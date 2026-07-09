Saida Mirziyoyeva fransuz biznesi bilan uchrashdi: hamkorlikda yangi yo‘nalishlar ochilmoqda

·31·O‘zbekiston
Saida Mirziyoyeva fransuz biznesi bilan uchrashdi: hamkorlikda yangi yo‘nalishlar ochilmoqda

Prezident Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva Fransiyaning yetakchi kompaniyalari vakillari bilan uchrashuv o‘tkazdi.

Muzokaralarda energetika, ta’lim, suv ta’minoti, transport va shahar infratuzilmasi kabi muhim sohalarda hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi.

Fransiya delegatsiyasiga Klod Imoven boshchilik qildi

Uchrashuvda Fransiya tadbirkorlari xalqaro harakati — MEDEF International huzuridagi O‘zbekiston–Fransiya ishbilarmonlar kengashi raisi Klod Imoven ishtirok etdi.

U, shuningdek, «Orano» kompaniyasi direktorlar kengashi rahbari hisoblanadi.

Fransiya delegatsiyasi tarkibidan mamlakatning yirik va yetakchi kompaniyalari vakillari o‘rin olgan.

Asosiy e’tibor ustuvor sohalarga qaratildi

Saida Mirziyoyeva uchrashuv davomida O‘zbekiston Fransiya bilan amaliy hamkorlikni kengaytirishdan manfaatdor ekanini ta’kidladi.

«Biz energetika, ta’lim, suv ta’minoti tizimi, transport va shahar infratuzilmasi kabi ustuvor sohalarda hamkorlikni kengaytirishni maqsad qilganmiz», — dedi u.

Bu yo‘nalishlar O‘zbekistonda iqtisodiy rivojlanish, infratuzilmani yangilash va inson kapitaliga sarmoya kiritish nuqtayi nazaridan muhim ahamiyatga ega.

Makron bilan muloqotning davomi

Saida Mirziyoyeva ushbu muzokaralar yaqinda Fransiya Prezidenti Emmanuel Makron bilan bo‘lib o‘tgan oliy darajadagi muloqotning uzviy va mantiqiy davomi ekanini qayd etdi.

Bu esa Toshkent va Parij o‘rtasidagi aloqalar faqat siyosiy muloqot bilan cheklanmay, biznes va investitsiya yo‘nalishida ham amaliy bosqichga o‘tayotganini ko‘rsatadi.

Fransuz kompaniyalari uchun yangi imkoniyatlar

Fransiya kompaniyalari energetika, transport, suv ta’minoti va shaharsozlik kabi sohalarda katta tajribaga ega.

Shu bois ushbu uchrashuv O‘zbekistonda yirik infratuzilmaviy loyihalar, ta’lim dasturlari va texnologik hamkorlik uchun yangi eshiklar ochishi mumkin.

O‘zbekiston–Fransiya aloqalari faollashmoqda

So‘nggi yillarda O‘zbekiston va Fransiya o‘rtasidagi siyosiy, iqtisodiy va madaniy aloqalar sezilarli darajada faollashdi.

Saida Mirziyoyevaning fransuz biznesi vakillari bilan uchrashuvi esa ikki davlat o‘rtasidagi hamkorlik endi aniq sohalar va amaliy loyihalar atrofida chuqurlashib borayotganini ko‘rsatmoqda.

Saida MirziyoyevaFransiyaO'zbekistonEmmanuel MakronOrano
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbek alifbosi nega o‘zgarmoqda? Eng muhim sabablar ochiqlandiO‘zbek alifbosi nega o‘zgarmoqda? Eng muhim sabablar ochiqlandiKecha, 22:48Mirziyoyev va Lukashenko Toshkent va Minsk o‘rtasidagi tarixiy Deklaratsiyani imzoladiMirziyoyev va Lukashenko Toshkent va Minsk o‘rtasidagi tarixiy Deklaratsiyani imzoladiKecha, 19:01Mirziyoyev va Lukashenko uchrashuvi yakuni: 2 mlrd dollarlik reja kun tartibidaMirziyoyev va Lukashenko uchrashuvi yakuni: 2 mlrd dollarlik reja kun tartibidaKecha, 18:54Mutaxassis: O‘zbekistonda chaqaloqlar o‘limining 47 foizi birinchi oyda sodir bo‘ladiMutaxassis: O‘zbekistonda chaqaloqlar o‘limining 47 foizi birinchi oyda sodir bo‘ladiKecha, 13:26Toshkentda marhumlardan qolgan qurollar topshirildi: DXX ikki holatni ma’lum qildiToshkentda marhumlardan qolgan qurollar topshirildi: DXX ikki holatni ma’lum qildiKecha, 10:01O‘zbekistonda 1 mln 535 ming talaba oliy ta’limda o‘qimoqdaO‘zbekistonda 1 mln 535 ming talaba oliy ta’limda o‘qimoqda08.07, 20:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi