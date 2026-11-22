Amerikalik xonanda Marayya Kerining Rojdestvo obrazidagi yangi Barbie qo‘g‘irchog‘i sotuvga chiqdi
Amerikalik mashhur xonanda Marayya Keri (Mariah Carey) muxlislari uchun yana bir o‘ziga xos sovg‘a taqdim etildi. Xonanda obrazidan ilhomlanib yaratilgan yangi Rojdestvo Barbie qo‘g‘irchog‘i 2026 yil 18 noyabr kuni sotuvga chiqarildi.
Bu Marayya Keriga bag‘ishlangan bayramona uslubdagi ikkinchi Barbie qo‘g‘irchog‘i hisoblanadi. Uning dizayni xonandaning 1994 yilda chiqarilgan «Merry Christmas» albomi muqovasidagi mashhur obraziga asoslangan.
Qo‘g‘irchoq qizil baxmal kombinezonda tasvirlangan bo‘lib, libosining chetlari oq mo‘ynali hoshiyalar bilan bezatilgan. Obraz qora etiklar, xonandaning o‘ziga xos kapalak shaklidagi uzugi hamda «MC» bosh harflari tushirilgan mikrofon bilan to‘ldirilgan.
Yangi Barbie qo‘g‘irchog‘ining narxi 80 dollar etib belgilangan.
Eslatib o‘tamiz, Marayya Keriga bag‘ishlangan ilk Barbie qo‘g‘irchog‘i 2023 yilda taqdim etilgan edi. U muxlislar orasida katta qiziqish uyg‘otib, dastlabki partiyasi atigi 24 soat ichida sotilib ketgan.
Yangi qo‘g‘irchoq esa xonandaning Rojdestvo bilan bog‘liq mashhur obrazini kolleksion buyum sifatida qayta gavdalantirdi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…