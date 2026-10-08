Milliarderlardan biri Uorren Baffet O‘zbekistonning "Got Talent" shousini tomosha qilishi ma’lum bo‘ldi

·30·Madaniyat
Milliarderlardan biri Uorren Baffet O‘zbekistonning "Got Talent" shousini tomosha qilishi ma’lum bo‘ldi

Dunyoning eng taniqli investorlaridan biri Uorren Baffetning bo‘sh vaqtini qanday o‘tkazishi ma’lum bo‘ldi. 96 yoshli milliarder deyarli har oqshom uyidagi katta televizorda YouTube tomosha qiladi.

Qizig‘i, uning ko‘radigan kontentlari orasida O‘zbekistonning mashhur iste’dodlar shousi — «O‘zbekiston Got Talent» ham bor. Bu haqda Baffetning yaqin do‘sti Sharon Osberg The Wall Street Journal nashriga ma’lum qilgan.

Baffet YouTube'da faqat zamonaviy kontent bilan cheklanmaydi. U 1950 yillardagi reklama roliklari, eski filmlar, mashhur san’atkorlarning chiqishlari, hujjatli filmlar hamda havaskor ijodkorlarning videolarini ham tomosha qiladi.

E’tiborlisi, milliarder bo‘sh vaqtida moliya yoki investitsiyaga oid videolarni izlashdan ko‘ra, ko‘ngil ochishga va dam olishga yordam beradigan turli kontentlarni tomosha qilishni afzal ko‘rarkan.

Shu tariqa, O‘zbekistonning iste’dodlar shousi dunyoning eng mashhur milliarderlaridan birining ham e’tiborini tortgan kontentlar qatoridan joy olgan.

Uorren BaffetO‘zbekiston Got TalentYouTubeSharon Osberg
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Munisa Rizayeva o‘g‘liga sovg‘a qilingan qimmatbaho avtomobilni ko‘rsatdi (video)Munisa Rizayeva o‘g‘liga sovg‘a qilingan qimmatbaho avtomobilni ko‘rsatdi (video)26 sentabr 19:10Netflix Jessika Simpson haqida hujjatli film tayyorlamoqdaNetflix Jessika Simpson haqida hujjatli film tayyorlamoqda22 avgust 14:08Vlad Bikov O‘zbekistonda trendini Shahlo Zoirova bilan qayta jonlantirdi (video)Vlad Bikov O‘zbekistonda trendini Shahlo Zoirova bilan qayta jonlantirdi (video)10 may 14:00«Oskar»ni ilk filmidayoq qo‘lga kiritgan Gollivud afsonasi 102 yoshida vafot etdi«Oskar»ni ilk filmidayoq qo‘lga kiritgan Gollivud afsonasi 102 yoshida vafot etdiBugun 04:47Rashid Xoliqovning uchinchi o‘g‘li Temurning to‘yidan ilk videolarRashid Xoliqovning uchinchi o‘g‘li Temurning to‘yidan ilk videolarKecha 18:39Fotih Jalolov Muqimiy teatriga direktor etib tayinlandiFotih Jalolov Muqimiy teatriga direktor etib tayinlandiKecha 16:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi