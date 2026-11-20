«Masha va Ayiq» jahonni zabt etmoqda: Netflix'dagi tomoshalar soni ma’lum bo‘ldi
Rossiyada yaratilgan «Masha va Ayiq» multseriali xalqaro striming platformasi Netflix'da ham katta muvaffaqiyat qozonmoqda. 2026 yilning birinchi yarmida franshizaga tegishli loyihalar jami 49,1 million marta tomosha qilingan. Ularni ko‘rish uchun sarflangan umumiy vaqt esa 133,9 million soatga yetgan. Bu haqda RBK xabar berdi.
Qizig‘i shundaki, multserialning muvaffaqiyati faqat bitta mavsum yoki alohida loyiha bilan cheklanmagan. Asosiy serialning bir nechta mavsumlari, shuningdek, uning spin-offlari ham Netflix tomoshabinlari orasida katta qiziqish uyg‘otgan.
Qaysi mavsum eng ko‘p tomosha qilindi?
2026 yilning birinchi yarmida Netflix'da «Masha va Ayiq» asosiy multseriali 40,4 million marta tomosha qilingan. Ushbu loyihani ko‘rish uchun jami 126,6 million soat sarflangan.
Mavsumlar kesimida eng yuqori natijani beshinchi mavsum qayd etgan. U 11,6 million marta tomosha qilingan. Keyingi o‘rinlarni quyidagi mavsumlar egallagan:
Beshinchi mavsum — 11,6 million tomosha;
Birinchi mavsum — 11 million;
Ikkinchi mavsum — 7,6 million;
Uchinchi mavsum — 6,9 million;
To‘rtinchi mavsum — 3,3 million.
Bu raqamlar multserialning nafaqat yangi qismlari, balki avvalgi mavsumlari ham xalqaro auditoriya e’tiborini saqlab qolayotganini ko‘rsatadi.
Spin-offlar ham millionlab tomosha yig‘di
«Masha va Ayiq» franshizasining boshqa loyihalari ham Netflix'da munosib natijalarga erishgan.
Jumladan, «12 oy afsonasi» («Legenda o 12 mesyatsax») spin-offi 6,8 million marta tomosha qilingan. Ushbu loyihani ko‘rish uchun 2,6 million soat sarflangan.
«Mashaning qo‘rqinchli hikoyalari» («Mashini strashilki») multserialining birinchi mavsumi esa 1,9 million tomosha va 4,7 million soatlik ko‘rish vaqtiga ega bo‘lgan.
Netflix multserialni 100 dan ortiq mamlakatda namoyish etadi
«Masha va Ayiq»ning xalqaro bozordagi mavqei yanada mustahkamlanishiga Netflix bilan hamkorlik ham turtki bermoqda.
Joriy yil iyun oyida striming platformasi multserialning yangi mavsumlariga huquqlarni sotib oldi va avval namoyish etilgan qismlar bo‘yicha ham kelishuvni uzaytirdi. Bu Netflix'ga multfilmni AQSH va Kanada kabi davlatlarni ham o‘z ichiga olgan 100 dan ortiq mamlakatda namoyish etish imkonini berdi.
Franshizaning muvaffaqiyati ingliz tilida so‘zlashuvchi mamlakatlar bilan ham cheklanmayapti. Masalan, Germaniyada «Masha va Ayiq»ning rasmiy nemis tilidagi YouTube kanali mamlakat miqyosidagi reytingning eng yaxshi 25 taligiga kirgan.
Ushbu kanal 6,95 million obunachiga ega bo‘lib, videolari jami 3,7 milliard marta tomosha qilingan.
Shu tariqa, «Masha va Ayiq» multseriali Netflix'dagi millionlab tomoshalar, YouTube'dagi milliardlab ko‘rishlar va xalqaro tarqatish geografiyasining kengayishi orqali o‘zining jahon miqyosidagi mashhurligini namoyon etmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…