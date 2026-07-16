Prezident mahallalarni rivojlantirish bo‘yicha inqilobiy tizimni e’lon qildi
Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 16 iyul kuni «mahalla yettiligi» faoliyatini yangicha tashkil etish va hududlarni obodonlashtirish masalalariga bag‘ishlangan juda muhim videoselektor yig‘ilishi bo‘lib o‘tdi. Yig‘ilishda aholi hayotini yengillashtirish va mahallalarni namunali qiyofaga keltirish bo‘yicha bir qator misli ko‘rilmagan tashabbuslar ilgari surildi.
Zamin.uz davlatimiz rahbari tomonidan belgilab berilgan eng muhim yangiliklar va ustuvor vazifalarni taqdim etadi.
Obodlik uchun soliq imtiyozlari: Mehnatga yarasha rag‘bat
Yig‘ilishda mahallalarda ozodalik va obodonlashtirish ishlarini tizimli tashkil etish, aholini bu jarayonga yanada faol jalb qilish uchun yangi rag‘batlantirish tizimi joriy etilishi e’lon qilindi.
Yil yakuni bilan alohida nominatsiyalar bo‘yicha g‘oliblar aniqlanadi va ularga quyidagi tartibda soliq imtiyozlari beriladi:
Nominatsiya turi
Kimlar o‘rtasida o‘tkaziladi?
Beriladigan soliq imtiyozi
«Eng orasta xonadon»
Ko‘p qavatli uylardagi kvartira egalari
Mol-mulk solig‘idan imtiyoz beriladi
«Eng fayzli hovli»
Mahallalardagi yerli xonadon (hovli) egalari
Yer solig‘idan imtiyoz beriladi
«Eng obod ko‘cha»
Hududdagi eng toza va tartibli ko‘chalar
Maxsus rag‘batlantirish choralari
«Eng namunali mahalla»
Tuman va viloyat miqyosidagi eng ilg‘or mahallalar
Ilg‘or tajriba yaratgan «mahalla yettiligi» mukofotlanadi
Obodonlashtirish — yil bo‘yi ishlaydigan umummilliy harakat
Mahallalarda obodonchilik ishlarini muvofiqlashtirish maqsadida Bosh vazir boshchiligida respublika shtabi, hududlarda esa viloyat hokimlari rahbarligida hududiy shtablar tashkil etiladi.
Har bir viloyat hokimi, uning o‘rinbosarlari va tashkilot rahbarlari bittadan tumanni, tuman mas’ullari esa bittadan mahallani otaliqqa olib, bir oy davomida obodonlashtirish ishlarini tashkil etadi. Bu tadbirlar bir martalik aksiya emas, balki yil bo‘yi ishlaydigan umummilliy harakatga aylanishi shartligi ko‘rsatib o‘tildi.
Shuningdek, yo‘l bo‘ylari va temir yo‘l atrofini tartibga solish bo‘yicha ham qat’iy vazifalar belgilandi. Birgina Toshkent – Xiva yo‘nalishidagi temir yo‘l bo‘yida 285 ta mahalla joylashgan bo‘lib, ushbu yo‘nalish 45 ta tumandan o‘tadi. Viloyat hokimlariga bir hafta muddatda o‘z hududidagi magistral va temir yo‘l bo‘ylari, uy-joy hamda tijorat obyektlarini to‘liq xatlovdan o‘tkazish va ikki haftada ularni namunali qiyofaga keltirish dasturini ishlab chiqish topshirildi.
Davlat xizmatlari to‘liq mahalla darajasiga tushiriladi
«Mahalla – xalqqa eng yaqin boshqaruv bo‘g‘ini. Odamlarning kundalik masalalari shu yerning o‘zida, ortiqcha ovoragarchiliksiz hal bo‘lishi kerak», — dedi Prezident Shavkat Mirziyoyev.
Hozirgi kunda «mahalla yettiligi» orqali 100 ga yaqin xizmat ko‘rsatilayotgan bo‘lsa, endilikda barcha davlat xizmatlari bosqichma-bosqich mahallaning o‘ziga tushiriladi. Bu borada mamlakatimizda muvaffaqiyatli sinovdan o‘tgan tizimlar butun respublika bo‘ylab ommalashtiriladi:
Norin tajribasi: Namangan viloyati Norin tumanidagi «Yangi Namangan» mahallasida tashkil etilgan Axborot va xizmat markazi olisdagi 8 ta mahalla aholisiga bir joyda 980 ta davlat xizmatini ko‘rsatmoqda.
Xovos tajribasi: Sirdaryo viloyati Xovos tumanidagi «Qahramon» mahallasida Vengriyaning «aqlli qishloq» (smart village) tajribasi asosida shunday markaz tashkil etilmoqda.
Urganch tajribasi: Xorazm viloyati Urganch shahridagi «Olimpiya» mahallasida yo‘lga qo‘yilgan «aqlli mahalla» tizimi kengaytiriladi.
Rejalar: Yil yakuniga qadar Norin va Xovos tajribalari Qo‘ng‘irot, Konimex, Boysun, Qamashi, Qo‘shrabot, Tuproqqal’a, G‘ijduvon, Forish, Beshariq, Jalaquduq va Ohangaron tumanlarida joriy etiladi. Urganchning «aqlli mahalla» tajribasi esa har bir viloyatning 10 tadan mahallasida tatbiq qilinadi.
…