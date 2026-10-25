Braziliyada ikki ishchi bir-birini izlab, o‘zlari bilmagan holda aylana boshladi (video)

·5·Dunyo
Braziliyada ikki ishchi bir-birini izlab, o‘zlari bilmagan holda aylana boshladi (video)

Braziliyadagi chorvachilik fermasida ikki ishchi ulkan suv bakini joylashtirish bilan band bo‘lganida, kutilmagan va kulgili vaziyat yuz berdi. Ular bir-birini ko‘zdan yo‘qotib, hamkasbini izlay boshladi. Biroq erkaklar katta bakning qarama-qarshi tomonlarida turganini va bir-birining harakatlarini takrorlayotganini sezishmadi. Bu haqda Azteca Jalisco nashri xabar berdi.

Videoda ishchilardan biri bak atrofida harakatlana boshlagach, ikkinchisi ham xuddi shu yo‘nalishda yurayotgani ko‘rinadi. Natijada ular bir-biriga yaqinlashish o‘rniga, aylana bo‘ylab harakatlanishda davom etadi.

Qiziqarli holat aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Unda oddiy ish jarayoni qanday qilib kulgili tushunmovchilikka aylangani aks etgan.

BraziliyaAzteca Jaliscoijtimoiy tarmoqlarqiziqarli video
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sevgi uchun kech emas: Braziliyada 70 yoshli ayol ilk bor sevgilisini uchratib, turmush qurdiSevgi uchun kech emas: Braziliyada 70 yoshli ayol ilk bor sevgilisini uchratib, turmush qurdi15 oktabr 15:54Braziliyada erkak sun’iy intellekt yaratgan ayol deb boridan ayrildiBraziliyada erkak sun’iy intellekt yaratgan ayol deb boridan ayrildi19 oktabr 19:07Braziliyada ulkan banner havo shariga ilinib, parcha-parcha bo‘lib ketdi (video)Braziliyada ulkan banner havo shariga ilinib, parcha-parcha bo‘lib ketdi (video)6 oktabr 00:44ChatGPT'ga aytilgan reja politsiyagacha yetib bordi: Braziliyada fermer hibsga olindiChatGPT'ga aytilgan reja politsiyagacha yetib bordi: Braziliyada fermer hibsga olindi20 sentabr 23:20Braziliyada chaqaloq belanchakdan yiqilib, jarohat oldi (video)Braziliyada chaqaloq belanchakdan yiqilib, jarohat oldi (video)20 sentabr 10:29Braziliya prezidenti g‘azabda: Braziliya samolyoti nega deyarli bo‘sh qaytdi?Braziliya prezidenti g‘azabda: Braziliya samolyoti nega deyarli bo‘sh qaytdi?14 iyul 23:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi