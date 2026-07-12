Tomas Tuxel Angliya terma jamoasining oʻyinidan norozi: Harri Keyn kiyinish xonasidagi gaplarni ochiqladi

·44·Sport
Tomas Tuxel Angliya terma jamoasining oʻyinidan norozi: Harri Keyn kiyinish xonasidagi gaplarni ochiqladi

Angliya terma jamoasi Jaxon chempionati chorak finalida Norvegiya ustidan qiyin gʻalabaga erishib, yarim final yoʻllanmasini qoʻlga kiritgan boʻlsa-da, jamoa bosh murabbiyi Tomas Tuxel shogirdlarining koʻrsatgan oʻyinidan mutlaqo qoniqmagan. Jamoa sardori Harri Keynning soʻzlariga koʻra, nemis mutaxassisi kiyinish xonasida futbolchilarga oʻzining tanqidiy fikrlarini ochiq-oydin bayon etgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mayamidagi "Hard Rock Stadium"da kechgan bahsda inglizlar qoʻshimcha boʻlimlarda 2:1 hisobida gʻalaba qozonishdi. Biroq, Goal.com nashri xabariga koʻra, oʻyindan soʻng kiyinish xonasida bayram kayfiyati emas, balki jiddiy tahlil va kamchiliklar ustida ishlash masalasi ustuvor boʻlgan. Tomas Tuxel jamoaning yarim finalga chiqqani bilan tabriklagan boʻlsa-da, chempionlik uchun oʻyin darajasini keskin oshirish shartligini taʼkidlagan.

Sifat va natija oʻrtasidagi muvozanat

Harri Keyn murabbiyning talabchanligini ijobiy baholadi. Uning fikricha, jamoa oʻzining eng yuqori darajasiga hali chiqmagani holda yarim finalga yetib kelgani — bu katta imkoniyat belgisi. "Murabbiyimiz bizni tabrikladi va gʻalabani nishonlashimiz kerakligini aytdi, lekin u yaxshiroq oʻynay olishimizni ham biladi. Toʻpga egalik qilish va nazorat masalasida oʻsishimiz kerak", — deydi hujumchi.

Uchrashuvning qiyin kechishiga Mayamidagi oʻta yuqori namlik va issiq havo ham sabab boʻlgani aytilmoqda. Keynning taʼkidlashicha, bunday ob-havo sharoitida odatdagi ritmni ushlab turish qiyin kechgan, ammo jamoa iroda koʻrsatib, gʻalabani ilib ketgan. Ayniqsa, Jud Bellingem tomonidan kiritilgan dubl Angliya uchun qutqaruvchi vazifasini oʻtadi.

Zaxira kuchlari va jamoaviy birlik

Garchi oʻyin sifati ideal boʻlmasa-da, Harri Keyn ayrim futbolchilarning individual mahoratini alohida eʼtirof etdi. Xususan, darvozabon Jordan Pickford va zaxiradan maydonga tushib, oʻyin surʼatini oʻzgartira olgan Djed Spence kabi futbolchilarning xizmati yuqori baholandi. Keynning soʻzlariga koʻra, aynan jamoaviy birdamlik qiyin vaziyatda Norvegiya toʻsigʻidan oʻtishga yordam bergan.

Angliya terma jamoasi endi yarim final bahslariga tayyorgarlik koʻradi. Tomas Tuxel boshchiligidagi murabbiylar shtabi keyingi bosqichda xatolarni takrorlamaslik uchun taktik oʻzgarishlar kiritishi kutilmoqda. Muxlislar va mutaxassislar uchun asosiy savol — "Uch sherlar" yarim finalda Tuxel talab qilgan oʻsha yuqori darajadagi futbolni namoyish eta oladimi yoki yoʻq.

AngliyaТомас ТухелГарри КейнЖахон ЧемпионатиFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Konor Konorni mag‘lub etdi»: Maxachev Makgregorning qaytishiga keskin baho berdi«Konor Konorni mag‘lub etdi»: Maxachev Makgregorning qaytishiga keskin baho berdiBugun, 13:24UFC 329'ning eng yaxshilari aniqlandi: kimlar qo‘shimcha bonusga ega bo‘ldi?UFC 329'ning eng yaxshilari aniqlandi: kimlar qo‘shimcha bonusga ega bo‘ldi?Bugun, 13:19Jud Bellingem qahramonligi: Angliya JCh yarim finaliga yoʻl oldiJud Bellingem qahramonligi: Angliya JCh yarim finaliga yoʻl oldiBugun, 13:18Umar Nurmagomedov Dvalishvili bilan mojaroga keskin munosabat bildirdiUmar Nurmagomedov Dvalishvili bilan mojaroga keskin munosabat bildirdiBugun, 13:08Makgregorning qaytishi dahshatli yakunlandi: UFC 329 turnirining barcha natijalariMakgregorning qaytishi dahshatli yakunlandi: UFC 329 turnirining barcha natijalariBugun, 13:05Erling Xolandning otasi hakamlikdan gʻazabda: Norvegiya va Angliya oʻrtasidagi dramatik bahsErling Xolandning otasi hakamlikdan gʻazabda: Norvegiya va Angliya oʻrtasidagi dramatik bahsBugun, 12:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi