Erkak ikki yil davomida bronxida tilla tishli protez bilan yashadi

·0·Dunyo
Erkak ikki yil davomida bronxida tilla tishli protez bilan yashadi

Rossiyaning Sterlitamak shahrida shifokorlar erkakning o‘ng bronxidan beshta tilla tishi bo‘lgan protezni olib tashladi. Bu haqda Boshqirdiston sog‘liqni saqlash vaziri Ayrat Rahmatullinga tayanib, mahalliy OAV xabar berdi.

Ma’lum bo‘lishicha, erkak qariyb bir yil davomida tinmaydigan yo‘taldan aziyat chekkan. U buni yosh bilan bog‘liq o‘zgarishlar yoki shamollash oqibati deb o‘ylab, shifokorga murojaat qilmagan. Oktyabr oyi boshida ahvoli yomonlashgach, u shifoxonaga yotqizilgan. Dastlab shifokorlar pnevmoniyadan shubhalangan, biroq tekshiruv paytida nafas yo‘lida begona jism borligi aniqlangan.

Bemor bilan batafsil suhbatlashganda, u taxminan ikki yil avval uyqudan uyg‘onganida tish protezini topa olmaganini eslagan. O‘shanda protezni shunchaki yo‘qotib qo‘ygan deb o‘ylagan va uning nafas yo‘liga tushganini bilmagan.

Shifokorlar bronxoskopiya yordamida maxsus asbob bilan protezni ehtiyotkorlik bilan olib tashlagan. Muolaja davomida nafas yo‘llari to‘qimalariga zarar yetkazilmagan. Shundan so‘ng bemorning surunkali yo‘tali to‘xtagan.

Hozir erkak tiklanish jarayonini o‘tamoqda. Shifokorlar uning hayoti va sog‘lig‘iga xavf yo‘qligini ma’lum qilgan.

SterlitamakAyrat Rahmatullintish protezibronxoskopiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada erkakning bronxidan beshta tilla tishdan iborat protezni olib tashlashdiRossiyada erkakning bronxidan beshta tilla tishdan iborat protezni olib tashlashdiBugun 12:09Hibsdagi to‘yida 52 kilogramm oltin taqilgan kelin eriga qarshi ko‘rsatma berdiHibsdagi to‘yida 52 kilogramm oltin taqilgan kelin eriga qarshi ko‘rsatma berdi16 sentabr 19:21Tayvanlik erkak xiyonatni robot changyutgich orqali fosh qilib, qamaldiTayvanlik erkak xiyonatni robot changyutgich orqali fosh qilib, qamaldiKecha 00:07Turkiyada 5 mln liralik tilla bilan yo‘qolgan o‘zbekistonlik kelin topildiTurkiyada 5 mln liralik tilla bilan yo‘qolgan o‘zbekistonlik kelin topildi8 sentabr 18:54Xitoylik erkak tomog‘ida sakkiz yil metall tayoqcha bilan yashadiXitoylik erkak tomog‘ida sakkiz yil metall tayoqcha bilan yashadi17 oktabr 19:52Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldiTurkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi6 sentabr 10:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi