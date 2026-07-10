Toshkentda yangi oliy maktab ochiladi: bitiruvchilarga ikki diplom beriladi

·0·O‘zbekiston
Toshkentda yangi oliy maktab ochiladi: bitiruvchilarga ikki diplom beriladi

O‘zbekiston oliy ta’lim tizimida talabalarga bir vaqtning o‘zida bir nechta xorijiy universitet dasturlari asosida o‘qish imkonini beradigan yangi model joriy etilishi mumkin. Prezident Shavkat Mirziyoyevga taqdim etilgan loyiha doirasida bitiruvchilar O‘zbekistonda tan olinadigan xorijiy diplomga ham ega bo‘ladi.

10 iyul kuni davlat rahbari xalqaro ta’lim standartlari asosida o‘rta maxsus, kasbiy va oliy ta’lim dasturlarini joriy etish, shuningdek, nufuzli xorijiy universitetlar bilan akademik hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan takliflar bilan tanishdi.

Amaldagi qo‘shma dasturlarda qanday muammo bor?

Taqdimotda qayd etilishicha, ayni paytda O‘zbekistondagi qator oliygohlarda xorijiy universitetlar bilan qo‘shma ta’lim dasturlari amal qilmoqda.

Biroq bunday dasturlar asosan ikki oliy ta’lim muassasasi o‘rtasida tashkil etilgan. Shu sababli talabalarning ta’lim yo‘nalishi, universitet va akademik muhitni erkin tanlash imkoniyati cheklangan.

Xalqaro amaliyotda esa integratsiyalashgan ta’lim dasturlari talabaga o‘qish davomida bir nechta universitetda tahsil olish imkonini beradi.

Bu orqali talaba:

  • turli mamlakatlardagi akademik muhitni ko‘radi;

  • bir nechta universitet dasturlaridan foydalanadi;

  • xalqaro ta’lim standartlari asosida bilim oladi;

  • xorijiy mutaxassislar bilan ishlash tajribasiga ega bo‘ladi.

Yangi oliy maktab qayerda tashkil etiladi?

Taqdimotda Toshkent arxitektura-qurilish universiteti tarkibida Integratsiyalashgan dasturlar oliy maktabini tashkil etish taklif qilindi.

Dastlab ta’lim jarayoni Buyuk Britaniyaning quyidagi universitetlari dasturlari asosida yo‘lga qo‘yilishi rejalashtirilgan:

  • Norzambriya universiteti;

  • Hartfordshir universiteti.

Keyingi bosqichda esa dasturlarni Sapiyensa, Sautgempton va Glazgo kabi dunyoning nufuzli oliygohlari akademik talablariga moslashtirish ko‘zda tutilgan.

Bitiruvchilarga qanday diplom beriladi?

Yangi oliy maktabga akademik, moliyaviy va tashkiliy mustaqillik berilishi rejalashtirilmoqda.

Uning faoliyatini davlat idoralari, xorijiy hamkor oliygohlar va yirik kompaniyalar vakillaridan iborat kuzatuv kengashi nazorat qiladi.

Eng muhim jihatlardan biri — bitiruvchilarga O‘zbekistonda rasman tan olinadigan xorijiy hamkor universitet diplomi hamda Integratsiyalashgan dasturlar oliy maktabi diplomi beriladi.

Bu esa yoshlarning nafaqat mahalliy, balki xalqaro mehnat bozorida ham raqobatbardoshligini oshirishi kutilmoqda.

Britaniya standartlari asosida yangi bosqich

Loyiha doirasida oliy maktab va hamkor ta’lim muassasalarida Britaniya standartlariga muvofiq 8-darajagacha bo‘lgan ta’lim dasturlarini joriy qilish rejalashtirilgan.

Shuningdek, rahbar kadrlar uchun maxsus malaka oshirish kurslari tashkil etiladi.

Ularda quyidagi yo‘nalishlarga e’tibor qaratiladi:

  • strategik fikrlash;

  • liderlik;

  • raqamli boshqaruv;

  • qaror qabul qilish;

  • natijaga yo‘naltirilgan boshqaruv.

Yangi tizim amalga oshirilsa, talabalarga bir nechta xalqaro universitet tajribasini bir ta’lim dasturi doirasida o‘zlashtirish imkoniyati yaratiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda xalqaro universitetlar shaharchasi quriladi: reja ma’qullandiToshkentda xalqaro universitetlar shaharchasi quriladi: reja ma’qullandiBugun, 22:30Prezidentning madaniyat bo‘yicha yangi vakili kimligi ma’lum bo‘ldiPrezidentning madaniyat bo‘yicha yangi vakili kimligi ma’lum bo‘ldiBugun, 17:31O‘zbekistonda jarima maydonchasi tizimi elektron shaklga o‘tmoqdaO‘zbekistonda jarima maydonchasi tizimi elektron shaklga o‘tmoqdaBugun, 15:05Sardor Umurzoqov yangi lavozimga tayinlandiSardor Umurzoqov yangi lavozimga tayinlandiBugun, 13:15«Tashabbusli budjet»ning ikkinchi mavsumi 15 iyuldan boshlanadi«Tashabbusli budjet»ning ikkinchi mavsumi 15 iyuldan boshlanadiBugun, 13:12Namanganda 108 yoshni qarshi olgan Ibrohim hoji ota vafot etdiNamanganda 108 yoshni qarshi olgan Ibrohim hoji ota vafot etdiBugun, 12:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija