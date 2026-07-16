2 mingta ariza asossiz rad etilgan: Prezident qat’iy topshiriq berdi

·32·O‘zbekiston
2 mingta ariza asossiz rad etilgan: Prezident qat’iy topshiriq berdi

Foto: Prezident matbuot xizmati

O‘zbekistonda ehtiyojmand oilalarni ijtimoiy reyestrga kiritish bilan bog‘liq jiddiy kamchiliklar aniqlandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 16 iyul kuni o‘tkazilgan videoselektor yig‘ilishida bir oy ichida 184 ta mahallaga kelib tushgan 2 mingta arizaning barchasi asossiz rad etilganini keskin tanqid qildi.

Oilalar kafolatlangan xizmatlardan mahrum bo‘lmoqda

Yig‘ilishda mahallalarda ijtimoiy yordam ko‘lamini kengaytirish va «mahalla yettiligi» faoliyatini yangicha tashkil etish masalalari muhokama qilindi.

Ayrim hududlarda ehtiyojmand oilalarni ijtimoiy reyestrga kiritish asossiz rad etilayotgani yoki ular sun’iy ravishda ro‘yxatdan chiqarilayotgani qayd etildi.

Buning oqibatida fuqarolar:

  • ijtimoiy yordam olish;

  • farzandini bog‘chaga joylashtirish;

  • bolalarni to‘garaklarga berish;

  • boshqa kafolatlangan ijtimoiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatini yo‘qotmoqda.

Ayniqsa, 184 ta mahallada bir oy davomida kelib tushgan 2 mingta arizaning birortasi ham qanoatlantirilmagani jiddiy e’tirozga sabab bo‘ldi.

Prezidentga murojaatlar 46 mingtaga yetdi

Bunday kamchiliklar Bo‘ston, Oltinko‘l, Xovos, Toshloq, Sharof Rashidov, Uchquduq va Dehqonobod tumanlarida ko‘p uchrayotgani aytildi.

Natijada ijtimoiy reyestrga kirish masalasida Prezidentga yo‘llangan murojaatlar yil boshidan buyon 1,5 baravar oshgan. Ularning soni 30 mingtadan 46 mingtaga yetgan.

Bu raqamlar fuqarolarning mahalliy darajada o‘z muammosiga yechim topa olmayotgani va yuqori idoralarga murojaat qilishga majbur bo‘layotganini ko‘rsatadi.

Bosh prokuraturaga qat’iy nazorat topshirildi

Yig‘ilishda ijtimoiy reyestrning haqqoniy yuritilishini ta’minlash bo‘yicha mas’ullarga aniq vazifalar berildi.

Bosh prokuraturaga reyestrga kiritish va undan chiqarish jarayonlarini qat’iy nazorat qilish topshirildi. Ijtimoiy himoya milliy agentligi direktorining birinchi o‘rinbosari Shahnoza Mirziyoyeva esa reyestrdagi ma’lumotlarning haqqoniyligi yuzasidan Prezidentga muntazam axborot berib boradi.

Asossiz rad javoblariga yo‘l qo‘ygan mas’ullarning harakatlariga ham huquqiy baho berilishi kutilmoqda.

25 turdagi xizmat mahallaga tushiriladi

Prezident mutasaddilar oldiga yil yakuniga qadar yana 25 turdagi ijtimoiy xizmatni bevosita mahalla darajasiga tushirish vazifasini qo‘ydi.

Ular orasida nogironlikni erta aniqlash, ehtiyojmand fuqarolar xonadonlarini ularning imkoniyatlariga moslashtirish va ijtimoiy uylarga joylashtirish kabi xizmatlar bor.

Bu o‘zgarishlardan maqsad — odamlarni turli idoralarga qatnashdan xalos qilish va zarur yordamni yashash joyining o‘zida olish imkonini yaratish.

250 ta mahallada «Madad» uylari ochiladi

Kelgusi uch oy davomida ijtimoiy himoya sohasida bir qator yangi loyihalar amalga oshiriladi.

Demensiya va aqliy zaifligi bo‘lgan shaxslar uchun 250 ta mahallada kunduzgi hamda uyda parvarish xizmatlari yo‘lga qo‘yiladi. Shu hududlarda «Madad» uylari ham tashkil etiladi.

Bundan tashqari, 75 ta mahallada o‘zgalar parvarishiga muhtoj keksalar uchun «Faol hayot» dasturi ishga tushiriladi. Qarovsiz qolgan yoki zo‘ravonlikka uchragan bolalar uchun esa maxsus «Qo‘llab-quvvatlash markazlari» ochiladi.

Yordam haqiqiy ehtiyojmandga yetib borishi kerak

Yig‘ilishda belgilangan vazifalar ijtimoiy yordamni qog‘ozda emas, amalda manzilli yetkazishga qaratilgan.

Endi mahalla mas’ullarining asosiy vazifasi arizalarni ommaviy rad etish emas, har bir oilaning haqiqiy ahvolini o‘rganib, qonuniy va adolatli qaror qabul qilishdan iborat bo‘ladi.

Sizningcha, ijtimoiy reyestrga kiritishni asossiz rad etgan mas’ullar qanday javobgarlikka tortilishi kerak?

O'zbekistonShavkat MirziyoyevBosh prokuratura
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Afg‘oniston O‘zbekiston haqidagi bahsli bayonotlarga rasmiy javob berdiAfg‘oniston O‘zbekiston haqidagi bahsli bayonotlarga rasmiy javob berdiBugun, 20:40Prezident yer sotish va «yettilik» ustidan nazorat vakolatini raislarga berdiPrezident yer sotish va «yettilik» ustidan nazorat vakolatini raislarga berdiBugun, 20:27Prezident mahallalarni rivojlantirish bo‘yicha inqilobiy tizimni e’lon qildiPrezident mahallalarni rivojlantirish bo‘yicha inqilobiy tizimni e’lon qildiBugun, 19:41O‘zbekistonda kuchli zilzila bo‘ladimi? Olimlar rasmiy javob berdiO‘zbekistonda kuchli zilzila bo‘ladimi? Olimlar rasmiy javob berdiBugun, 18:17«Turon» metro bekatida tom qismi bilan bog‘liq nosozlik aniqlandi«Turon» metro bekatida tom qismi bilan bog‘liq nosozlik aniqlandiBugun, 18:16Pasport yoki ID-kartani yo‘qotganlar uchun muhim yangilik e’lon qilindiPasport yoki ID-kartani yo‘qotganlar uchun muhim yangilik e’lon qilindiBugun, 17:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi