Nilufar Usmonovaning “Salom sevgi” taronasi tinglovchilar e’tiboriga tushdi (audio)

·43·Madaniyat
Nilufar Usmonovaning “Salom sevgi” taronasi tinglovchilar e’tiboriga tushdi (audio)

Xonanda Nilufar Usmonova 23 oktabr kuni “Salom sevgi” nomli yangi qo‘shig‘ini muxlislari hukmiga havola etdi. Sevgi mavzusiga bag‘ishlangan tarona tinglovchilar orasida iliq kutib olinib, ijobiy fikrlar bildirilmoqda.

Qo‘shiq xonandaning YouTube kanaliga joylanganidan bir kun ham o‘tmay, 30 mingdan ortiq marta tinglandi. Bu esa yangi taronaga bo‘lgan qiziqish borligini ko‘rsatadi.

“Salom sevgi” qo‘shig‘ida muhabbat va unga bog‘liq his-tuyg‘ular kuylanadi. Xonandaning muxlislari esa yangi tarona haqidagi taassurotlari bilan o‘rtoqlashmoqda.

Siz ham Nilufar Usmonovaning yangi qo‘shig‘ini tingladingizmi? Agar tinglagan bo‘lsangiz, uni 1 balldan 10 ballgacha baholash imkoniyati bo‘lsa, nechchi ball qo‘ygan bo‘lardingiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring!

Nilufar UsmonovaSalom sevgiO‘zbek estradasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nilufar Usmonovadan muxlislariga yangi tarona: “Seni eslayman” (audio)Nilufar Usmonovadan muxlislariga yangi tarona: “Seni eslayman” (audio)20 sentabr 12:17Botir Qodirovning “Oshiqman” taronasi iliq kutib olindi (video)Botir Qodirovning “Oshiqman” taronasi iliq kutib olindi (video)6 oktabr 05:59Nilufar Usmonova muxlislarini katta konsertga chorlamoqda: sanalar ma’lumNilufar Usmonova muxlislarini katta konsertga chorlamoqda: sanalar ma’lum11 sentabr 01:15Shohruhxonning yangi “Lola” taronasi muxlislar e’tiborini tortdi!Shohruhxonning yangi “Lola” taronasi muxlislar e’tiborini tortdi!31 may 15:51Nodir Zoitov muxlislarini yangi “Qizalog‘im” taronasi bilan xursand qildi (audio)Nodir Zoitov muxlislarini yangi “Qizalog‘im” taronasi bilan xursand qildi (audio)4 iyul 18:32Jaloliddin Ahmadaliyev “Bahor yomg‘irlari” bilan muxlislar qarshisida (audio)Jaloliddin Ahmadaliyev “Bahor yomg‘irlari” bilan muxlislar qarshisida (audio)12 iyul 19:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir