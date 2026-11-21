Hakam yordamchisini tosh bilan jarohatlagan futbolchi 8 yilga chetlatildi
Ekvadorda futbol uchrashuvi vaqtida hakam yordamchisiga tosh otgan futbolchiga nisbatan keskin intizomiy chora ko‘rildi. U 8 yil davomida futbol bilan bog‘liq har qanday faoliyatdan chetlatildi.
Ekvadorning uchinchi divizionida sodir bo‘lgan janjal futbolchi uchun og‘ir oqibatlarga olib keldi. «Syudad-de-Yantsasa» himoyachisi Jon Perlasa uchrashuv rasmiy shaxsiga tosh otib, uni jarohatlagani uchun 8 yillik diskvalifikatsiyaga uchradi. Hodisa oqibatida hakam yordamchisi jarrohlik amaliyotidan o‘tishga majbur bo‘lgan.
Bu haqda Ekvador futbol federatsiyasi (FEF) matbuot xizmati ma’lum qildi.
Hammasi o‘yin vaqtida sodir bo‘ldi
Hodisa 17 oktyabr kuni «Syudad-de-Yantsasa» va «Rio-Aguariko» jamoalari o‘rtasidagi uchinchi divizion uchrashuvida yuz bergan.
Ma’lum qilinishicha, «Syudad-de-Yantsasa» himoyachisi Jon Perlasa hakamga tosh otgan. Tosh bosh hakamning yordamchisi yuziga tekkan va u jiddiy jarohat olgan.
Jabrlanuvchiga zudlik bilan tibbiy yordam ko‘rsatish zarurati tufayli uchrashuv muddatidan oldin to‘xtatilgan. Federatsiya ma’lumotlariga ko‘ra, hakam yordamchisi jarrohlik amaliyotidan o‘tgan, uning tiklanish va reabilitatsiya jarayoni esa 60 kungacha davom etishi mumkin.
Futbolchi 2034 yilgacha futboldan chetlatildi
Ekvador futbol federatsiyasining tartib-intizom qo‘mitasi Jon Perlasani uchrashuv rasmiy shaxsiga nisbatan jismoniy tajovuz sodir etishda aybdor deb topdi.
8 yillik diskvalifikatsiya
Futbolchi 2034 yilning 19 oktyabriga qadar futbol bilan bog‘liq har qanday faoliyatda ishtirok etish huquqidan mahrum qilindi. Bu qaror Perlasani qariyb sakkiz yil davomida futboldan chetda qoldirishi mumkin.
Klub ham jazosiz qolmadi
Hodisa uchun «Syudad-de-Yantsasa» klubiga ham bir qator sanksiyalar qo‘llanildi. Jamoa 2 ming dollar miqdorida jarima to‘lashi belgilandi.
Bundan tashqari, klub jarohatlangan hakam yordamchisining davolanish xarajatlari uchun 4,3 ming dollar to‘lab berish majburiyatini oldi. Jamoa shuningdek, navbatdagi uchta uy uchrashuvini o‘z stadionida o‘tkaza olmaydi.
Futbol maydonidagi tajovuzkor xatti-harakatlar nafaqat futbolchining karyerasiga, balki butun klubning obro‘si va moliyaviy holatiga ham jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkinligini ushbu voqea yana bir bor ko‘rsatdi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…