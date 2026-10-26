Prezident «O‘zbekfilm»da milliy kino merosi haqida gapirdi

·46·O‘zbekiston
Prezident «O‘zbekfilm»da milliy kino merosi haqida gapirdi

O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev «O‘zbekfilm» kinostudiyasida kinoijodkorlar bilan uchrashuv o‘tkazmoqda. Davlat rahbari ushbu maskanda milliy kino tarixi, bir necha avlod ijodkorlarining mehnati va xalqimizning orzu-intilishlari aks etganini ta’kidladi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar berdi.

Prezident «Mahallada duv-duv gap», «O‘tgan kunlar», «Shum bola», «Chinor ostidagi duel» va «Suyunchi» kabi filmlar milliy madaniyatimizning muhim qismiga aylanganini qayd etdi. Ulardagi lavhalar, qahramonlar va kuylar tomoshabinlarga bolaligi, ota-bobolari hamda qadrdon mahallalarini eslatishi ta’kidlandi.

Shavkat Mirziyoyevning aytishicha, o‘tmishdagi siyosiy va mafkuraviy bosimlarga qaramay, o‘zbek kinoijodkorlari milliy ruhni aks ettirgan asarlarni yaratishga muvaffaq bo‘lgan.

Milliy kino maktabi mustaqillik yillarida ham davom etdi. Bu davrda «Abdullajon», «Otamdan qolgan dalalar», «Dilxiroj», «Vatan» va «O‘tov» kabi filmlar suratga olindi.

Prezident, shuningdek, so‘nggi yillarda kino sohasini rivojlantirish, kinostudiyani tiklash va ijodkorlar uchun sharoit yaratishga e’tibor qaratilganini ta’kidladi. Uning ma’lum qilishicha, «O‘zbekfilm» to‘liq rekonstruksiya qilingan, milliy kinoni qo‘llab-quvvatlash choralari ko‘rilgan.

Prezident Shavkat Mirziyoyev katta anjumanlar zalida yig‘ilganlar oldida nutq so‘zlamoqda.

2016 yilda filmlar suratga olish uchun davlat budjetidan 10 milliard so‘m ajratilgan bo‘lsa, 2026 yilda bu ko‘rsatkich 218 milliard so‘mni tashkil etdi.

Shavkat MirziyoyevO‘zbekfilmMilliy kinematografiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyevdan ochiq iqror: “Qishloqda o‘sganman, u kunlarni hech qachon unutmayman”Shavkat Mirziyoyevdan ochiq iqror: “Qishloqda o‘sganman, u kunlarni hech qachon unutmayman”Bugun 20:57Kinorejissyor Zulfiqor Musoqovga Prezident sovg‘asi sifatida 3 xonali uy berildi (video)Kinorejissyor Zulfiqor Musoqovga Prezident sovg‘asi sifatida 3 xonali uy berildi (video)Bugun 20:41«O‘zbekfilm» hududida zamonaviy kino shaharchasi quriladi«O‘zbekfilm» hududida zamonaviy kino shaharchasi quriladiBugun 20:20«O‘zbekfilm» faoliyatida o‘zgarishlar bo‘ladi: xususiy sektorning roli oshiriladi«O‘zbekfilm» faoliyatida o‘zgarishlar bo‘ladi: xususiy sektorning roli oshiriladiBugun 19:47Davlat endi hamkor: «O‘zbekfilm»da tub islohotlar va Ibn Sino filmi suratga olinmoqdaDavlat endi hamkor: «O‘zbekfilm»da tub islohotlar va Ibn Sino filmi suratga olinmoqda21 sentabr 17:01Imom Buxoriy majmuasiga bir kunda 65 mingdan ortiq ziyoratchi kelmoqdaImom Buxoriy majmuasiga bir kunda 65 mingdan ortiq ziyoratchi kelmoqda19 oktabr 07:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)