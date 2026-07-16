Prezident mahallalarni rivojlantirish bo‘yicha inqilobiy tizimni e’lon qildi

·27·O‘zbekiston
Prezident mahallalarni rivojlantirish bo‘yicha inqilobiy tizimni e’lon qildi

Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 16 iyul kuni «mahalla yettiligi» faoliyatini yangicha tashkil etish va hududlarni obodonlashtirish masalalariga bag‘ishlangan juda muhim videoselektor yig‘ilishi bo‘lib o‘tdi. Yig‘ilishda aholi hayotini yengillashtirish va mahallalarni namunali qiyofaga keltirish bo‘yicha bir qator misli ko‘rilmagan tashabbuslar ilgari surildi.

Zamin.uz davlatimiz rahbari tomonidan belgilab berilgan eng muhim yangiliklar va ustuvor vazifalarni taqdim etadi.

Obodlik uchun soliq imtiyozlari: Mehnatga yarasha rag‘bat

Yig‘ilishda mahallalarda ozodalik va obodonlashtirish ishlarini tizimli tashkil etish, aholini bu jarayonga yanada faol jalb qilish uchun yangi rag‘batlantirish tizimi joriy etilishi e’lon qilindi.

Yil yakuni bilan alohida nominatsiyalar bo‘yicha g‘oliblar aniqlanadi va ularga quyidagi tartibda soliq imtiyozlari beriladi:

Nominatsiya turi

Kimlar o‘rtasida o‘tkaziladi?

Beriladigan soliq imtiyozi

«Eng orasta xonadon»

Ko‘p qavatli uylardagi kvartira egalari

Mol-mulk solig‘idan imtiyoz beriladi

«Eng fayzli hovli»

Mahallalardagi yerli xonadon (hovli) egalari

Yer solig‘idan imtiyoz beriladi

«Eng obod ko‘cha»

Hududdagi eng toza va tartibli ko‘chalar

Maxsus rag‘batlantirish choralari

«Eng namunali mahalla»

Tuman va viloyat miqyosidagi eng ilg‘or mahallalar

Ilg‘or tajriba yaratgan «mahalla yettiligi» mukofotlanadi

Obodonlashtirish — yil bo‘yi ishlaydigan umummilliy harakat

Mahallalarda obodonchilik ishlarini muvofiqlashtirish maqsadida Bosh vazir boshchiligida respublika shtabi, hududlarda esa viloyat hokimlari rahbarligida hududiy shtablar tashkil etiladi.

Har bir viloyat hokimi, uning o‘rinbosarlari va tashkilot rahbarlari bittadan tumanni, tuman mas’ullari esa bittadan mahallani otaliqqa olib, bir oy davomida obodonlashtirish ishlarini tashkil etadi. Bu tadbirlar bir martalik aksiya emas, balki yil bo‘yi ishlaydigan umummilliy harakatga aylanishi shartligi ko‘rsatib o‘tildi.

Shuningdek, yo‘l bo‘ylari va temir yo‘l atrofini tartibga solish bo‘yicha ham qat’iy vazifalar belgilandi. Birgina Toshkent – Xiva yo‘nalishidagi temir yo‘l bo‘yida 285 ta mahalla joylashgan bo‘lib, ushbu yo‘nalish 45 ta tumandan o‘tadi. Viloyat hokimlariga bir hafta muddatda o‘z hududidagi magistral va temir yo‘l bo‘ylari, uy-joy hamda tijorat obyektlarini to‘liq xatlovdan o‘tkazish va ikki haftada ularni namunali qiyofaga keltirish dasturini ishlab chiqish topshirildi.

Davlat xizmatlari to‘liq mahalla darajasiga tushiriladi

«Mahalla – xalqqa eng yaqin boshqaruv bo‘g‘ini. Odamlarning kundalik masalalari shu yerning o‘zida, ortiqcha ovoragarchiliksiz hal bo‘lishi kerak», — dedi Prezident Shavkat Mirziyoyev.

Hozirgi kunda «mahalla yettiligi» orqali 100 ga yaqin xizmat ko‘rsatilayotgan bo‘lsa, endilikda barcha davlat xizmatlari bosqichma-bosqich mahallaning o‘ziga tushiriladi. Bu borada mamlakatimizda muvaffaqiyatli sinovdan o‘tgan tizimlar butun respublika bo‘ylab ommalashtiriladi:

  1. Norin tajribasi: Namangan viloyati Norin tumanidagi «Yangi Namangan» mahallasida tashkil etilgan Axborot va xizmat markazi olisdagi 8 ta mahalla aholisiga bir joyda 980 ta davlat xizmatini ko‘rsatmoqda.

  2. Xovos tajribasi: Sirdaryo viloyati Xovos tumanidagi «Qahramon» mahallasida Vengriyaning «aqlli qishloq» (smart village) tajribasi asosida shunday markaz tashkil etilmoqda.

  3. Urganch tajribasi: Xorazm viloyati Urganch shahridagi «Olimpiya» mahallasida yo‘lga qo‘yilgan «aqlli mahalla» tizimi kengaytiriladi.

Rejalar: Yil yakuniga qadar Norin va Xovos tajribalari Qo‘ng‘irot, Konimex, Boysun, Qamashi, Qo‘shrabot, Tuproqqal’a, G‘ijduvon, Forish, Beshariq, Jalaquduq va Ohangaron tumanlarida joriy etiladi. Urganchning «aqlli mahalla» tajribasi esa har bir viloyatning 10 tadan mahallasida tatbiq qilinadi.

Shavkat MirziyoyevZamin.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Afg‘oniston O‘zbekiston haqidagi bahsli bayonotlarga rasmiy javob berdiAfg‘oniston O‘zbekiston haqidagi bahsli bayonotlarga rasmiy javob berdiBugun, 20:40Prezident yer sotish va «yettilik» ustidan nazorat vakolatini raislarga berdiPrezident yer sotish va «yettilik» ustidan nazorat vakolatini raislarga berdiBugun, 20:272 mingta ariza asossiz rad etilgan: Prezident qat’iy topshiriq berdi2 mingta ariza asossiz rad etilgan: Prezident qat’iy topshiriq berdiBugun, 19:56O‘zbekistonda kuchli zilzila bo‘ladimi? Olimlar rasmiy javob berdiO‘zbekistonda kuchli zilzila bo‘ladimi? Olimlar rasmiy javob berdiBugun, 18:17«Turon» metro bekatida tom qismi bilan bog‘liq nosozlik aniqlandi«Turon» metro bekatida tom qismi bilan bog‘liq nosozlik aniqlandiBugun, 18:16Pasport yoki ID-kartani yo‘qotganlar uchun muhim yangilik e’lon qilindiPasport yoki ID-kartani yo‘qotganlar uchun muhim yangilik e’lon qilindiBugun, 17:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi