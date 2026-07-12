Tomas Tuxel Angliya terma jamoasining oʻyinidan norozi: Harri Keyn kiyinish xonasidagi gaplarni ochiqladi
Angliya terma jamoasi Jaxon chempionati chorak finalida Norvegiya ustidan qiyin gʻalabaga erishib, yarim final yoʻllanmasini qoʻlga kiritgan boʻlsa-da, jamoa bosh murabbiyi Tomas Tuxel shogirdlarining koʻrsatgan oʻyinidan mutlaqo qoniqmagan. Jamoa sardori Harri Keynning soʻzlariga koʻra, nemis mutaxassisi kiyinish xonasida futbolchilarga oʻzining tanqidiy fikrlarini ochiq-oydin bayon etgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mayamidagi "Hard Rock Stadium"da kechgan bahsda inglizlar qoʻshimcha boʻlimlarda 2:1 hisobida gʻalaba qozonishdi. Biroq, Goal.com nashri xabariga koʻra, oʻyindan soʻng kiyinish xonasida bayram kayfiyati emas, balki jiddiy tahlil va kamchiliklar ustida ishlash masalasi ustuvor boʻlgan. Tomas Tuxel jamoaning yarim finalga chiqqani bilan tabriklagan boʻlsa-da, chempionlik uchun oʻyin darajasini keskin oshirish shartligini taʼkidlagan.
Sifat va natija oʻrtasidagi muvozanatHarri Keyn murabbiyning talabchanligini ijobiy baholadi. Uning fikricha, jamoa oʻzining eng yuqori darajasiga hali chiqmagani holda yarim finalga yetib kelgani — bu katta imkoniyat belgisi. "Murabbiyimiz bizni tabrikladi va gʻalabani nishonlashimiz kerakligini aytdi, lekin u yaxshiroq oʻynay olishimizni ham biladi. Toʻpga egalik qilish va nazorat masalasida oʻsishimiz kerak", — deydi hujumchi.
Uchrashuvning qiyin kechishiga Mayamidagi oʻta yuqori namlik va issiq havo ham sabab boʻlgani aytilmoqda. Keynning taʼkidlashicha, bunday ob-havo sharoitida odatdagi ritmni ushlab turish qiyin kechgan, ammo jamoa iroda koʻrsatib, gʻalabani ilib ketgan. Ayniqsa, Jud Bellingem tomonidan kiritilgan dubl Angliya uchun qutqaruvchi vazifasini oʻtadi.
Zaxira kuchlari va jamoaviy birlikGarchi oʻyin sifati ideal boʻlmasa-da, Harri Keyn ayrim futbolchilarning individual mahoratini alohida eʼtirof etdi. Xususan, darvozabon Jordan Pickford va zaxiradan maydonga tushib, oʻyin surʼatini oʻzgartira olgan Djed Spence kabi futbolchilarning xizmati yuqori baholandi. Keynning soʻzlariga koʻra, aynan jamoaviy birdamlik qiyin vaziyatda Norvegiya toʻsigʻidan oʻtishga yordam bergan.
Angliya terma jamoasi endi yarim final bahslariga tayyorgarlik koʻradi. Tomas Tuxel boshchiligidagi murabbiylar shtabi keyingi bosqichda xatolarni takrorlamaslik uchun taktik oʻzgarishlar kiritishi kutilmoqda. Muxlislar va mutaxassislar uchun asosiy savol — "Uch sherlar" yarim finalda Tuxel talab qilgan oʻsha yuqori darajadagi futbolni namoyish eta oladimi yoki yoʻq.
…