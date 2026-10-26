«O‘zbekfilm» hududida zamonaviy kino shaharchasi quriladi

·41·Madaniyat
«O‘zbekfilm» hududida zamonaviy kino shaharchasi quriladi

«O‘zbekfilm» kinostudiyasining 10 gektarlik hududida «O‘zbekfilm kino shaharchasi» tashkil etiladi. Bu haqda 26 oktyabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyevning kinoijodkorlar bilan uchrashuvida ma’lum qilindi.

Yangi kino shaharchasi kino sohasiga oid xizmatlar jamlangan yagona industrial klaster bo‘ladi. Unda zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan dublyaj va ovozlashtirish markazi ham quriladi.

Belgilangan rejaga ko‘ra, ikki oy ichida malakali loyiha tashkiloti jalb qilinib, kino shaharchasining bosh rejasi va loyiha-smeta hujjatlari ishlab chiqiladi. Qurilish ishlarini 2027 yil mart oyidan boshlash rejalashtirilgan.

Shuningdek, kino tizimida foydalanilmayotgan davlat aktivlarini ochiq savdoga chiqarish bo‘yicha topshiriq berilgan.

Uchrashuvda kinoijodkorlarni ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash masalasiga ham e’tibor qaratildi. Qayd etilishicha, Quyi Chirchiq tumanidagi «Ko‘hinur» sihatgohi to‘liq kinoijodkorlar ixtiyoriga beriladi. Yaqinda zamonaviy talablar asosida ta’mirlanib, jihozlangan ushbu maskan ularning dam olishi va ijodiy g‘oyalar ustida ishlashi uchun xizmat qiladi.

Bundan tashqari, har yili kino sohasida faoliyat yuritayotgan kamida 300 nafar xodimga respublikadagi sihatgohlarda bepul dam olish va davolanish uchun yo‘llanmalar ajratiladi.

O‘zbekfilmShavkat MirziyoyevO‘zbekfilm kino shaharchasiKinematografiya agentligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«O‘zbekfilm» faoliyatida o‘zgarishlar bo‘ladi: xususiy sektorning roli oshiriladi«O‘zbekfilm» faoliyatida o‘zgarishlar bo‘ladi: xususiy sektorning roli oshiriladiBugun 19:47Shavkat Mirziyoyevdan ochiq iqror: “Qishloqda o‘sganman, u kunlarni hech qachon unutmayman”Shavkat Mirziyoyevdan ochiq iqror: “Qishloqda o‘sganman, u kunlarni hech qachon unutmayman”Bugun 20:57Kinorejissyor Zulfiqor Musoqovga Prezident sovg‘asi sifatida 3 xonali uy berildi (video)Kinorejissyor Zulfiqor Musoqovga Prezident sovg‘asi sifatida 3 xonali uy berildi (video)Bugun 20:41Prezident «O‘zbekfilm»da milliy kino merosi haqida gapirdiPrezident «O‘zbekfilm»da milliy kino merosi haqida gapirdiBugun 20:08Prezident kinoijodkorlar bilan uchrashdi: Kino boshqaruvi Madaniyat vazirligiga o‘tmoqdaPrezident kinoijodkorlar bilan uchrashdi: Kino boshqaruvi Madaniyat vazirligiga o‘tmoqdaBugun 20:22Davlat endi hamkor: «O‘zbekfilm»da tub islohotlar va Ibn Sino filmi suratga olinmoqdaDavlat endi hamkor: «O‘zbekfilm»da tub islohotlar va Ibn Sino filmi suratga olinmoqda21 sentabr 17:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir