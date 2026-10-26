«O‘zbekfilm» faoliyatida o‘zgarishlar bo‘ladi: xususiy sektorning roli oshiriladi

·9·Madaniyat
«O‘zbekfilm» faoliyatida o‘zgarishlar bo‘ladi: xususiy sektorning roli oshiriladi

O‘zbekistonda kino sohasini boshqarish tizimi o‘zgartirilmoqda. Davlat filmlarni yaratish jarayonidagi bevosita ishtirokini qayta ko‘rib chiqib, xususiy kinostudiyalar va prodyuserlarni qo‘llab-quvvatlashga ko‘proq e’tibor qaratadi.

Prezidentning 2026 yil 2 iyundagi farmoniga muvofiq, «O‘zbekfilm»ga milliy maqom berilib, uni mahalliy va xalqaro kinostudiyalarga xizmat ko‘rsatuvchi kinokonsern sifatida rivojlantirish belgilangan.

Shuningdek, kino sohasida moliyalashtirish, filmlarni tarqatish, kinoprokat va milliy kinolarni xalqaro bozorlarga olib chiqish tizimini takomillashtirish rejalashtirilgan. Davlat buyurtmasi asosida yaratiladigan filmlarning reklama va targ‘ibot xarajatlari uchun ular budjetiga nisbatan 30 foizgacha mablag‘ ajratish ham ko‘zda tutilgan.

Demak, islohotlarning asosiy yo‘nalishi «O‘zbekfilm»ni tugatish emas, balki uning faoliyatini qayta tashkil etish va kino sohasida xususiy sektorning rolini oshirishdan iborat.

O‘zbekfilmKino sanoatiKinematografiya agentligiKino islohotlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Davlat endi hamkor: «O‘zbekfilm»da tub islohotlar va Ibn Sino filmi suratga olinmoqdaDavlat endi hamkor: «O‘zbekfilm»da tub islohotlar va Ibn Sino filmi suratga olinmoqda21 sentabr 17:01«O‘zbekfilm» 22,9 million yevrolik kredit sabab garovda«O‘zbekfilm» 22,9 million yevrolik kredit sabab garovda22 avgust 19:05Shahzodaning kelini bilan Germaniyadagi sayohati muxlislar e’tiborida!Shahzodaning kelini bilan Germaniyadagi sayohati muxlislar e’tiborida!Bugun 15:26Teleboshlovchi Ahror Qo‘shmatovning ko‘z yoshlari tarmoqlarda muxlislarini havotirga soldi ( video)Teleboshlovchi Ahror Qo‘shmatovning ko‘z yoshlari tarmoqlarda muxlislarini havotirga soldi ( video)Bugun 15:15Diora Usmonova va Munisa Rizayeva roli uchun Bobur Mansurovdan pul olganmi? (video)Diora Usmonova va Munisa Rizayeva roli uchun Bobur Mansurovdan pul olganmi? (video)Bugun 13:46Asila Mirzayorova 11 oylik qizalog‘i bilan tarmoqlarda ilk bor ko‘rinish berdi (video)Asila Mirzayorova 11 oylik qizalog‘i bilan tarmoqlarda ilk bor ko‘rinish berdi (video)Bugun 13:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir