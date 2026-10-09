Yorqinxo‘ja Umarov muxlislariga yangi qo‘shig‘ini taqdim etdi (video)

·35·Madaniyat
Yorqinxo‘ja Umarov muxlislariga yangi qo‘shig‘ini taqdim etdi (video)

Xonanda Yorqinxo‘ja Umarov yangi “Asalim” nomli qo‘shig‘ini muxlislari e’tiboriga havola etdi. 7 oktyabr kuni taqdim etilgan tarona qisqa vaqt ichida tinglovchilar e’tiborini qozonib, iliq va samimiy izohlarga sabab bo‘ldi.

Yangi qo‘shiq muxlislar tomonidan yaxshi kutib olindi. YouTube platformasida e’lon qilingan “Asalim” taronasi atigi ikki kun ichida 1 milliondan ortiq marta tomosha qilindi. Bu esa qo‘shiq tinglovchilar orasida katta qiziqish uyg‘otganini ko‘rsatadi.

Xo‘sh, siz Yorqinxo‘ja Umarovning yangi taronasini tinglab, klipini tomosha qildingizmi? “Asalim” qo‘shig‘i sizda qanday taassurot qoldirdi?

Agar ushbu taronani 1 balldan 10 ballgacha baholash imkoniyati bo‘lsa, unga necha ball qo‘ygan bo‘lardingiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring!

Yorqinxo‘ja UmarovAsalimYouTube taronasimuzika
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Besh baravar ko‘p berishsa ham bormayman” — Munisa Rizayeva (video)“Besh baravar ko‘p berishsa ham bormayman” — Munisa Rizayeva (video)Bugun 15:12Xonanda Yorqinxo‘ja Umarov 34 yoshini noodatiy uslubda kutib oldi!Xonanda Yorqinxo‘ja Umarov 34 yoshini noodatiy uslubda kutib oldi!7 avgust 05:25Xonanda Lolaning muxlislariga kutilmagan murojaati: “Yangi davr. Yangi qo‘shiqlar...”Xonanda Lolaning muxlislariga kutilmagan murojaati: “Yangi davr. Yangi qo‘shiqlar...”13 sentabr 01:25Mashhur yunon xonandasi Yorgos Mazonakis 54 yoshida vafot etdiMashhur yunon xonandasi Yorgos Mazonakis 54 yoshida vafot etdi11 sentabr 04:44“Kim ekan?” koʻrsatuvida hayajonli lahza: Yorqinxo‘ja onasini darhol tanidi“Kim ekan?” koʻrsatuvida hayajonli lahza: Yorqinxo‘ja onasini darhol tanidi20 may 16:00Yorqinxo‘ja Umarov yangi “Jani jani” qo‘shig‘i bilan yana muxlislarni rom etdi (video)Yorqinxo‘ja Umarov yangi “Jani jani” qo‘shig‘i bilan yana muxlislarni rom etdi (video)20 iyun 18:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi