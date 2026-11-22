Dubayga uchmoqchi bo‘lgan uch nafar nigeriyalik erkak ayollar qiyofasida qo‘lga tushgani aytilmoqda
Ijtimoiy tarmoqlarda uch nafar nigeriyalik erkakning arab ayollari qiyofasiga kirib, Dubayga uchadigan samolyotga chiqishga uringani haqidagi xabarlar tarqaldi.
Xabarlarga ko‘ra, ular shaxsini yashirish maqsadida keng liboslar, bosh kiyimlar va yuzni to‘sib turuvchi pardalardan foydalangan. Biroq ularning niqoblanishga urinishlari samolyotga chiqishdan oldin fosh bo‘lgani aytilmoqda.
Hodisa bilan bog‘liq suratlar ham internetda keng tarqalgan. Tasvirlarning birida yuzlari va boshlari yopilgan uch kishi, boshqasida esa ularning yuzlari ochiq holatda aks etgan. Foydalanuvchilar ushbu suratlarni «avval va keyin» ko‘rinishida ulashmoqda.
Shu bilan birga, voqea tafsilotlari yuzasidan ayrim noaniqliklar mavjud. Xususan, tarqalgan postning so‘nggi qismi to‘liq ko‘rinmagani sababli, suratlar bilan bog‘liq tuzatish yoki izohning mazmunini aniqlash imkoni bo‘lmagan.
Hozircha hodisaning qachon va qaysi aeroportda sodir bo‘lgani, shuningdek, erkaklarning nima maqsadda bunday qiyofaga kirgani haqida ishonchli tasdiqlangan ma’lumot keltirilmagan.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…