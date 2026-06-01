O‘zbekistonda bolalar soni ma’lum qilindi
Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2026 yil 1 yanvar holatiga O‘zbekistonda 0–14 yoshdagi bolalar soni 11 630 879 nafarni tashkil etgan. Bu ko‘rsatkich mamlakat aholisi tarkibida yoshlar ulushi yuqori ekanini yana bir bor tasdiqlaydi.
Statistik ma’lumotlarga qaraganda, bolalar orasida o‘g‘il bolalar soni biroz ustunlik qiladi. Jumladan, o‘g‘il bolalar 6 030 736 nafarni tashkil etgan bo‘lsa, qiz bolalar soni 5 600 143 nafarga teng bo‘lgan.
Bunday demografik ko‘rsatkichlar mamlakatda ta’lim, sog‘liqni saqlash va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirishga bo‘lgan ehtiyojni yanada oshiradi. Ayniqsa, maktablar, bolalar bog‘chalari hamda bolalar salomatligini qo‘llab-quvvatlash tizimini kengaytirish dolzarb masalalardan biri bo‘lib qolmoqda.
Qayd etish joiz, O‘zbekiston aholisi tarkibida yoshlar ulushining yuqoriligi kelajakda mehnat bozori uchun katta salohiyat yaratadi. Shu bilan birga, bu omil davlatdan uzoq muddatli rejalashtirish va samarali ijtimoiy siyosat yuritishni talab etadi.
…