O‘zbekistondagi lavanda dalalari sayyohlarni o‘ziga tortmoqda
Fransiyadagi mashhur Provans lavanda dalalarini ko‘rish uchun endi uzoq safar qilish shart emas. O‘zbekistonda ham binafsha rangli lavanda bog‘lari sayyohlar e’tiborini tortmoqda.
Farg‘ona vodiysi, xususan Qo‘qon va Uchko‘prik hududlariga yaqin joylarda barpo etilgan lavanda maydonlari so‘nggi yillarda ekoturizm maskaniga aylanmoqda.
Bu yerda lavanda nafaqat go‘zal manzara uchun, balki efir moyi, kosmetika va tibbiy mahsulotlar tayyorlash maqsadida ham yetishtiriladi.
Sayyohlar lavanda dalalarida sayr qilishi, fotosessiyalarda ishtirok etishi va lavandadan tayyorlangan mahsulotlar bilan tanishishi mumkin.
Mutaxassislar bunday loyihalar O‘zbekistonda ekoturizmni rivojlantirish va hududlarni sayyohlar uchun yanada jozibador qilishga xizmat qilishini ta’kidlamoqda.
…