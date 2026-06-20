O‘zbekistonda 1-sinfga onlayn qabul rasman bugundan boshlandi
2026–2027 o‘quv yili uchun O‘zbekiston maktablarining 1-sinfiga qabul jarayonlari rasman start oldi. Endi ota-onalar farzandlarini maktabga joylashtirish uchun arizalarni to‘liq elektron shaklda taqdim etishlari mumkin.
Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi ma’lum qilishicha, 20 iyun kuni soat 10:00 dan boshlab arizalarni maxsus elektron platformalar orqali yuborish imkoniyati yaratildi.
Xususan, fuqarolar quyidagi portallar orqali murojaat qilishlari mumkin:
— my.maktab.uz
— my.gov.uz (Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali)
Qabul jarayonlarida aholiga qulaylik yaratish maqsadida maxsus call-markaz ham ish boshladi. Ota-onalar o‘zlarini qiziqtirgan savollar bo‘yicha 71-203-07-04 va 71-203-04-03 telefon raqamlari orqali murojaat qilishlari mumkin. Shuningdek, Telegram tarmog‘idagi @mymaktabuz_bot orqali ham maslahat olish imkoniyati mavjud.
Vazirlik ma’lumotiga ko‘ra, mikrohudud doirasidagi qabul jarayonlari 20 iyundan 31 iyulga qadar davom etadi.
…