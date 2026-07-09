Saida Mirziyoyeva fransuz biznesi bilan uchrashdi: hamkorlikda yangi yo‘nalishlar ochilmoqda
Prezident Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva Fransiyaning yetakchi kompaniyalari vakillari bilan uchrashuv o‘tkazdi.
Muzokaralarda energetika, ta’lim, suv ta’minoti, transport va shahar infratuzilmasi kabi muhim sohalarda hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi.
Fransiya delegatsiyasiga Klod Imoven boshchilik qildi
Uchrashuvda Fransiya tadbirkorlari xalqaro harakati — MEDEF International huzuridagi O‘zbekiston–Fransiya ishbilarmonlar kengashi raisi Klod Imoven ishtirok etdi.
U, shuningdek, «Orano» kompaniyasi direktorlar kengashi rahbari hisoblanadi.
Fransiya delegatsiyasi tarkibidan mamlakatning yirik va yetakchi kompaniyalari vakillari o‘rin olgan.
Asosiy e’tibor ustuvor sohalarga qaratildi
Saida Mirziyoyeva uchrashuv davomida O‘zbekiston Fransiya bilan amaliy hamkorlikni kengaytirishdan manfaatdor ekanini ta’kidladi.
«Biz energetika, ta’lim, suv ta’minoti tizimi, transport va shahar infratuzilmasi kabi ustuvor sohalarda hamkorlikni kengaytirishni maqsad qilganmiz», — dedi u.
Bu yo‘nalishlar O‘zbekistonda iqtisodiy rivojlanish, infratuzilmani yangilash va inson kapitaliga sarmoya kiritish nuqtayi nazaridan muhim ahamiyatga ega.
Makron bilan muloqotning davomi
Saida Mirziyoyeva ushbu muzokaralar yaqinda Fransiya Prezidenti Emmanuel Makron bilan bo‘lib o‘tgan oliy darajadagi muloqotning uzviy va mantiqiy davomi ekanini qayd etdi.
Bu esa Toshkent va Parij o‘rtasidagi aloqalar faqat siyosiy muloqot bilan cheklanmay, biznes va investitsiya yo‘nalishida ham amaliy bosqichga o‘tayotganini ko‘rsatadi.
Fransuz kompaniyalari uchun yangi imkoniyatlar
Fransiya kompaniyalari energetika, transport, suv ta’minoti va shaharsozlik kabi sohalarda katta tajribaga ega.
Shu bois ushbu uchrashuv O‘zbekistonda yirik infratuzilmaviy loyihalar, ta’lim dasturlari va texnologik hamkorlik uchun yangi eshiklar ochishi mumkin.
O‘zbekiston–Fransiya aloqalari faollashmoqda
So‘nggi yillarda O‘zbekiston va Fransiya o‘rtasidagi siyosiy, iqtisodiy va madaniy aloqalar sezilarli darajada faollashdi.
Saida Mirziyoyevaning fransuz biznesi vakillari bilan uchrashuvi esa ikki davlat o‘rtasidagi hamkorlik endi aniq sohalar va amaliy loyihalar atrofida chuqurlashib borayotganini ko‘rsatmoqda.
…