Braziliyada ikki ishchi bir-birini izlab, o‘zlari bilmagan holda aylana boshladi (video)
Braziliyadagi chorvachilik fermasida ikki ishchi ulkan suv bakini joylashtirish bilan band bo‘lganida, kutilmagan va kulgili vaziyat yuz berdi. Ular bir-birini ko‘zdan yo‘qotib, hamkasbini izlay boshladi. Biroq erkaklar katta bakning qarama-qarshi tomonlarida turganini va bir-birining harakatlarini takrorlayotganini sezishmadi. Bu haqda Azteca Jalisco nashri xabar berdi.
Videoda ishchilardan biri bak atrofida harakatlana boshlagach, ikkinchisi ham xuddi shu yo‘nalishda yurayotgani ko‘rinadi. Natijada ular bir-biriga yaqinlashish o‘rniga, aylana bo‘ylab harakatlanishda davom etadi.
Qiziqarli holat aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Unda oddiy ish jarayoni qanday qilib kulgili tushunmovchilikka aylangani aks etgan.
Izohlar 0
…