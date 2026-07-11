Honor brendi baykerlar uchun maxsus Watch 6 Plus Motorcycle Edition aqlli soatini taqdim etdi

·0·Texno
Honor brendi baykerlar uchun maxsus Watch 6 Plus Motorcycle Edition aqlli soatini taqdim etdi

Xitoyning texnologik giganti Honor kompaniyasi oʻzining yangi mahsuloti — Watch 6 Plus modelining maxsus versiyasini namoyish etdi. Motorcycle Edition deb nomlangan ushbu qurilma taniqli motopoygachi Chjan Syue va uning ZX Moto brendi bilan hamkorlikda yaratilgan. Yangi gadjet nafaqat oʻziga xos dizayni, balki mototsikl ishqibozlari uchun moʻljallangan eksklyuziv funksiyalari bilan ham ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur soatning asosiy oʻziga xosligi uning dasturiy taʼminoti va tashqi koʻrinishida namoyon boʻladi. Qurilma yoqilganda ekranda ZX Moto logotipi bilan maxsus animatsiya paydo boʻladi, bildirishnomalar esa mototsikl dvigatelining oʻkirishini eslatuvchi tovushlar bilan birga keladi. Shuningdek, baykerlar uchun tezlikni oshirib yubormaslik haqida ogohlantiruvchi tizim va alohida mototsikl rejimi ham qoʻshilgan.

Texnik xususiyatlar va displey imkoniyatlari

Texnik jihatdan Motorcycle Edition standart Honor Watch 6 Plus modelining barcha afzalliklarini oʻzida saqlab qolgan. Qurilma 1,46 dyuymli AMOLED displey bilan jihozlangan boʻlib, uning eng yuqori yorqinligi 3000 nitga yetadi. Bu koʻrsatkich quyoshli kunda, ayniqsa mototsikl boshqarayotganda maʼlumotlarni ekrandan qiyinchiliksiz oʻqish imkonini beradi. Korpus qalinligi 10,8 mm, ogʻirligi esa bor-yoʻgʻi 41 grammni tashkil etadi.

Aqlli soatning eng kuchli jihatlaridan biri uning avtonom ish vaqtidir. 1000 mAch sigʻimli akkumulyator energiya tejash rejimida 35 kungacha, faol foydalanilganda esa 17 kungacha quvvat saqlay oladi. Agar GPS navigatsiyasi doimiy yoqilgan boʻlsa, qurilma 42 soat davomida toʻxtovsiz ishlaydi. Bu uzoq masofaga sayohat qiluvchi sayyohlar va sportchilar uchun juda muhim koʻrsatkichdir.

Sport va salomatlik nazorati

Honor Watch 6 Plus Motorcycle Edition 120 dan ortiq sport rejimlarini qoʻllab-quvvatlaydi. Ular orasida 15 ta professional dastur mavjud. Masalan, badminton ishqibozlari uchun maxsus rejim boʻlib, u zarba kuchi va tezligini tahlil qiladi, oʻyin statistikasini yuritadi. Oltita sunʼiy yoʻldosh tizimini qoʻllab-quvvatlaydigan GPS moduli esa joylashuvni aniq belgilashga xizmat qiladi.

Salomatlikni kuzatish funksiyalari ham toʻliq jamlangan:

  • Yurak urish tezligini (ChSS) doimiy oʻlchash;
  • Qondagi kislorod miqdorini (SpO2) nazorat qilish;
  • Aerob va anaerob yuklamalarni tahlil qilish;
  • NFC moduli orqali kontaktsiz toʻlovlarni amalga oshirish.

Qurilma suv va changdan himoyalanish boʻyicha IP69 va 5 ATM standartlariga javob beradi, yaʼni u bilan bemalol choʻmilish yoki ekstremal sharoitlarda harakatlanish mumkin. Hozirda Xitoyda ushbu model uchun oldindan buyurtmalar qabul qilinmoqda. Maxsus versiyaning narxi taxminan 235 dollarni tashkil etadi, bu standart modeldan biroz qimmatroq. Sotuvlar joriy yilning 22-iyulidan boshlanishi kutilmoqda.

HonorСмартватчТехнологияGadjetЗХ Мото
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHning kiberxavfsizlik agentligi CISA tizimida jiddiy kamchiliklar aniqlandiAQSHning kiberxavfsizlik agentligi CISA tizimida jiddiy kamchiliklar aniqlandiBugun, 06:29Yadro energetikasida inqilob: Ampera 30 yil davomida yoqilgʻi talab qilmaydigan reaktorni yaratmoqdaYadro energetikasida inqilob: Ampera 30 yil davomida yoqilgʻi talab qilmaydigan reaktorni yaratmoqdaBugun, 05:55Bill Gatesning qizi asos solgan Phia startapi firibgarlikda ayblanmoqdaBill Gatesning qizi asos solgan Phia startapi firibgarlikda ayblanmoqdaBugun, 05:28Kosmik inqilob: Zenno Astronautics yoqilgʻisiz ishlaydigan magnit dvigatelni sinovdan oʻtkazdiKosmik inqilob: Zenno Astronautics yoqilgʻisiz ishlaydigan magnit dvigatelni sinovdan oʻtkazdiBugun, 05:20Xiaomi kompaniyasi kiyim parvarishi uchun inqilobiy Mijia Washing and Drying Set Pro toʻplamini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi kiyim parvarishi uchun inqilobiy Mijia Washing and Drying Set Pro toʻplamini taqdim etdiBugun, 04:52Meta foydalanuvchilar eʼtirozidan soʻng Instagramdagi bahsli AI funksiyasini oʻchirib tashladiMeta foydalanuvchilar eʼtirozidan soʻng Instagramdagi bahsli AI funksiyasini oʻchirib tashladiBugun, 04:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi