O‘zbekiston ayollar gandbol terma jamoasi Osiyo chempionatida Avstraliyani tor-mor etdi
Qozog‘istonning Olma-Ota shahri mezbonlik qilayotgan gandbol bo‘yicha Osiyo chempionatida uchinchi tur bellashuvlari o‘z yakuniga yetdi. Musobaqada yurtimiz sharafini himoya qilayotgan O‘zbekiston ayollar terma jamoasi bu turda Avstraliya terma jamoasiga qarshi maydonga tushdi.
Uchrashuv va avvalgi turlar natijalari
Dastlabki ikki turdagi omadsizlikdan so‘ng hamyurtlarimiz nihoyat o‘zlarining ilk va nihoyatda ishonchli g‘alabalarini tantana qilishdi — bahs 36:20 hisobida O‘zbekiston terma jamoasi foydasiga hal bo‘ldi.
Tur
Raqib jamoa
Uchrashuv natijasi
1-tur
Koreya Respublikasi
O‘zbekiston imkoniyatni boy berdi
2-tur
Qozog‘iston (mezbon)
O‘zbekiston imkoniyatni boy berdi
3-tur
Avstraliya
36:20 hisobida O‘zbekiston g‘alaba qozondi
Sizningcha, Avstraliya ustidan qozonilgan bu yirik g‘alaba O‘zbekiston ayollar terma jamoasiga keyingi bellashuvlarda qanday ruhiy ustunlik beradi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek sporti hamda Osiyo chempionatidagi eng so‘nggi yangiliklarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…