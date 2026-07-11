Ispaniya va Belgiya o‘yinini saytimizda jonli kuzating

90+8⏱
Xakamning xushtagi yangradi va o‘yin o‘z yakuniga yetdi. Ispaniya terma jamoasi Belgiya ustidan 2-1 hisobida g‘alaba qozondi.
90+7
Mark Kukurelya («Ispaniya») yakkaxonlik qilib, uzoq masofadan darvozaning o‘rtasiga zarba yo‘lladi. Senne Lammens xavfni o‘z vaqtida payqadi va to‘pni osonlik bilan egallab oldi.
90+6
Romelu Lukaku raqibga qarshi qo‘pol o‘ynadi va qoidani buzdi.
90+5🟨
Aksel Vitsel ogohlantirildi. Belgiyalik futbolchi hakam tomonidan sariq kartochka bilan jazolandi.
90+3🟨
Aymerik Laport qoidalarni buzgani uchun sariq kartochka bilan jazolandi.
90+2
Romelu Lukaku jarima maydonchasi ichiga to‘p uzatdi, ammo himoyachilar xavfni bartaraf etishdi.
90+1
Ikkinchi bo‘limga 7 daqiqa qo‘shib berildi.
89
Pau Kubarsi masofadan darvozaning markaz tomon aniq zarba yo‘lladi, ammo Senne Lammens hushyorlik ko‘rsatib, to‘pni qaytarib qoldi.
88⚽2-1
Mikel Merino Ispaniya terma jamoasi safida gol urib, hisobni yanada oshirdi.
86🔁
Ispaniya terma jamoasida almashtirish: Dani Olmo o‘rnini Mikel Merino egalladi.
86🔁
Belgiya safida o‘zgarish: Kevin De Bryuyne maydonni tark etdi, uning o‘rniga Aleksis Salemakers o‘yinga qo‘shildi.
85🟨
Belgiya terma jamoasi sardori Kevin De Bryuyne qoida buzgani uchun hakam tomonidan sariq kartochka bilan jazolandi.
85
Kevin De Bryuyne jarima maydonchasi tashqarisidan ajoyib zarba yo‘lladi, ammo Unai Simon darvozani ishonchli qo‘riqlab, golga qarshilik qildi.
84
Rodri jarima maydonchasi ichidagi sherigini topmoqchi bo‘ldi, ammo Senne Lammens darvoza chizig‘idan chiqib kelib, to‘pni uzoqlashtirdi.
79🔁
Ispaniya terma jamoasida o‘zgarish: Mikel Oyarsabal maydonni tark etdi, uning o‘rniga Niko Uilyams o‘yinga qo‘shildi.
75
Uchrashuvda tashrif buyurgan muxlislar soni ma’lum qilindi: stadionda bugun 70492 nafar tomoshabin jam bo‘ldi.
73
Pedro Porro jarima maydoni ichidagi sheriklari tomon oshirgan to‘p himoyachilar tomonidan to‘sib qo‘yildi.
71🔁
Belgiya terma jamoasida almashtirish: Tibo Kurtua maydonni tark etdi, uning o‘rniga Senne Lammens o‘yinga qo‘shildi.
71
Ispaniya terma jamoasi futbolchisi Mark Kukurelya o‘yindan tashqari holatda qolib ketdi. U himoya ortiga yorib kirmoqchi bo‘lganida, biroz shoshilib qo‘ydi.
68✚
Belgiya darvozaboni Tibo Kurtua yengil jarohat oldi, biroq u o‘yinni davom ettira oladigan ko‘rinadi.
67
O‘yinda qisqa muddatli suv ichish tanaffusi e’lon qilindi. Futbolchilar xordiq chiqarib, kuch to‘plab olishmoqda.
66✚
Belgiya darvozaboni Tibo Kurtua jarohat oldi va hozirda unga tibbiy yordam ko‘rsatilmoqda.
63
Ispaniya burchak zarbasini ishlab oldi. Ular jarima maydonchasiga ko‘plab o‘yinchilarni jo‘natishmoqda.
63
Mikel Oyarsabal Ispaniya jarima maydonchasida himoyachilarsiz qoldi va darvoza tomon zarba berdi. Tibo Kurtua ajoyib seyv bilan Belgiyani goldan saqlab qoldi.
62
Kevin De Bryuyne jarima maydonchasi tashqarisidan qaytgan to‘pga zarba yo‘lladi. Unay Simon ajoyib seyv namoyish etib, Belgiya terma jamoasining xavfli hujumini bartaraf etdi.
61
Lamin Yamal jarima maydonchasi tashqarisidan darvozani nishonga oldi, ammo darvozabon to‘pni qaytarishga muvaffaq bo‘ldi.
61🔁
Belgiya safida o‘zgarish: Maksim De Kyoyper maydonni tark etdi, uning o‘rniga Xoakin Seys o‘yinga qo‘shildi.
61🔁
Belgiya terma jamoasida almashtirish: Xans Vanaken maydonni tark etdi, uning o‘rniga Romelu Lukaku o‘yinga qo‘shildi.
60🔁
Belgiya terma jamoasida almashinuv: Leandro Trossard maydonni tark etdi, uning o‘rniga Aksel Vitsel o‘yinga qo‘shildi.
57
Pedro Porro Ispaniya safida jarima maydonchasi ichiga xavfli uzatmani amalga oshirdi, ammo himoyachilar vaziyatni osonlik bilan bartaraf etishdi.
56🔁
Ispaniya terma jamoasida almashtirish: Fabian Ruis maydonni tark etdi, uning o‘rniga Pedri o‘yinga qo‘shildi.
55
Maksim De Kyoyper (Belgiya) ajoyib imkoniyatdan foydalana olmadi. U jarima maydonchasi tashqarisidan darvozani nishonga olgandi, ammo to‘p chap ustun yonidan o‘tib ketdi.
55🔁
Ispaniya terma jamoasi tarkibida o‘zgarish: Aleks Baena maydonni tark etdi, uning o‘rniga Ferran Torres bahsni davom ettiradi.
53
Dani Olmo jarima maydonchasi tashqarisida qaytgan to‘pga egalik qildi, biroq uning kuchli zarbasi darvoza to‘sinidan yuqorilab o‘tib ketdi.
53
Aleks Baena burchak zarbasini amalga oshirish uchun to‘p yoniga keldi. U to‘pni raqib jarima maydonchasi ichiga yetkazib berishi kutilmoqda.
52
Lamin Yamal jarima maydonchasi tashqarisidan darvozani nishonga oldi, ammo himoyachi to‘pni to‘sib qoldi. Ispaniya navbatdagi burchak zarbasini ijro etadi.
50
Kevin De Bryuyne burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo Ispaniya himoyachilari to‘pni xavfli hududdan uzoqlashtirishdi.
50
Jeremi Doku Belgiya safida oldinga o‘tishga intildi, ammo ispaniyalik himoyachilar to‘pni maydon tashqarisiga chiqarib yuborishdi. Belgiya navbatdagi burchak zarbasini amalga oshiradi.
48
Ispaniya terma jamoasi futbolchisi Lamin Yamal oldinga o‘tish chog‘ida yon odil hakam tomonidan o‘yindan tashqari holatda qoldirildi.
47
Jeremi Doku jarima maydoni ichidagi sherigini topmoqchi bo‘ldi, ammo Unai Simon o‘z darvozasidan chiqib kelib, to‘pni uzoqlashtirdi.
46
Ispaniya terma jamoasi himoyachisi Mark Kukurelya to‘p bilan harakatlanayotganda qoidabuzarlik sodir etdi va hakam o‘yinni to‘xtatdi. Futbolchi hakamning bu qaroridan noroziligini yashirmadi.
46⏱
Ikkinchi bo‘limga start berildi. Bosh hakam Maykl Oliver o‘yinni davom ettirish uchun hushtagini chaldi.
45+6⏱
Bosh hakam birinchi bo‘lim yakunlanganini bildiruvchi hushtagini chaldi. Jamoalar tanaffus uchun kiyim almashtirish xonalariga yo‘l olishdi.
45+5
Jeremi Dokuning uzatmasi hech kimga yetib bormadi va Belgiyaning hujumi samarasiz yakunlandi.
45+2
Fabian Ruis jarima maydonchasi tashqarisidan kelgan qaytgan to‘pga zarba berdi, ammo belgi mezbon himoyachilari tomonidan qaytarildi.
45+2
Aleks Baena burchak zarbasidan ajoyib uzatmani amalga oshirdi. Ammo, Belgiya himoyasi ishonchli harakat qilib, xavfni bartaraf etdi.
45+2
Aleks Baena Ispaniya terma jamoasi safida burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo vaziyat xavfli tus olmadi.
45+1
Birinchi bo‘limga kamida 5 daqiqa qo‘shib berildi.
45
Pedro Porro jarima maydoni tashqarisidan zarba yo‘lladi, ammo to‘p darvozaning chap ustunidan ancha naridan o‘tib ketdi.
43🟨
Ispaniya terma jamoasi a’zosi Pau Kubarsi hakam tomonidan sariq kartochka bilan jazolandi.
41⚽1-1
Sharl De Ketelare Belgiyani hisobda tenglashtirdi! Timoti Kastanning uzatmasidan so‘ng, De Ketelare yaqin masofadan boshi bilan zarba yo‘llab darvozani ishg‘ol qildi.
40
Lamin Yamal Ispaniya safida to‘p bilan yaxshi yurish qildi, biroq jarima maydonchasi tashqarisidan yo‘llagan zarbasi darvozaning o‘ng ustuni yonidan o‘tib ketdi. Baribir ajoyib yakkaxon harakat bo‘ldi.
37
Belgiya terma jamoasi hujumchisi Sharl De Ketelare o‘yindan tashqari holatda qolib ketdi.
36
Aleks Baena Ispaniya terma jamoasi safida burchak zarbasini qisqa uzatma bilan o‘yinga kiritdi.
35
Lamin Yamal jarima zarbasidan to‘pni darvozaning chap burchagiga yo‘lladi, ammo Belgiya darvozaboni o‘z o‘rnida bo‘lib, to‘pni qaytardi.
34
Jeremi Doku raqibdan to‘pni tortib olmoqchi bo‘lganida juda qo‘pol o‘ynadi va Maykl Oliver fol qayd etdi. Ispaniya qulay masofadan jarima zarbasini amalga oshiradi.
30
Dani Olmo jarima maydonchasi ichida to‘pni egallab oldi va darvozaning o‘rtasiga yo‘lladi. Biroq Tibo Kurtua zarbani oldindan sezib, osonlik bilan to‘pni egallab oldi.
30⚽1-0
Fabian Ruis Ispaniya safida hisobni ochdi. U jarima maydonchasi ichida qaytgan to‘pni darvoza to‘riga joylab qo‘ydi.
29
Lamin Yamal jarima maydonchasiga uzatma berdi, ammo to‘p to‘g‘ri Tibo Kurtuaning qo‘liga borib tushdi.
23
Futbolchilar uchun suv ichib olish va tana haroratini pasaytirish uchun qisqa tanaffus e’lon qilindi. Ob-havo juda issiq.
22
Lamin Yamal Ispaniya terma jamoasi safida jarima maydonchasi tashqarisidan darvozani nishonga oldi, ammo to‘p chap ustun yonidan o‘tib ketdi.
18
Belgiya terma jamoasi futbolchisi Maksim De Kyoyper qoidani buzdi va bosh hakam Maykl Oliver jarima zarbasi belgiladi.
15
Sharl De Ketelare kuchli zarba yo‘lladi, ammo to‘p himoyachilarga tegib, xavfli vaziyat bartaraf etildi.
13
Aleks Baena jarima maydonchasi tashqarisidan to‘pni qabul qilib oldi va darvoza tomon zarba yo‘lladi, ammo himoyachi to‘pni mohirona tarzda qaytardi.
13
Belgiyalik futbolchilardan biri jarima maydonchasi ichida to‘pga qo‘li bilan o‘ynagandek ko‘rindi, ammo bosh hakam o‘yinni davom ettirish kerakligini ishora qildi.
11
Rodri jarima maydonchasi tashqarisidan qaytgan to‘pga zarba berdi, ammo himoyachilar to‘p yo‘lini to‘sib qolishdi.
10
Ispaniya terma jamoasi qisqa paslar va birga-bir uzatmalar orqali raqib himoyasini yorib o‘tishga va tezkor hujum uyushtirishga intilmoqda.
9
Leandro Trossard raqibiga nisbatan qoidalarni buzgani uchun bosh hakam Maykl Oliver o‘yinni to‘xtatdi. Ispaniya terma jamoasi jarima zarbasini amalga oshiradi.
4
Fabian Ruis Ispaniya safida jarima maydonchasi ichiga uzatma amalga oshirdi, ammo himoyachilar to‘pni osonlik bilan qaytarishdi.
3
Aleks Baena Ispaniya terma jamoasi safida himoyachilar ortida qolib ketdi, biroq yon hakam o‘yindan tashqari holatni qayd etdi va bosh hakam o‘yinni to‘xtatdi.
2🟨
Belgiya termalol to‘pga o‘ynash o‘rniga raqibining oyoqlariga zarba bergan Nikolas Raskin (Belgiya) hakam Maykl Oliver tomonidan ogohlantirildi.
1⏱
Ispaniya va Belgiya terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv boshlandi.
00:00⏱
O‘yin boshlandi, to‘pni markazdan Belgiya terma jamoasi o‘yinga kiritdi.
23:34
Ushbu uchrashuvda bosh hakam sifatida Maykl Oliver tayinlandi.
23:34
Uchrashuv start olishi arafasida, jamoalarning asosiy tarkiblari bilan tanishib olishingiz mumkin.
23:34
Ispaniya va Belgiya terma jamoalari o‘rtasidagi o‘yinga xush kelibsiz! Uchrashuvdan barcha muhim voqeliklarni onlayn tarzda yoritib boramiz. Asosiy tarkiblar tez orada ma’lum qilinadi.
…