Prezident kinoijodkorlar bilan uchrashdi: Kino boshqaruvi Madaniyat vazirligiga o‘tmoqda

·41·Madaniyat
Prezident kinoijodkorlar bilan uchrashdi: Kino boshqaruvi Madaniyat vazirligiga o‘tmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda kino sohasini boshqarish va moliyalashtirish tizimi tubdan isloh qilinib, Kinematografiya agentligi tugatilmoqda va uning vakolatlari Madaniyat vazirligi huzuridagi yangi Kino san’ati departamentiga o‘tkazilmoqda.
  • Prezident Shavkat Mirziyoyev kino sanoatini bozor tamoyillariga o‘tkazish doirasida davlat buyurtmachilik rolidan voz kechib, xususiy sektorga subsidiyalar ajratuvchi hamkorga aylanishini ma’lum qildi.

O‘zbekistonda kino sohasini boshqarish, moliyalashtirish va film yaratish mexanizmlari to‘liq qayta ko‘rib chiqilib, Kinematografiya agentligi rasman tugatilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev «O‘zbekfilm» kinostudiyasida soha ijodkorlari bilan o‘tkazilgan uchrashuvda milliy kinoindustriyani bozor tamoyillari asosida qayta qurishga qaratilgan muhim islohotlarni e’lon qildi.

Endilikda davlat kinoda buyurtmachi rolidan voz kechib, subsidiyalar orqali ijodkorlar va xususiy studiyalarni moliyaviy qo‘llab-quvvatlovchi hamkorga aylanadi.

Agentlik o‘rniga vazirlikda yangi departament

Boshqaruv tizimini ixchamlashtirish maqsadida bir qator ma’muriy o‘zgarishlar amalga oshirilmoqda:

  • Vakolat Madaniyat vazirligida: Kino sohasidagi davlat siyosatini yuritish to‘liq Madaniyat vazirligiga o‘tkaziladi;

  • Kino san’ati departamenti: Vazirlik tuzilmasida yangi tashkil etiladigan departament rahbarining maqomi vazir o‘rinbosariga tenglashtiriladi;

  • Bir oylik muddat: Mas’ullarga bir oy ichida departament faoliyatini yo‘lga qo‘yish hamda Kinematografiya agentligi va uning tarkibidagi tashkilotlarni tugatish topshirildi.

Yangi «O‘zbekfilm» milliy kinokompaniyasi: Film ishlab chiqarmaydigan bosh operator

«O‘zbekfilm» davlat muassasasi shaklidan chiqarilib, zamonaviy biznes modeli asosida faoliyat yuritadigan milliy kinokompaniyaga aylantiriladi:

  • Ishlab chiqarish to‘liq xususiy sektorda: Yangi kompaniya o‘zi bevosita kino tasvirga olmaydi — bu jarayon 100 foiz erkin xususiy sektorga beriladi;

  • Targ‘ibot va xalqaro bozor: Kinokompaniya sara loyihalarni tanlash, moliyalashtirish, filmlarni xalqaro bozorlar va nufuzli festivallarga olib chiqish bilan shug‘ullanuvchi bosh operator bo‘ladi;

  • Bir hafta ichida start: Yangi tuzilma bir hafta ichida o‘z ishini boshlashi belgilandi va kelgusi yildan boshlab unga davlat budjetidan doimiy mablag‘lar yo‘naltiriladi.

Prezident kinoijodkorlar bilan uchrashdi: Kino boshqaruvi Madaniyat vazirligiga o‘tmoqda

Davlat buyurtmasidan — subsidiya tizimiga

Prezident filmlarni moliyalashtirishdagi eskicha texnik topshiriqlar amaliyoti bekor qilinishini ta’kidladi:

  • Ijodiy erkinlik: Film ishlab chiqarishda texnik qoliplar emas, balki ijodiy jarayon va g‘oyaning kuchi birlamchi o‘ringa chiqadi;

  • Subsidiyalar mexanizmi: «Bundan buyon davlat filmning buyurtmachisi emas, ijodkorlar va xususiy sektorning ishonchli hamkori bo‘ladi», — deya ta’kidladi davlat rahbari;

  • Tezkor joriy etish: Moliyalashtirishning ushbu yangi modeli bir oy muddatda to‘liq ishlab chiqiladi.

10 gektarlik «Kino shaharchasi» va ijodkorlar uchun «Ko‘hinur» sihatgohi

Kino sohasining moddiy-texnik bazasi va ijtimoiy qo‘llovi bo‘yicha aniq rejalar belgilandi:

  • Industrial klaster: «O‘zbekfilm»ning 10 gektarlik maydonida kino xizmatlari jamlangan yagona «Kino shaharchasi» barpo etiladi va zamonaviy Dublyaj hamda ovozlashtirish markazi quriladi;

  • Qurilish bahorda boshlanadi: Ikki oyda shaharchaning master-rejasi tayyorlanib, 2027 yilning mart oyida qurilish ishlari boshlanadi;

  • «Ko‘hinur» sihatgohi topshirildi: Quyi Chirchiqdagi zamonaviy ta’mirlangan «Ko‘hinur» sihatgohi to‘liq kinoijodkorlar ixtiyoriga beriladi;

  • Yiliga 300 ta bepul yo‘llanma: Sohada faoliyat yuritayotgan kamida 300 nafar xodim har yili respublika sihatgohlarida davlat hisobidan davolanish va dam olish imkoniga ega bo‘ladi.

O‘zbekiston kino sanoatidagi yangi tizim

Yo‘nalish

Avvalgi tizim

Yangi tartib

Boshqaruv organi

Kinematografiya agentligi

Madaniyat vazirligi (Kino san’ati departamenti)

Film ishlab chiqarish

Davlat studiyalari va buyurtmalari

To‘liq xususiy sektor

Moliyalashtirish

Davlat buyurtmasi asosida

Subsidiya va loyihalarni tanlash orqali

«O‘zbekfilm» maqomi

Davlat kino ishlab chiqaruvchisi

Milliy kinokompaniya (bosh operator va targ‘ibotchi)

Infratuzilma

Eskirgan studiya binolari

10 gektarlik «Kino shaharchasi» va yangi dublyaj markazi

Kinematografiya agentligiO‘zbekfilmShavkat MirziyoyevMadaniyat vazirligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«O‘zbekfilm» hududida zamonaviy kino shaharchasi quriladi«O‘zbekfilm» hududida zamonaviy kino shaharchasi quriladiBugun 20:20«O‘zbekfilm» faoliyatida o‘zgarishlar bo‘ladi: xususiy sektorning roli oshiriladi«O‘zbekfilm» faoliyatida o‘zgarishlar bo‘ladi: xususiy sektorning roli oshiriladiBugun 19:4724 nafar Kapur, Ginnes rekordlari va Bollivudning sirli olami24 nafar Kapur, Ginnes rekordlari va Bollivudning sirli olamiKecha 12:48Shohrux Xon O‘zbekistonga keladimi? Toshkent va Samarqand tilga olinmoqdaShohrux Xon O‘zbekistonga keladimi? Toshkent va Samarqand tilga olinmoqda11 oktabr 15:33Shavkat Mirziyoyevdan ochiq iqror: “Qishloqda o‘sganman, u kunlarni hech qachon unutmayman”Shavkat Mirziyoyevdan ochiq iqror: “Qishloqda o‘sganman, u kunlarni hech qachon unutmayman”Bugun 20:57O‘zbekistonlik yigit Gollivud yulduzi Tom Kruz bilan uchrashdi: Dastxat va eksklyuziv selfiO‘zbekistonlik yigit Gollivud yulduzi Tom Kruz bilan uchrashdi: Dastxat va eksklyuziv selfi30 sentabr 16:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir