Honor brendi baykerlar uchun maxsus Watch 6 Plus Motorcycle Edition aqlli soatini taqdim etdi
Xitoyning texnologik giganti Honor kompaniyasi oʻzining yangi mahsuloti — Watch 6 Plus modelining maxsus versiyasini namoyish etdi. Motorcycle Edition deb nomlangan ushbu qurilma taniqli motopoygachi Chjan Syue va uning ZX Moto brendi bilan hamkorlikda yaratilgan. Yangi gadjet nafaqat oʻziga xos dizayni, balki mototsikl ishqibozlari uchun moʻljallangan eksklyuziv funksiyalari bilan ham ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur soatning asosiy oʻziga xosligi uning dasturiy taʼminoti va tashqi koʻrinishida namoyon boʻladi. Qurilma yoqilganda ekranda ZX Moto logotipi bilan maxsus animatsiya paydo boʻladi, bildirishnomalar esa mototsikl dvigatelining oʻkirishini eslatuvchi tovushlar bilan birga keladi. Shuningdek, baykerlar uchun tezlikni oshirib yubormaslik haqida ogohlantiruvchi tizim va alohida mototsikl rejimi ham qoʻshilgan.
Texnik xususiyatlar va displey imkoniyatlariTexnik jihatdan Motorcycle Edition standart Honor Watch 6 Plus modelining barcha afzalliklarini oʻzida saqlab qolgan. Qurilma 1,46 dyuymli AMOLED displey bilan jihozlangan boʻlib, uning eng yuqori yorqinligi 3000 nitga yetadi. Bu koʻrsatkich quyoshli kunda, ayniqsa mototsikl boshqarayotganda maʼlumotlarni ekrandan qiyinchiliksiz oʻqish imkonini beradi. Korpus qalinligi 10,8 mm, ogʻirligi esa bor-yoʻgʻi 41 grammni tashkil etadi.
Aqlli soatning eng kuchli jihatlaridan biri uning avtonom ish vaqtidir. 1000 mAch sigʻimli akkumulyator energiya tejash rejimida 35 kungacha, faol foydalanilganda esa 17 kungacha quvvat saqlay oladi. Agar GPS navigatsiyasi doimiy yoqilgan boʻlsa, qurilma 42 soat davomida toʻxtovsiz ishlaydi. Bu uzoq masofaga sayohat qiluvchi sayyohlar va sportchilar uchun juda muhim koʻrsatkichdir.
Sport va salomatlik nazoratiHonor Watch 6 Plus Motorcycle Edition 120 dan ortiq sport rejimlarini qoʻllab-quvvatlaydi. Ular orasida 15 ta professional dastur mavjud. Masalan, badminton ishqibozlari uchun maxsus rejim boʻlib, u zarba kuchi va tezligini tahlil qiladi, oʻyin statistikasini yuritadi. Oltita sunʼiy yoʻldosh tizimini qoʻllab-quvvatlaydigan GPS moduli esa joylashuvni aniq belgilashga xizmat qiladi.
Salomatlikni kuzatish funksiyalari ham toʻliq jamlangan:
- Yurak urish tezligini (ChSS) doimiy oʻlchash;
- Qondagi kislorod miqdorini (SpO2) nazorat qilish;
- Aerob va anaerob yuklamalarni tahlil qilish;
- NFC moduli orqali kontaktsiz toʻlovlarni amalga oshirish.
Qurilma suv va changdan himoyalanish boʻyicha IP69 va 5 ATM standartlariga javob beradi, yaʼni u bilan bemalol choʻmilish yoki ekstremal sharoitlarda harakatlanish mumkin. Hozirda Xitoyda ushbu model uchun oldindan buyurtmalar qabul qilinmoqda. Maxsus versiyaning narxi taxminan 235 dollarni tashkil etadi, bu standart modeldan biroz qimmatroq. Sotuvlar joriy yilning 22-iyulidan boshlanishi kutilmoqda.
…