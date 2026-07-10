Toshkentda xalqaro universitetlar shaharchasi quriladi: reja ma’qullandi
O‘zbekiston oliy ta’lim tizimida yangi bosqich boshlanishi mumkin. Toshkentda dunyoning nufuzli universitetlari jamlanadigan xalqaro universitetlar shaharchasini tashkil etish rejasi Prezident Shavkat Mirziyoyevga taqdim etildi.
Loyiha amalga oshsa, mamlakat nafaqat xorijiy universitetlar filiallari sonini oshiradi, balki Markaziy Osiyodagi yirik xalqaro ta’lim markazlaridan biriga aylanishi mumkin.
Toshkentda xalqaro universitetlar shaharchasi tashkil etilishi mumkin
10 iyul kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev xalqaro ta’lim standartlari asosida o‘rta maxsus, kasbiy va oliy ta’lim dasturlarini joriy etish, shuningdek, nufuzli xorijiy universitetlar bilan akademik hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan takliflar taqdimoti bilan tanishdi.
Uchrashuvda Toshkent xalqaro universitetlar shaharchasini barpo etish g‘oyasi muhokama qilindi. Unda dunyodagi mashhur oliy ta’lim muassasalarining filiallarini joylashtirish rejalashtirilmoqda.
Dunyodagi muvaffaqiyatli modellar asos qilib olinmoqda
Ma’lum qilinishicha, yangi shaharcha konsepsiyasini ishlab chiqishda qator xalqaro tajribalar o‘rganilgan. Jumladan:
Qatardagi Education City;
Birlashgan Arab Amirliklaridagi Dubai International Academic City;
Koreya Respublikasidagi Incheon Global Campus.
Bu kabi ta’lim klasterlari bir hududda o‘nlab yetakchi universitetlarni jamlab, talabalar uchun xalqaro muhit yaratishi bilan ajralib turadi.
Xorijiy universitetlar uchun qanday imkoniyatlar yaratiladi?
Taqdim etilgan takliflarga ko‘ra, yangi shaharchada:
nufuzli xorijiy universitetlar filiallari ochiladi;
zamonaviy kampuslar va talabalar turar joylari quriladi;
litsenziya olish tartiblari soddalashtiriladi;
grant va stipendiyalar ajratiladi;
bojxona hamda soliq imtiyozlari beriladi;
royalti to‘lovlarining bir qismini qoplab berish mexanizmlari ishlab chiqiladi.
Bu choralar xalqaro oliygohlarni O‘zbekistonga jalb qilishni yanada jozibador qilishga qaratilgan.
Asosiy maqsad — mintaqaning ta’lim markaziga aylanish
Taqdimotda qayd etilishicha, loyihaning strategik maqsadi O‘zbekistonda xalqaro ta’lim dasturlari va standartlarini keng joriy etish, mamlakatni Markaziy Osiyodagi yetakchi ta’lim markazlaridan biriga aylantirishdan iborat.
Prezident Shavkat Mirziyoyev takliflarni ma’qullab, mas’ul idoralarga loyihani amalga oshirish bo‘yicha tegishli topshiriqlar berdi.
Siz qanday o‘ylaysiz? Agar Toshkentda dunyoning nufuzli universitetlari jamlansa, bu o‘zbekistonlik yoshlar uchun qanday yangi imkoniyatlar yaratadi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…