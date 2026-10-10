Muxlislar bejiz taqqoslamagan ekan: Merilin Monro va Sidni Suini o‘rtasidagi kutilmagan qarindoshlik aniqlandi

·9·Madaniyat
Muxlislar bejiz taqqoslamagan ekan: Merilin Monro va Sidni Suini o‘rtasidagi kutilmagan qarindoshlik aniqlandi

Gollivud yulduzlari Sidni Suini va Merilin Monroning tashqi o‘xshashligi muxlislar orasida ko‘p muhokama qilingan. Endi esa “MyHeritage” genealogik platformasi tadqiqotiga ko‘ra, aktrisalar nasl-nasabi orqali ham bog‘liq ekani ma’lum bo‘ldi. Ular to‘qqizinchi avlod amakivachchalar hisoblanadi.

Tadqiqotchilar ularning umumiy ajdodi 1625–1689 yillarda Massachusetsda yashagan Ezra Perri ekanini aniqlagan. Qarindoshlik aloqasi Sidni Suinining otasi Stiven Suini va Merilin Monroning biologik otasi Charlz Stenli Gifford orqali bog‘lanadi.

Platforma tadqiqotlar bo‘limi direktori Roy Mandelning aytishicha, bu aloqani aniqlash uchun mutaxassislar bir necha oy davomida izlanib, aholi ro‘yxatlari, tug‘ilganlik va nikoh guvohnomalari hamda cherkov arxivlaridagi yuzlab hujjatlarni o‘rgangan.

Ikki aktrisaning o‘xshash jihatlari ham bor. Har ikkisi tabiatan jigarrang sochli bo‘lgan, ammo sarg‘ish sochlari bilan mashhur bo‘lishgan. Ular kino olamida ijro etgan dramatik rollari bilan ham tanilgan.

Merilin Monro 1956 yilda turmush qurishidan oldin yahudiylikni qabul qilgan. Sidni Suinining ham bu dinga qiziqishi haqida xabarlar tarqalgan, biroq uning dinni qabul qilishi haqidagi ma’lumotlar tasdiqlanmagan.

Shu tariqa, tashqi ko‘rinishi bilan taqqoslab kelingan ikki aktrisa o‘rtasida tarixiy qarindoshlik aloqasi borligi haqidagi tadqiqot natijalari e’lon qilindi.

Sidni SuiniMerilin MonroMayXeriteydjEzra Perri
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Merilin Monro o‘limiga oid yangi sirli tafsilotlar ochiqlandiMerilin Monro o‘limiga oid yangi sirli tafsilotlar ochiqlandi24 iyun 23:23Merilin Monro obrazidagi yangi Barbi qo‘g‘irchog‘i sotuvga chiqdiMerilin Monro obrazidagi yangi Barbi qo‘g‘irchog‘i sotuvga chiqdi24 avgust 21:23Afsonaviy aktrisa Merilin Monroning rentgen suratlari auksionga chiqarildiAfsonaviy aktrisa Merilin Monroning rentgen suratlari auksionga chiqarildi17 may 11:11Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdiOzoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdiBugun 21:2315 yildan so‘ng Xurram va Sulaymon yana bir filmda! Premyera sanasi ma’lum bo‘ldi15 yildan so‘ng Xurram va Sulaymon yana bir filmda! Premyera sanasi ma’lum bo‘ldiBugun 21:01MrBeast Samarqandda muxlislar qurshovida qoldi (video)MrBeast Samarqandda muxlislar qurshovida qoldi (video)Bugun 20:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar