O‘zbekistonda 1-sinfga onlayn qabul rasman bugundan boshlandi

·15·O‘zbekiston
O‘zbekistonda 1-sinfga onlayn qabul rasman bugundan boshlandi

2026–2027 o‘quv yili uchun O‘zbekiston maktablarining 1-sinfiga qabul jarayonlari rasman start oldi. Endi ota-onalar farzandlarini maktabga joylashtirish uchun arizalarni to‘liq elektron shaklda taqdim etishlari mumkin.

Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi ma’lum qilishicha, 20 iyun kuni soat 10:00 dan boshlab arizalarni maxsus elektron platformalar orqali yuborish imkoniyati yaratildi.

Xususan, fuqarolar quyidagi portallar orqali murojaat qilishlari mumkin:

my.maktab.uz
my.gov.uz (Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali)

Qabul jarayonlarida aholiga qulaylik yaratish maqsadida maxsus call-markaz ham ish boshladi. Ota-onalar o‘zlarini qiziqtirgan savollar bo‘yicha 71-203-07-04 va 71-203-04-03 telefon raqamlari orqali murojaat qilishlari mumkin. Shuningdek, Telegram tarmog‘idagi @mymaktabuz_bot orqali ham maslahat olish imkoniyati mavjud.

Vazirlik ma’lumotiga ko‘ra, mikrohudud doirasidagi qabul jarayonlari 20 iyundan 31 iyulga qadar davom etadi.

O'zbekistonMaktabgacha va maktab ta'limi vazirligiTelegram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

20 iyun kuni Mirzo Ulug‘bek tumanida gaz ta’minoti to‘xtatiladi20 iyun kuni Mirzo Ulug‘bek tumanida gaz ta’minoti to‘xtatiladiKecha, 22:58O‘zgidrometdan favqulodda ogohlantirishO‘zgidrometdan favqulodda ogohlantirishKecha, 17:40Yomg‘irdan so‘ng Toshkent osmonida qo‘shkamalak paydo bo‘ldiYomg‘irdan so‘ng Toshkent osmonida qo‘shkamalak paydo bo‘ldiKecha, 17:33«15 daqiqalik shahar» konsepsiyasi: Yangi Toshkent qanday qurilmoqda?«15 daqiqalik shahar» konsepsiyasi: Yangi Toshkent qanday qurilmoqda?Kecha, 16:05Yangi Toshkent «15 daqiqalik shahar» tamoyili asosida qurilmoqdaYangi Toshkent «15 daqiqalik shahar» tamoyili asosida qurilmoqdaKecha, 14:04Jahon banki vitse-prezidenti Mirzo Ulug‘bek tumanining raqamli tizimini yuqori baholadiJahon banki vitse-prezidenti Mirzo Ulug‘bek tumanining raqamli tizimini yuqori baholadiKecha, 12:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan
Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi