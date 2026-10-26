Prezident kinoijodkorlar bilan uchrashdi: Kino boshqaruvi Madaniyat vazirligiga o‘tmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonda kino sohasini boshqarish va moliyalashtirish tizimi tubdan isloh qilinib, Kinematografiya agentligi tugatilmoqda va uning vakolatlari Madaniyat vazirligi huzuridagi yangi Kino san’ati departamentiga o‘tkazilmoqda.
- Prezident Shavkat Mirziyoyev kino sanoatini bozor tamoyillariga o‘tkazish doirasida davlat buyurtmachilik rolidan voz kechib, xususiy sektorga subsidiyalar ajratuvchi hamkorga aylanishini ma’lum qildi.
O‘zbekistonda kino sohasini boshqarish, moliyalashtirish va film yaratish mexanizmlari to‘liq qayta ko‘rib chiqilib, Kinematografiya agentligi rasman tugatilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev «O‘zbekfilm» kinostudiyasida soha ijodkorlari bilan o‘tkazilgan uchrashuvda milliy kinoindustriyani bozor tamoyillari asosida qayta qurishga qaratilgan muhim islohotlarni e’lon qildi.
Endilikda davlat kinoda buyurtmachi rolidan voz kechib, subsidiyalar orqali ijodkorlar va xususiy studiyalarni moliyaviy qo‘llab-quvvatlovchi hamkorga aylanadi.
Agentlik o‘rniga vazirlikda yangi departament
Boshqaruv tizimini ixchamlashtirish maqsadida bir qator ma’muriy o‘zgarishlar amalga oshirilmoqda:
Vakolat Madaniyat vazirligida: Kino sohasidagi davlat siyosatini yuritish to‘liq Madaniyat vazirligiga o‘tkaziladi;
Kino san’ati departamenti: Vazirlik tuzilmasida yangi tashkil etiladigan departament rahbarining maqomi vazir o‘rinbosariga tenglashtiriladi;
Bir oylik muddat: Mas’ullarga bir oy ichida departament faoliyatini yo‘lga qo‘yish hamda Kinematografiya agentligi va uning tarkibidagi tashkilotlarni tugatish topshirildi.
Yangi «O‘zbekfilm» milliy kinokompaniyasi: Film ishlab chiqarmaydigan bosh operator
«O‘zbekfilm» davlat muassasasi shaklidan chiqarilib, zamonaviy biznes modeli asosida faoliyat yuritadigan milliy kinokompaniyaga aylantiriladi:
Ishlab chiqarish to‘liq xususiy sektorda: Yangi kompaniya o‘zi bevosita kino tasvirga olmaydi — bu jarayon 100 foiz erkin xususiy sektorga beriladi;
Targ‘ibot va xalqaro bozor: Kinokompaniya sara loyihalarni tanlash, moliyalashtirish, filmlarni xalqaro bozorlar va nufuzli festivallarga olib chiqish bilan shug‘ullanuvchi bosh operator bo‘ladi;
Bir hafta ichida start: Yangi tuzilma bir hafta ichida o‘z ishini boshlashi belgilandi va kelgusi yildan boshlab unga davlat budjetidan doimiy mablag‘lar yo‘naltiriladi.
Davlat buyurtmasidan — subsidiya tizimiga
Prezident filmlarni moliyalashtirishdagi eskicha texnik topshiriqlar amaliyoti bekor qilinishini ta’kidladi:
Ijodiy erkinlik: Film ishlab chiqarishda texnik qoliplar emas, balki ijodiy jarayon va g‘oyaning kuchi birlamchi o‘ringa chiqadi;
Subsidiyalar mexanizmi: «Bundan buyon davlat filmning buyurtmachisi emas, ijodkorlar va xususiy sektorning ishonchli hamkori bo‘ladi», — deya ta’kidladi davlat rahbari;
Tezkor joriy etish: Moliyalashtirishning ushbu yangi modeli bir oy muddatda to‘liq ishlab chiqiladi.
10 gektarlik «Kino shaharchasi» va ijodkorlar uchun «Ko‘hinur» sihatgohi
Kino sohasining moddiy-texnik bazasi va ijtimoiy qo‘llovi bo‘yicha aniq rejalar belgilandi:
Industrial klaster: «O‘zbekfilm»ning 10 gektarlik maydonida kino xizmatlari jamlangan yagona «Kino shaharchasi» barpo etiladi va zamonaviy Dublyaj hamda ovozlashtirish markazi quriladi;
Qurilish bahorda boshlanadi: Ikki oyda shaharchaning master-rejasi tayyorlanib, 2027 yilning mart oyida qurilish ishlari boshlanadi;
«Ko‘hinur» sihatgohi topshirildi: Quyi Chirchiqdagi zamonaviy ta’mirlangan «Ko‘hinur» sihatgohi to‘liq kinoijodkorlar ixtiyoriga beriladi;
Yiliga 300 ta bepul yo‘llanma: Sohada faoliyat yuritayotgan kamida 300 nafar xodim har yili respublika sihatgohlarida davlat hisobidan davolanish va dam olish imkoniga ega bo‘ladi.
O‘zbekiston kino sanoatidagi yangi tizim
Yo‘nalish
Avvalgi tizim
Yangi tartib
Boshqaruv organi
Kinematografiya agentligi
Madaniyat vazirligi (Kino san’ati departamenti)
Film ishlab chiqarish
Davlat studiyalari va buyurtmalari
To‘liq xususiy sektor
Moliyalashtirish
Davlat buyurtmasi asosida
Subsidiya va loyihalarni tanlash orqali
«O‘zbekfilm» maqomi
Davlat kino ishlab chiqaruvchisi
Milliy kinokompaniya (bosh operator va targ‘ibotchi)
Infratuzilma
Eskirgan studiya binolari
10 gektarlik «Kino shaharchasi» va yangi dublyaj markazi
Izohlar 0
…