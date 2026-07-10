Alifbo islohoti atrofida bahs: ekspert eng katta xavfni aytdi...

·33·O‘zbekiston
Alifbo islohoti atrofida bahs: ekspert eng katta xavfni aytdi...

O‘zbek alifbosida navbatdagi o‘zgarishlar rejasi jamoatchilik va mutaxassislar orasida muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.

Tilshunos Iroda Azimova joriy islohotga tanqidiy munosabat bildirib, grafikadagi tez-tez o‘zgarishlar savodxonlik, o‘qish tezligi va axborotni qabul qilish jarayoniga salbiy ta’sir qilishi mumkinligini ta’kidladi.

Ekspert nima uchun islohotdan xavotirda?

Iroda Azimovaning fikricha, alifbo va imlo tizimidagi navbatdagi vizual o‘zgarishlar aholi uchun yangi moslashuv davrini talab qiladi.

Uning ta’kidlashicha, odamlar odatlangan yozuv shakli o‘zgarsa, matnni tez va yaxlit o‘qish mexanizmi buzilishi mumkin.

«Yaxlit o‘qish» mexanizmi buzilishi mumkin

Tilshunos asosiy xavflardan biri sifatida kognitiv to‘siqni ko‘rsatmoqda.

Ya’ni o‘quvchi yoki katta yoshdagi kishi avval so‘zni butun holicha tanib o‘qigan bo‘lsa, harflar shakli o‘zgargandan keyin yana so‘zni bo‘g‘inma-bo‘g‘in yoki harfma-harf o‘qishga majbur bo‘lishi mumkin.

Bu esa matnni qabul qilish tezligini pasaytiradi va o‘qish jarayonini qiyinlashtiradi.

Imlo xatolari ko‘payishi ehtimoli aytildi

Azimovaga ko‘ra, odatiy imlo me’yorlari o‘zgarsa, jamoat maydonida imlo xatolari yana ko‘payishi mumkin.

Ayniqsa, ta’lim, OAV, rasmiy hujjatlar, reklama va internetda bir necha xil yozish shakllari parallel qo‘llansa, bu umumiy savodxonlik darajasiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi ehtimoli bor.

Til uchun barqarorlik kerakligi ta’kidlandi

Tilshunos lingvistik sohaning sifatli rivojlanishi uchun eng avvalo barqarorlik zarurligini aytmoqda.

Uning fikricha, grafikadagi doimiy o‘zgarishlar tilning tabiiy va muntazam rivojlanishiga to‘sqinlik qilishi mumkin.

Islohot kerak, ammo qanday?

Iroda Azimova alifbo islohotlarini yakunlash zarurligi haqidagi fikrga qarshi emasligini bildirgan.

Biroq uning pozitsiyasiga ko‘ra, bu jarayonda vizual o‘zgarishlardan ko‘ra barqarorlik, o‘quvchi uchun qulaylik va jamiyatning moslashuv imkoniyatlari ustuvor bo‘lishi kerak.

Alifbo atrofidagi bahs esa bitta savolni yana kun tartibiga olib chiqmoqda: o‘zgarish tilni osonlashtiradimi yoki odamlarni yana qayta o‘rganishga majbur qiladimi?

Iroda AzimovaO'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tadbirkorlarga yengillik: «SES» tekshiruvlarini o‘tkazish tartibi o‘zgardiTadbirkorlarga yengillik: «SES» tekshiruvlarini o‘tkazish tartibi o‘zgardiBugun, 11:46O‘zbekistonda turizm uchun yangi imtiyoz: tadbirkorlarga QQSning 50%i qaytariladiO‘zbekistonda turizm uchun yangi imtiyoz: tadbirkorlarga QQSning 50%i qaytariladiBugun, 11:38Dam olish kunlari havo qanday bo‘ladi? O‘zgidrometdan muhim ogohlantirishDam olish kunlari havo qanday bo‘ladi? O‘zgidrometdan muhim ogohlantirishBugun, 11:14O‘zbekistonda «bolnichniy» to‘lash tartibi tubdan o‘zgarmoqda: 1 iyuldan yangi qoidalarO‘zbekistonda «bolnichniy» to‘lash tartibi tubdan o‘zgarmoqda: 1 iyuldan yangi qoidalarBugun, 11:09Yashnobodda Aviasozlar ko‘chasining bir qismi 20 kunga yopiladiYashnobodda Aviasozlar ko‘chasining bir qismi 20 kunga yopiladiBugun, 11:01O‘zbekistonda kino suratga olish qoidasi o‘zgardi: xorijiy kompaniyalar uchun yangi imkoniyatO‘zbekistonda kino suratga olish qoidasi o‘zgardi: xorijiy kompaniyalar uchun yangi imkoniyatBugun, 10:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija