkazdi. Uchrashuvda harbiy hamkorlikni kengaytirish, mudofaa sohasida tajriba almashish va mintaqaviy xavfsizlik masalalari muhokama qilindi. Tomonlar 2027 yilga mo‘ljallangan hamkorlik rejasini ham imzoladi.
O‘zbekiston Rossiya bilan harbiy hamkorlikni yanada rivojlantirish bo‘yicha navbatdagi muhim qadamni tashladi. Mamlakatimiz mudofaa vaziri, general-mayor Botir Qudratxo‘jayev Rossiya Federatsiyasi mudofaa vaziri Andrey Belousov bilan uchrashib, ikki davlat o‘rtasidagi harbiy aloqalarning bugungi holati va kelgusi yo‘nalishlarini muhokama qildi.
Muzokaralarda qaysi masalalar ko‘tarildi?
Uchrashuvda ikki tomonlama harbiy hamkorlikning istiqbollari, mudofaa sohasida o‘zaro tajriba almashish va mintaqaviy xavfsizlik bilan bog‘liq masalalarga alohida e’tibor qaratildi.
General-mayor Botir Qudratxo‘jayev muzokaralar davomida davlatimiz rahbarining samimiy salomini Andrey Belousovga yetkazdi. Shuningdek, ikki mamlakat rahbarlarining siyosiy irodasi tufayli O‘zbekiston va Rossiya o‘rtasidagi munosabatlar sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarilganini ta’kidladi.
O‘zbekiston mudofaa vaziri mudofaa sohasidagi o‘zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirish va harbiy aloqalarni yanada rivojlantirish mamlakatimiz manfaatlariga mos ekanini qayd etdi.
2027 yil uchun alohida reja imzolandi
Muhim kelishuv
Muzokaralarning asosiy natijalaridan biri — ikki davlat mudofaa idoralari o‘rtasida 2027 yilga mo‘ljallangan hamkorlik rejasining imzolanishi bo‘ldi.
Ushbu hujjat kelgusi yilda harbiy sohadagi hamkorlikni qaysi yo‘nalishlarda davom ettirish va rivojlantirishga asos bo‘lib xizmat qiladi. Biroq taqdim etilgan rasmiy ma’lumotda rejaning aniq tadbirlari va yo‘nalishlari batafsil ochiqlanmagan.
Mintaqaviy xavfsizlik masalasi ham diqqat markazida
Uchrashuv yakunida tomonlar mudofaa idoralari o‘rtasidagi hamkorlik ikki davlatning mudofaa salohiyatini mustahkamlash hamda mintaqaviy xavfsizlikni ta’minlashga xizmat qilishiga ishonch bildirdilar.
Shu tariqa, O‘zbekiston va Rossiya mudofaa vazirlarining muzokaralari nafaqat mavjud harbiy aloqalarni muhokama qilish, balki 2027 yildagi hamkorlikning asosiy yo‘nalishlarini belgilab olish nuqtayi nazaridan ham ahamiyatli bo‘ldi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…