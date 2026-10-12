“Farg‘onadan ketgim kelmaydi” — Otabek Muhammadzohid (video)

·48·Madaniyat
“Farg‘onadan ketgim kelmaydi” — Otabek Muhammadzohid (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist Otabek Muhammadzohid Farg‘onadan ketishni istamasligining asosiy sababi sifatida mahalliy aholining samimiyati, mehr-oqibati va o‘ziga bo‘lgan hurmatni ko‘rsatdi.
  • U Farg‘onada bemalol bozorga o‘zi borib xarid qilishini va ko‘chada notanish odamlar ham samimiy salomlashib o‘tishini ta’kidladi.

O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist Otabek MuhammadzohidNavo mehmonda” loyihasida nega Farg‘onadan ketishni istamasligi haqida gapirdi. Xonanda tug‘ilib o‘sgan hududidagi samimiy muhit, odamlarning mehr-oqibati va o‘ziga bo‘lgan hurmati uning uchun katta baxt ekanini ta’kidladi.

San’atkorning aytishicha, u Farg‘onada bemalol bozorga o‘zi borib, xaridlarini amalga oshiradi. Ko‘chada esa bir-birini tanigan yoki tanimagan odamlar ham samimiy salomlashib o‘tadi.

“Farg‘onadan nega ketmayman, bilasizmi? Bu yerda bozorga ham o‘zim chiqaman. Odatda xarid qiladigan joyim bor, o‘sha yerdan go‘sht, kartoshka olaman. Tanigan-tanimagan, hatto notanish odamlar ham ko‘cha-ko‘yda bir-biriga e’tibor beradi, salom berib o‘tadi. Mashinada ketayotgan bo‘lsa ham, hech bo‘lmasa boshini qimirlatib qo‘yadi. Ko‘z tegmasin, Farg‘onamizda shunday odatlar hali ham yo‘qolgani yo‘q. Bu baxt, ukajonim!

Biz ham sal-pal tanilgan odamlarmiz. Biror joyga borganingizda sizga mehr bilan qarab turgan nigohlarga duch kelishdan ortiq baxt bo‘lmasa kerak”, — dedi Otabek Muhammadzohid.

Boshlovchi xonandadan Toshkentda ham ijod qilish imkoniyati borligini, biroq Farg‘onaliklarning mehr-muhabbati uni shu yerda qolishga undashini so‘radi.

Otabek Muhammadzohid esa Farg‘onadan ketishni istamasligining yana bir sababi borligini aytdi. Uning ta’kidlashicha, oilada yagona o‘g‘il ekani ham bu qaroriga ta’sir qilgan.

“Bitta o‘g‘il bo‘lganligim ham. Toshkentda biz bormasak ham san’atkorlar ko‘p. Masalan, har bir sohada iste’dodi bor insonlar Toshkentga ketaversa, viloyatlarda kim qoladi? Faqat san’atdagilar emas, qurilish, bank, iqtisod, farmatsevtika yoki tibbiyot sohasidagi iste’dodli insonlar ham poytaxtga ketaversa, viloyatlarda kim qoladi?” — deya fikrini yakunladi xonanda.

Otabek MuhammadzohidFarg‘onaNavo mehmondaToshkent
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ahad Qayum tanqidchilarga javob berdi: “Bilmay turib gapirish oson”Ahad Qayum tanqidchilarga javob berdi: “Bilmay turib gapirish oson”22 iyun 21:53Ahad Qayum: “Aslida matematika o‘qituvchisiman” — kutilmagan faktlar ochiqlandiAhad Qayum: “Aslida matematika o‘qituvchisiman” — kutilmagan faktlar ochiqlandi13 iyun 03:33Zarina Yo‘ldosheva va Durdona Qurbonova: sahna ortidagi haqiqiy munosabatZarina Yo‘ldosheva va Durdona Qurbonova: sahna ortidagi haqiqiy munosabat3 iyun 02:12Taqiqlangan moddalar aralashgan mahsulotlar olib kirilishi fosh etildiTaqiqlangan moddalar aralashgan mahsulotlar olib kirilishi fosh etildi21 avgust 08:46Toshkentda psixofaol qo‘ziqorin va 13 ming dona «ozdiruvchi» qahva qo‘lga olindiToshkentda psixofaol qo‘ziqorin va 13 ming dona «ozdiruvchi» qahva qo‘lga olindi19 avgust 12:26"Neftchi" va "Paxtakor" Elita ligada: yulduzlar O‘zbekistonga keladimi?"Neftchi" va "Paxtakor" Elita ligada: yulduzlar O‘zbekistonga keladimi?13 avgust 17:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar