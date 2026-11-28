Bibisara Asaubayevaning onasi qizining hayotidagi o‘zgarishlar haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qozog‘istonlik shaxmatchi Bibisara Asaubayeva o‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindorovni qo‘llab-quvvatlash maqsadida Jenevaga uchib ketdi.
- U ushbu munosabatlar sabab Germaniyada o‘tayotgan WR Women's Chess Tour 2026 grand-finalida ishtirok etishdan voz kechdi.
- Bibisaraning onasi Liana Tanjarikova qizining bu qarorini uning hayotidagi muhim o‘zgarish sifatida baholadi.
- Ayni damda Javohir Sindorov Jenevada jahon chempioni Dommaradju Gukeshga qarshi bahs olib bormoqda.
Qozog‘iston ayollar shaxmat terma jamoasi yetakchisi Bibisara Asaubayevaning onasi Liana Tanjarikova qizi hayotidagi muhim o‘zgarishlar haqida so‘zlab berdi. Sports.kz nashrining yozishicha, bu o‘zgarishlar Bibisara o‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindorov bilan munosabatlar boshlaganidan keyin yanada yaqqol sezilgan.
«Endi esa u Jenevada uning g‘alabasi uchun qayg‘uryapti»
Liana Tanjarikova o‘zining Instagram sahifasida Bibisara Asaubayeva va Javohir Sindorov birgalikda aks etgan videolavhani joylashtirib, qizining sevgilisini qo‘llab-quvvatlash uchun qilgan qaroriga alohida to‘xtaldi:
«U hammasini tashlab, uning yonida bo‘lish uchun Jenevaga uchib ketdi. Ilgari men uning g‘alabalari uchun qayg‘urardim. Endi esa u Jenevada uning g‘alabasi uchun qayg‘uryapti», — deya murojaat qildi qozog‘istonlik shaxmatchining onasi o‘z obunachilariga.
Tanjarikova nashr ostidagi izohda sportdagi hissiyotlari va o‘zi uchun muhim bo‘lgan ruhiy holat qanday o‘zgarganini ham samimiy qayd etgan.
Grand-finaldan voz kechish va Jenevadagi hal qiluvchi bahs
Ayni kunlarda 20 yoshli Javohir Sindorov Shveysariyaning Jeneva shahrida shaxmat bo‘yicha jahon toji uchun amaldagi jahon chempioni, hindistonlik Dommaradju Gukeshga qarshi hal qiluvchi matchda dona surmoqda:
Shaxmatchi
Hozirgi qarori va musobaqadagi ishtiroki
Bibisara Asaubayeva (Qozog‘iston)
Javohir Sindorovning shaxsiy hayoti va sport karyerasidagi eng muhim bahsda yonida bo‘lish uchun Germaniyada o‘tayotgan nufuzli WR Women's Chess Tour 2026 seriyasining grand-finalida ishtirok etishdan voz kechdi
Javohir Sindorov (O‘zbekiston)
Jenevada amaldagi jahon chempioni Dommaradju Gukeshga qarshi jahon chempionligi uchun bahs olib bormoqda
Sizningcha, Bibisara Asaubayevaning nufuzli turnir finalidan voz kechib, Jenevaga uchib kelgani Javohir Sindarovga jahon chempionligi bahsida qanday ruhiy kuch va ilhom bag‘ishlaydi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek hamda jahon shaxmatidagi eng qiziqarli yangiliklarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…