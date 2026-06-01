O‘zbekistonda bolalar soni ma’lum qilindi

·176·O‘zbekiston
O‘zbekistonda bolalar soni ma’lum qilindi
O‘zbekistonda bolalar soni ma’lum qilindi
Foto: Milliy statistika qo‘mitasi

Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2026 yil 1 yanvar holatiga O‘zbekistonda 0–14 yoshdagi bolalar soni 11 630 879 nafarni tashkil etgan. Bu ko‘rsatkich mamlakat aholisi tarkibida yoshlar ulushi yuqori ekanini yana bir bor tasdiqlaydi.

Statistik ma’lumotlarga qaraganda, bolalar orasida o‘g‘il bolalar soni biroz ustunlik qiladi. Jumladan, o‘g‘il bolalar 6 030 736 nafarni tashkil etgan bo‘lsa, qiz bolalar soni 5 600 143 nafarga teng bo‘lgan.

Bunday demografik ko‘rsatkichlar mamlakatda ta’lim, sog‘liqni saqlash va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirishga bo‘lgan ehtiyojni yanada oshiradi. Ayniqsa, maktablar, bolalar bog‘chalari hamda bolalar salomatligini qo‘llab-quvvatlash tizimini kengaytirish dolzarb masalalardan biri bo‘lib qolmoqda.

Qayd etish joiz, O‘zbekiston aholisi tarkibida yoshlar ulushining yuqoriligi kelajakda mehnat bozori uchun katta salohiyat yaratadi. Shu bilan birga, bu omil davlatdan uzoq muddatli rejalashtirish va samarali ijtimoiy siyosat yuritishni talab etadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Surxondaryoda to‘rt oyoqli chaqaloq tug‘ildi va operatsiya qilindiBugun, 14:04Rossiya O‘zbekiston mahsulotlariga cheklov qo‘ymoqchi bo‘ldiBugun, 13:24Mamlakatda mehnatga layoqatli aholi soni qanchaga yetdi?Bugun, 12:43O‘zbekiston benzin importini keskin oshirdiBugun, 10:334 iyun kuni Toshkentda yomg‘ir kutilmoqdaBugun, 09:40Aprel oyi uchun 143,6 mlrd so‘m keshbek tasdiqlandiBugun, 08:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi