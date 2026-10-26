Shavkat Mirziyoyevdan ochiq iqror: “Qishloqda o‘sganman, u kunlarni hech qachon unutmayman”
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Prezident Shavkat Mirziyoyev kinoijodkorlar bilan uchrashuvda o‘zining qishloqdagi bolalik xotiralari hamda milliy kino san’atining rivojlanish tarixi haqida samimiy fikr bildirdi.
- Davlat rahbari kinoga bo‘lgan muhabbat qiyinchiliklar bilan kechgan o‘sha davrlarni hech qachon unutmasligini ta’kidlab, xalq ruhiyatida chuqur iz qoldirgan o‘zbek filmlarining ahamiyatiga to‘xtaldi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev kinoijodkorlar bilan bo‘lib o‘tgan uchrashuv chog‘ida milliy kino san’ati tarixi, bir paytlar dunyoga dovrug‘i ketgan o‘zbek filmlarining xalq ruhiyatidagi o‘rni hamda keyinchalik kinostudiya duch kelgan ayanchli inqiroz davri haqida ochiq va samimiy fikr bildirdi.
Davlat rahbari o‘z bolalik yillarini xotirlar ekan, kinoga bo‘lgan muhabbat qishloq ahli uchun qanchalik qadrli va mashaqqatli bo‘lganini ta’sirli xotiralar orqali ochib berdi.
«Bir soatlik kinoni besh soat ko‘rardik»: Bolalik xotiralari
Prezident lavozimidan qat’i nazar, har doim oddiy xalq bilan birga ekanini ta’kidlab, bolalikdagi kino va mahalla muhitini yodga oldi:
Daraxt ustidagi tomoshabinlar: «Qishlog‘imizda bitta kinoteatr bo‘lardi, lekin u yerga hamma ham sig‘masdi. Kinoni daraxtga chiqib ko‘rardik»;
15 marta o‘chgan chiroq: «Kino boshlanganidan keyin 15 marta svet o‘chardi. Natijada bir soatlik kinoni besh soat ko‘rardik. Shunday kunlarni boshimizdan o‘tkazganmiz»;
Unutilmas bolalik: «Men hech qachon u kunlarimni unutmayman: maktabimni ham, o‘sha kinozalimizni ham, daraxtga chiqib o‘tirganimizni ham, stadion yo‘qligidan kechasi oyog‘imiz qon bo‘lib futbol o‘ynaganimizni ham», — dedi davlat rahbari.
Qalblardan joy olgan durdonalar va mustaqillik maktabi
Milliy kino san’ati har bir o‘zbek xonadonining ajralmas bo‘lagiga aylangani alohida e’tirof etildi:
Klassik xazina: «Mahallada duv-duv gap», «O‘tgan kunlar», «Shum bola», «Chinor ostidagi duel», «Suyunchi» kabi shoh asarlardagi birgina lavha yoki tanish kuy ham insonga bolaligini, qadrdon mahallasini ko‘z oldiga keltiradi;
Mustaqillik yillaridagi davomchilik: Ijodkorlar bu maktabni davom ettirib, «Abdullajon», «Otamdan qolgan dalalar», «Dilxiroj», «Vatan», «O‘tov» singari xalq sevgan sara asarlarni yarata oldi.
«O‘zbekfilm sovunlari va shpaklyovkalari»: Studiya qaddi qanday tiklandi?
Uchrashuvda «O‘zbekfilm»ning yaqin o‘tmishdagi og‘ir va tanazzulga yuz tutgan davri ham ro‘y-rost tilga olindi:
10 yil oldingi tanazzul: Prezident kinostudiya hududi talon-toroj qilinganini eslatib: «Ana shunday ulug‘ tarixga ega kinostudiyaning bundan 10 yil oldingi ahvolini kim eslaydi? “O‘zbekfilm sovunlari”, “O‘zbekfilm shpaklyovkalari”, “O‘zbekfilm kraskalari” degan gaplar yodingizdan chiqmaydi», — deya ta’kidladi;
Qaddini tiklash va islohotlar: Ijod uyining sanoat chiqindilari va ustaxonalarga aylantirilganiga barham berish, islohotlarning ilk kunlaridan studiya qaddini tiklash va kinochilar uchun munosib sharoit yaratish bosh maqsadga aylandi.
Davlat rahbari o‘zbek kinosini qayta jonlantirish va uni zamonaviy industriya darajasiga ko‘tarish yo‘lidagi islohotlar izchil davom etishini qayd etdi.
Izohlar 0
…