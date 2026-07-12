Toshkentda qurilish faol davom etayotganiga qaramay, narxlar nega oshib bormoqda?

·25·O‘zbekiston
Toshkentda qurilish faol davom etayotganiga qaramay, narxlar nega oshib bormoqda?

Poytaxtning qay bir go‘shasiga bormang, yangi ko‘p qavatli uylar qad rostlayotganiga guvoh bo‘lasiz. Biroq bunday ulkan qurilish hajmi fonida uy-joy narxlari pasayish o‘rniga, yuqori sur’atda o‘sishda davom etmoqda. O‘zbekiston Markaziy banki Toshkent ko‘chmas mulk bozori bo‘yicha yangi hisobotini taqdim etdi va unda mazkur paradoksning asl sabablarini ochiqladi. Zamin.uz xaridorlarni qiziqtirgan eng muhim savollar javobini jamladi.

Asosiy paradoks: Uy xo‘jaliklari va taklif taqchilligi

Uylar juda ko‘p qurilayotgan bo‘lsa-da, narxlarning tinimsiz oshishiga birinchi navbatda demografik va migratsiya omillari sabab bo‘lmoqda.

Taqchillik sababi: Poytaxtda ichki migratsiya va investitsion talab barqaror ravishda yuqori bo‘lib turibdi. Eng muhimi, shaharda yangi uy xo‘jaliklari (oilalar) sonining o‘sish sur’ati yangi uy-joylarning foydalanishga topshirilishidan ancha oldinda qolmoqda. Oddiy aytganda, uyga bo‘lgan real ehtiyoj qurilish tezligidan ham yuqoriroq bo‘lib, bozorda taqchillikni yuzaga keltirmoqda.

Narxlar va shartnomalar: Raqamlar nima deydi?

Joriy yilning yanvar-mart oylarida Toshkentda ko‘chmas mulk bozorida haqiqiy faollik kuzatildi. Poytaxtning asosiy ko‘rsatkichlari quyidagicha shakllandi:

Ko‘rsatkich turi

Qayd etilgan raqamlar va o‘zgarishlar

Oldi-sotdi bitimlari

32,8 mingta shartnoma imzolandi (Respublikadagi umumiy hajmning 30 foizi). O‘tgan yilga nisbatan o‘sish — 64 foiz!

Yangi qurilgan uylar (Bilimchi bozor)

Dollar hisobida 8,1 foizga qimmatlashdi.

Ikkilamchi bozor

Dollar hisobida 9,4 foizga oshdi.

Uy-joy ijarasi

Dollar hisobida 6,9 foizga, so‘mda esa atigi 0,6 foizga o‘sdi.

Yer uchastkalari (bir sotix)

Shahar chekka hududlarida taklif kengaygani hisobiga o‘rtacha 6,4 foizga pasayib, 301 million so‘mni tashkil etdi.

Mart oyidagi g‘ayritabiiy faollik va «Eskrou omili»

Birinchi chorak yakunida, ayniqsa mart oyida bitimlar soni kutilmaganda keskin ko‘tarilgan. Bu esa yangi iqtisodiy tartib bilan bog‘liq.

Xaridorlar ko‘chmas mulk oldi-sotdi jarayonlarida majburiy eskrou hisobvaraqlari joriy etiladigan muddat — 1 aprelga qadar hujjatlashtirishni yakunlashga intilishgan. Yangi qoida kuchga kirguncha bo‘lgan bu shoshqaloqlik bozorda kuchli faollik to‘lqinini hosil qildi.

Urbanizatsiya: Toshkent yuqoriga qarab o‘smoqda

Poytaxtda qurilish miqyoslari va binolarning me’moriy shakli ham zamon talablariga mos ravishda o‘zgarib bormoqda:

  • Qurilish ko‘lami: Ayni paytda shaharda bir vaqtning o‘zida 300 dan ortiq yirik ko‘p qavatli uylar majmuasi qurilmoqda.

  • Qavatlar soni: Toshkent ko‘p qavatli qurilish bo‘yicha mamlakatda yaqqol yetakchi. Yangi barpo etilayotgan barcha binolarning 36 foizi 13 qavatdan baland bo‘lgan zamonaviy inshootlar hissasiga to‘g‘ri kelmoqda.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, kuchli investitsion jozibadorlik va tinimsiz aholi oqimi mavjud ekan, Toshkentda uy-joyga bo‘lgan talab ham, uning narxi ham yuqoriligicha qolaveradi.

ТошкентO'zbekiston Markaziy bankiZamin.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq: harorat +46 darajaga chiqadiO‘zbekistonda anomal issiq: harorat +46 darajaga chiqadiBugun, 11:56O‘zbekistonda yoshlar soni qancha ekani ma’lum qilindiO‘zbekistonda yoshlar soni qancha ekani ma’lum qilindiBugun, 10:38O‘zbekiston va Belarus o‘rtasida turistik bum: Sayohatchilar soni ma’lum bo‘ldiO‘zbekiston va Belarus o‘rtasida turistik bum: Sayohatchilar soni ma’lum bo‘ldiBugun, 10:25Abituriyentlar test topshiradigan manzillar bilan oldindan tanishishi mumkinAbituriyentlar test topshiradigan manzillar bilan oldindan tanishishi mumkinKecha, 14:37Qashqadaryoda suv ta’minoti mutaxassisi 1,2 million so‘m bilan ushlandiQashqadaryoda suv ta’minoti mutaxassisi 1,2 million so‘m bilan ushlandiKecha, 11:52Qariyb 13 ming abituriyent testsiz talaba bo‘lish imkoniyatini qo‘lga kiritdiQariyb 13 ming abituriyent testsiz talaba bo‘lish imkoniyatini qo‘lga kiritdiKecha, 11:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija