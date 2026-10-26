Rossiyaga ishlash uchun kirgan o‘zbekistonliklar soni ma’lum bo‘ldi

·73·Jamiyat
Rossiyaga ishlash uchun kirgan o‘zbekistonliklar soni ma’lum bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 2026 yilning birinchi yarmida 1 million 178 ming 609 nafar O‘zbekiston fuqarosi ishlash maqsadida Rossiyaga kirgan.
  • Bu ko‘rsatkich bilan O‘zbekiston xorijiy davlatlar orasida birinchi o‘rinni egallab turibdi.
  • Mazkur raqamlar alohida shaxslar sonini emas, balki ishlash maqsadi ko‘rsatilgan kirishlarni aks ettiradi.

2026 yilning birinchi yarmida 1,1 milliondan ortiq O‘zbekiston fuqarosi Rossiyaga ishlash maqsadida kirgan. Bu ko‘rsatkich bo‘yicha O‘zbekiston boshqa davlatlar orasida birinchi o‘rinni egalladi. Bu haqda 26 oktyabr kuni TASS Rossiya Ichki ishlar vazirligi ma’lumotlariga tayanib xabar berdi.

Nashr ma’lumotlariga ko‘ra, yanvar–iyun oylarida 1 million 178 ming 609 nafar O‘zbekiston fuqarosi Rossiyaga ishlash maqsadida kirgan. Biroq bu raqam alohida shaxslar sonini emas, ishlash maqsadi ko‘rsatilgan kirishlarni aks ettiradi.

Reytingda ikkinchi o‘rinni Tojikiston egalladi. Ushbu davlat fuqarolari 494 ming 518 marta ishlash maqsadida Rossiyaga kirgan. Qirg‘iziston 289 ming 61 ta kirish bilan uchinchi o‘rindan joy olgan.

Shuningdek, Qozog‘iston fuqarolari 122 ming 654, Xitoy fuqarolari 89 ming 656, Armaniston fuqarolari 88 ming 629, Ozarbayjon fuqarolari 62 ming 440, Hindiston fuqarolari 27 ming 419, Turkmaniston fuqarolari 13 ming 428 va Turkiya fuqarolari 8 ming 360 marta Rossiyaga ishlash maqsadida kirgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, Rossiyada ishlash tartibi fuqarolikka qarab farq qiladi. O‘zbekiston, Tojikiston va Ozarbayjon fuqarolari ishlash uchun patent olishi kerak. Qirg‘iziston, Qozog‘iston va Armaniston fuqarolari Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasida patent olishdan ozod etilgan. Xitoy, Hindiston, Turkmaniston va Turkiya fuqarolari esa, odatda, ish vizasi va ishlashga ruxsatnoma olishi talab etiladi.

Shu bilan birga, O‘zbekiston fuqarolarining Rossiyaga ishlash maqsadida kirishlari 2025 yilning birinchi yarmiga nisbatan 13,2 foizga kamaygan. Shunga qaramay, O‘zbekiston ushbu ko‘rsatkich bo‘yicha yetakchilikni saqlab qolgan.

Rossiya Ichki ishlar vazirligimehnat migratsiyasiO‘zbekiston fuqarolari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Endi Tailandga viza olish uchun Moskvaga borish shart emas...Endi Tailandga viza olish uchun Moskvaga borish shart emas...9 sentabr 11:07Rossiyadan 10 kunda 96,5 ming o‘zbekistonlik qaytdi: migratsiya oqimida nima o‘zgarmoqda?Rossiyadan 10 kunda 96,5 ming o‘zbekistonlik qaytdi: migratsiya oqimida nima o‘zgarmoqda?13 sentabr 18:40Toshkentda 1 oktyabrdan avtobus va metro narxi keskin o‘zgaradiToshkentda 1 oktyabrdan avtobus va metro narxi keskin o‘zgaradi28 sentabr 06:48O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?27 sentabr 20:25Endi o‘zbekistonliklar Tailand vizasi uchun Moskvaga boradiEndi o‘zbekistonliklar Tailand vizasi uchun Moskvaga boradi3 sentabr 15:43O‘zbekistonliklar eng ko‘p qaysi davlatlarga safar qilmoqda?O‘zbekistonliklar eng ko‘p qaysi davlatlarga safar qilmoqda?23 avgust 18:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi