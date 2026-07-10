Toshkentda xalqaro universitetlar shaharchasi quriladi: reja ma’qullandi

·0·O‘zbekiston
Toshkentda xalqaro universitetlar shaharchasi quriladi: reja ma’qullandi

O‘zbekiston oliy ta’lim tizimida yangi bosqich boshlanishi mumkin. Toshkentda dunyoning nufuzli universitetlari jamlanadigan xalqaro universitetlar shaharchasini tashkil etish rejasi Prezident Shavkat Mirziyoyevga taqdim etildi.

Loyiha amalga oshsa, mamlakat nafaqat xorijiy universitetlar filiallari sonini oshiradi, balki Markaziy Osiyodagi yirik xalqaro ta’lim markazlaridan biriga aylanishi mumkin.

Toshkentda xalqaro universitetlar shaharchasi tashkil etilishi mumkin

10 iyul kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev xalqaro ta’lim standartlari asosida o‘rta maxsus, kasbiy va oliy ta’lim dasturlarini joriy etish, shuningdek, nufuzli xorijiy universitetlar bilan akademik hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan takliflar taqdimoti bilan tanishdi.

Uchrashuvda Toshkent xalqaro universitetlar shaharchasini barpo etish g‘oyasi muhokama qilindi. Unda dunyodagi mashhur oliy ta’lim muassasalarining filiallarini joylashtirish rejalashtirilmoqda.

Dunyodagi muvaffaqiyatli modellar asos qilib olinmoqda

Ma’lum qilinishicha, yangi shaharcha konsepsiyasini ishlab chiqishda qator xalqaro tajribalar o‘rganilgan. Jumladan:

  • Qatardagi Education City;

  • Birlashgan Arab Amirliklaridagi Dubai International Academic City;

  • Koreya Respublikasidagi Incheon Global Campus.

Bu kabi ta’lim klasterlari bir hududda o‘nlab yetakchi universitetlarni jamlab, talabalar uchun xalqaro muhit yaratishi bilan ajralib turadi.

Xorijiy universitetlar uchun qanday imkoniyatlar yaratiladi?

Taqdim etilgan takliflarga ko‘ra, yangi shaharchada:

  • nufuzli xorijiy universitetlar filiallari ochiladi;

  • zamonaviy kampuslar va talabalar turar joylari quriladi;

  • litsenziya olish tartiblari soddalashtiriladi;

  • grant va stipendiyalar ajratiladi;

  • bojxona hamda soliq imtiyozlari beriladi;

  • royalti to‘lovlarining bir qismini qoplab berish mexanizmlari ishlab chiqiladi.

Bu choralar xalqaro oliygohlarni O‘zbekistonga jalb qilishni yanada jozibador qilishga qaratilgan.

Asosiy maqsad — mintaqaning ta’lim markaziga aylanish

Taqdimotda qayd etilishicha, loyihaning strategik maqsadi O‘zbekistonda xalqaro ta’lim dasturlari va standartlarini keng joriy etish, mamlakatni Markaziy Osiyodagi yetakchi ta’lim markazlaridan biriga aylantirishdan iborat.

Prezident Shavkat Mirziyoyev takliflarni ma’qullab, mas’ul idoralarga loyihani amalga oshirish bo‘yicha tegishli topshiriqlar berdi.

Siz qanday o‘ylaysiz? Agar Toshkentda dunyoning nufuzli universitetlari jamlansa, bu o‘zbekistonlik yoshlar uchun qanday yangi imkoniyatlar yaratadi? Fikringizni izohlarda qoldiring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Prezidentning madaniyat bo‘yicha yangi vakili kimligi ma’lum bo‘ldiPrezidentning madaniyat bo‘yicha yangi vakili kimligi ma’lum bo‘ldiBugun, 17:31O‘zbekistonda jarima maydonchasi tizimi elektron shaklga o‘tmoqdaO‘zbekistonda jarima maydonchasi tizimi elektron shaklga o‘tmoqdaBugun, 15:05Sardor Umurzoqov yangi lavozimga tayinlandiSardor Umurzoqov yangi lavozimga tayinlandiBugun, 13:15«Tashabbusli budjet»ning ikkinchi mavsumi 15 iyuldan boshlanadi«Tashabbusli budjet»ning ikkinchi mavsumi 15 iyuldan boshlanadiBugun, 13:12Namanganda 108 yoshni qarshi olgan Ibrohim hoji ota vafot etdiNamanganda 108 yoshni qarshi olgan Ibrohim hoji ota vafot etdiBugun, 12:56Mirziyoyevning Belarusga tashrifi yakunlandi: munosabatlarda yangi bosqich boshlandiMirziyoyevning Belarusga tashrifi yakunlandi: munosabatlarda yangi bosqich boshlandiBugun, 12:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija