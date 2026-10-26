Shavkat Mirziyoyevdan ochiq iqror: “Qishloqda o‘sganman, u kunlarni hech qachon unutmayman”

·59·Madaniyat
Shavkat Mirziyoyevdan ochiq iqror: “Qishloqda o‘sganman, u kunlarni hech qachon unutmayman”
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Prezident Shavkat Mirziyoyev kinoijodkorlar bilan uchrashuvda o‘zining qishloqdagi bolalik xotiralari hamda milliy kino san’atining rivojlanish tarixi haqida samimiy fikr bildirdi.
  • Davlat rahbari kinoga bo‘lgan muhabbat qiyinchiliklar bilan kechgan o‘sha davrlarni hech qachon unutmasligini ta’kidlab, xalq ruhiyatida chuqur iz qoldirgan o‘zbek filmlarining ahamiyatiga to‘xtaldi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev kinoijodkorlar bilan bo‘lib o‘tgan uchrashuv chog‘ida milliy kino san’ati tarixi, bir paytlar dunyoga dovrug‘i ketgan o‘zbek filmlarining xalq ruhiyatidagi o‘rni hamda keyinchalik kinostudiya duch kelgan ayanchli inqiroz davri haqida ochiq va samimiy fikr bildirdi.

Davlat rahbari o‘z bolalik yillarini xotirlar ekan, kinoga bo‘lgan muhabbat qishloq ahli uchun qanchalik qadrli va mashaqqatli bo‘lganini ta’sirli xotiralar orqali ochib berdi.

«Bir soatlik kinoni besh soat ko‘rardik»: Bolalik xotiralari

Prezident lavozimidan qat’i nazar, har doim oddiy xalq bilan birga ekanini ta’kidlab, bolalikdagi kino va mahalla muhitini yodga oldi:

  • Daraxt ustidagi tomoshabinlar: «Qishlog‘imizda bitta kinoteatr bo‘lardi, lekin u yerga hamma ham sig‘masdi. Kinoni daraxtga chiqib ko‘rardik»;

  • 15 marta o‘chgan chiroq: «Kino boshlanganidan keyin 15 marta svet o‘chardi. Natijada bir soatlik kinoni besh soat ko‘rardik. Shunday kunlarni boshimizdan o‘tkazganmiz»;

  • Unutilmas bolalik: «Men hech qachon u kunlarimni unutmayman: maktabimni ham, o‘sha kinozalimizni ham, daraxtga chiqib o‘tirganimizni ham, stadion yo‘qligidan kechasi oyog‘imiz qon bo‘lib futbol o‘ynaganimizni ham», — dedi davlat rahbari.

Qalblardan joy olgan durdonalar va mustaqillik maktabi

Milliy kino san’ati har bir o‘zbek xonadonining ajralmas bo‘lagiga aylangani alohida e’tirof etildi:

  • Klassik xazina: «Mahallada duv-duv gap», «O‘tgan kunlar», «Shum bola», «Chinor ostidagi duel», «Suyunchi» kabi shoh asarlardagi birgina lavha yoki tanish kuy ham insonga bolaligini, qadrdon mahallasini ko‘z oldiga keltiradi;

  • Mustaqillik yillaridagi davomchilik: Ijodkorlar bu maktabni davom ettirib, «Abdullajon», «Otamdan qolgan dalalar», «Dilxiroj», «Vatan», «O‘tov» singari xalq sevgan sara asarlarni yarata oldi.

«O‘zbekfilm sovunlari va shpaklyovkalari»: Studiya qaddi qanday tiklandi?

Uchrashuvda «O‘zbekfilm»ning yaqin o‘tmishdagi og‘ir va tanazzulga yuz tutgan davri ham ro‘y-rost tilga olindi:

  • 10 yil oldingi tanazzul: Prezident kinostudiya hududi talon-toroj qilinganini eslatib: «Ana shunday ulug‘ tarixga ega kinostudiyaning bundan 10 yil oldingi ahvolini kim eslaydi? “O‘zbekfilm sovunlari”, “O‘zbekfilm shpaklyovkalari”, “O‘zbekfilm kraskalari” degan gaplar yodingizdan chiqmaydi», — deya ta’kidladi;

  • Qaddini tiklash va islohotlar: Ijod uyining sanoat chiqindilari va ustaxonalarga aylantirilganiga barham berish, islohotlarning ilk kunlaridan studiya qaddini tiklash va kinochilar uchun munosib sharoit yaratish bosh maqsadga aylandi.

Davlat rahbari o‘zbek kinosini qayta jonlantirish va uni zamonaviy industriya darajasiga ko‘tarish yo‘lidagi islohotlar izchil davom etishini qayd etdi.

Shavkat MirziyoyevO‘zbekfilmO‘zbek kinosi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kinorejissyor Zulfiqor Musoqovga Prezident sovg‘asi sifatida 3 xonali uy berildi (video)Kinorejissyor Zulfiqor Musoqovga Prezident sovg‘asi sifatida 3 xonali uy berildi (video)Bugun 20:41«O‘zbekfilm» hududida zamonaviy kino shaharchasi quriladi«O‘zbekfilm» hududida zamonaviy kino shaharchasi quriladiBugun 20:20Prezident «O‘zbekfilm»da milliy kino merosi haqida gapirdiPrezident «O‘zbekfilm»da milliy kino merosi haqida gapirdiBugun 20:08«O‘zbekfilm» faoliyatida o‘zgarishlar bo‘ladi: xususiy sektorning roli oshiriladi«O‘zbekfilm» faoliyatida o‘zgarishlar bo‘ladi: xususiy sektorning roli oshiriladiBugun 19:47Davlat endi hamkor: «O‘zbekfilm»da tub islohotlar va Ibn Sino filmi suratga olinmoqdaDavlat endi hamkor: «O‘zbekfilm»da tub islohotlar va Ibn Sino filmi suratga olinmoqda21 sentabr 17:01Saida Rametova va Jumadulla Rametovning turmush qurganiga 45 yil to‘ldi (video)Saida Rametova va Jumadulla Rametovning turmush qurganiga 45 yil to‘ldi (video)23 oktabr 16:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir