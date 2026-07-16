2 mingta ariza asossiz rad etilgan: Prezident qat’iy topshiriq berdi
Foto: Prezident matbuot xizmati
O‘zbekistonda ehtiyojmand oilalarni ijtimoiy reyestrga kiritish bilan bog‘liq jiddiy kamchiliklar aniqlandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 16 iyul kuni o‘tkazilgan videoselektor yig‘ilishida bir oy ichida 184 ta mahallaga kelib tushgan 2 mingta arizaning barchasi asossiz rad etilganini keskin tanqid qildi.
Oilalar kafolatlangan xizmatlardan mahrum bo‘lmoqda
Yig‘ilishda mahallalarda ijtimoiy yordam ko‘lamini kengaytirish va «mahalla yettiligi» faoliyatini yangicha tashkil etish masalalari muhokama qilindi.
Ayrim hududlarda ehtiyojmand oilalarni ijtimoiy reyestrga kiritish asossiz rad etilayotgani yoki ular sun’iy ravishda ro‘yxatdan chiqarilayotgani qayd etildi.
Buning oqibatida fuqarolar:
ijtimoiy yordam olish;
farzandini bog‘chaga joylashtirish;
bolalarni to‘garaklarga berish;
boshqa kafolatlangan ijtimoiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatini yo‘qotmoqda.
Ayniqsa, 184 ta mahallada bir oy davomida kelib tushgan 2 mingta arizaning birortasi ham qanoatlantirilmagani jiddiy e’tirozga sabab bo‘ldi.
Prezidentga murojaatlar 46 mingtaga yetdi
Bunday kamchiliklar Bo‘ston, Oltinko‘l, Xovos, Toshloq, Sharof Rashidov, Uchquduq va Dehqonobod tumanlarida ko‘p uchrayotgani aytildi.
Natijada ijtimoiy reyestrga kirish masalasida Prezidentga yo‘llangan murojaatlar yil boshidan buyon 1,5 baravar oshgan. Ularning soni 30 mingtadan 46 mingtaga yetgan.
Bu raqamlar fuqarolarning mahalliy darajada o‘z muammosiga yechim topa olmayotgani va yuqori idoralarga murojaat qilishga majbur bo‘layotganini ko‘rsatadi.
Bosh prokuraturaga qat’iy nazorat topshirildi
Yig‘ilishda ijtimoiy reyestrning haqqoniy yuritilishini ta’minlash bo‘yicha mas’ullarga aniq vazifalar berildi.
Bosh prokuraturaga reyestrga kiritish va undan chiqarish jarayonlarini qat’iy nazorat qilish topshirildi. Ijtimoiy himoya milliy agentligi direktorining birinchi o‘rinbosari Shahnoza Mirziyoyeva esa reyestrdagi ma’lumotlarning haqqoniyligi yuzasidan Prezidentga muntazam axborot berib boradi.
Asossiz rad javoblariga yo‘l qo‘ygan mas’ullarning harakatlariga ham huquqiy baho berilishi kutilmoqda.
25 turdagi xizmat mahallaga tushiriladi
Prezident mutasaddilar oldiga yil yakuniga qadar yana 25 turdagi ijtimoiy xizmatni bevosita mahalla darajasiga tushirish vazifasini qo‘ydi.
Ular orasida nogironlikni erta aniqlash, ehtiyojmand fuqarolar xonadonlarini ularning imkoniyatlariga moslashtirish va ijtimoiy uylarga joylashtirish kabi xizmatlar bor.
Bu o‘zgarishlardan maqsad — odamlarni turli idoralarga qatnashdan xalos qilish va zarur yordamni yashash joyining o‘zida olish imkonini yaratish.
250 ta mahallada «Madad» uylari ochiladi
Kelgusi uch oy davomida ijtimoiy himoya sohasida bir qator yangi loyihalar amalga oshiriladi.
Demensiya va aqliy zaifligi bo‘lgan shaxslar uchun 250 ta mahallada kunduzgi hamda uyda parvarish xizmatlari yo‘lga qo‘yiladi. Shu hududlarda «Madad» uylari ham tashkil etiladi.
Bundan tashqari, 75 ta mahallada o‘zgalar parvarishiga muhtoj keksalar uchun «Faol hayot» dasturi ishga tushiriladi. Qarovsiz qolgan yoki zo‘ravonlikka uchragan bolalar uchun esa maxsus «Qo‘llab-quvvatlash markazlari» ochiladi.
Yordam haqiqiy ehtiyojmandga yetib borishi kerak
Yig‘ilishda belgilangan vazifalar ijtimoiy yordamni qog‘ozda emas, amalda manzilli yetkazishga qaratilgan.
Endi mahalla mas’ullarining asosiy vazifasi arizalarni ommaviy rad etish emas, har bir oilaning haqiqiy ahvolini o‘rganib, qonuniy va adolatli qaror qabul qilishdan iborat bo‘ladi.
Sizningcha, ijtimoiy reyestrga kiritishni asossiz rad etgan mas’ullar qanday javobgarlikka tortilishi kerak?
…