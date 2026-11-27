«Zeygarnik effekti»ni yengib, miyaga dam berishning 5 ta oddiy usuli
Ish kuni rasman yakunlandi, ammo xayolingiz hamon Telegram'dan kelayotgan topshiriqlar va chala qolgan vazifalar bilan bandmi? Psixologiyada bu holat «Zeygarnik effekti» deb ataladi — tugallanmagan ishlar inson miyasini tinimsiz band qilib, stress va uyqu buzilishiga olib keladi. BBC salomatlik mavzulari bo‘yicha katta muxbiri Melissa Hogenbum mutaxassislar tavsiyalari asosida ishdan keyin ongni bo‘shatishga yordam beradigan beshta samarali usulni jamladi.
«Zeygarnik effekti» nima va u nega charchatadi?
Bundan qariyb 100 yil avval — 1927 yilda psixolog Blyuma Zeygarnik odamlar oxiriga yetkazilgan ishlardan ko‘ra yarmida to‘xtab qolgan vazifalarni yaxshiroq eslab qolishini ilmiy isbotlagan. Bu g‘oyaga uning ilmiy rahbari Kurt Levinning restorandagi kuzatuvi turtki bo‘lgan: ofitsiantlar yirik buyurtmalarni mijoz pul to‘laguniga qadar xotirasida saqlaydi, hisob-kitob qilinishi bilanoq esa darhol unutadi.
Kompyuter brauzerida o‘nlab ochiq turgan sahifalar kabi, har bir bitmagan ish miyada «ochiq fayl» sifatida qoladi. Germaniyadagi Bonn-Reyn-Zig amaliy fanlar universiteti psixologiya professori Kristin Sirekning ta’kidlashicha, bunday aqliy uzluksizlik dam olish kunlarida ham ish haqida tinimsiz o‘ylash va ruhiy toliqishga sabab bo‘ladi.
Miyaga dam berishning 5 ta oddiy qadami
Psixolog va kognitiv fanlar mutaxassislari ish va shaxsiy hayot chegarasini tiklash uchun quyidagi amaliy usullarni tavsiya qilishadi:
№
Usul nomi
Amaliy tavsiya va psixologik ta’siri
1
Vaqtga bog‘langan maqsadlar qo‘ying
Barcha ishni bir kunda tugatish shart emas. Vazifalarni ro‘yxatga yozib, ertangi rejani aniqlab olish miyaga «buni unutmayman, nazorat ostida» degan signal berib, xotirjamlik bag‘ishlaydi
2
Bildirishnomalarni o‘chirib qo‘ying
Ishdan keyin elektron pochta yoki Telegram'ni tinimsiz tekshirish ishning uyga ko‘chib o‘tishiga olib keladi. Messenjerlarni tekshirish uchun aniq vaqt belgilang yoki tonggacha kuting
3
Loyihalarni ustma-ust qalashtirmang
Bir vazifadan boshqasiga sakrash miyaga ortiqcha yuk tushiradi. Britaniya Kolumbiyasi universiteti professori Joan Ongchokoning so‘zlariga ko‘ra, har bir ishni oxiriga yetkazib «fayl»ni yopish ongdagi resurslarni bo‘shatadi va insonga kuch beradi
4
Muddatlarni ta’tillarga qarab rejalashtiring
Ta’til yoki bayram oldidan hamma ishni tugatishga urinish o‘rniga, uni keyin osongina davom ettirish mumkin bo‘lgan nuqtada to‘xtating. Shunda dam olish paytida muhim narsani unutib qo‘yishdan xavotirlanmaysiz
5
«Eshik effekti» va o‘tish marosimlari
Groningen universiteti professori Oliver Vaygelt ta’kidlaganidek, jismoniy muhitni o‘zgartirish (bog‘da sayr qilish, noutbukni boshqa xonaga olib qo‘yish yoki shunchaki eshikdan chiqish) miyaga ish tugagani haqida signal beradi va xotirani yangilaydi
Siz ish kuni tugagandan keyin Telegram va ish bilan bog‘liq xayollardan qanday uzilasiz? Ushbu besh usuldan qaysi biri sizga ko‘proq mos keladi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va doimiy stress va charchoqdan qutulishni istayotgan yaqinlaringizga ushbu foydali maqolani darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…