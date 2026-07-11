Qariyb 13 ming abituriyent testsiz talaba bo‘lish imkoniyatini qo‘lga kiritdi

·0·O‘zbekiston
Qariyb 13 ming abituriyent testsiz talaba bo‘lish imkoniyatini qo‘lga kiritdi

2026–2027 o‘quv yili uchun oliy ta’lim muassasalariga qabul jarayonida barcha fanlardan milliy yoki xalqaro sertifikatga ega bo‘lgan 12 ming 997 nafar abituriyent test sinovlarini topshirishdan ozod etildi. Ular qabul tanlovining keyingi bosqichida bevosita ishtirok etadi.

Bilim va malakalarni baholash agentligi ma’lumotiga ko‘ra, bu ko‘rsatkich o‘tgan yilga nisbatan keskin o‘sgan. Agar 2025–2026 o‘quv yilida testdan ozod qilinganlar soni 678 nafarni tashkil etgan bo‘lsa, joriy yilda ularning soni qariyb 19 barobarga oshdi.

Shuningdek, ro‘yxatdan o‘tish jarayonida abituriyentlar tomonidan taqdim etilgan 24 ming 526 ta xalqaro sertifikat haqiqiy deb tasdiqlangan.

Statistikaga ko‘ra, umumta’lim fanlari bo‘yicha 193 ming 186 nafar, chet tillari bo‘yicha esa 125 ming 354 nafar abituriyent milliy yoki xalqaro sertifikat bilan ro‘yxatdan o‘tgan.

Joriy yilda oliy ta’lim muassasalariga o‘qish istagini bildirgan 677 ming 907 nafar abituriyent onlayn ro‘yxatdan o‘tgan. Ularning 664 ming 609 nafari test sinovlarida ishtirok etadi. Barcha fanlardan tegishli sertifikatga ega bo‘lgan 12 ming 997 nafar abituriyent esa test topshirmasdan qabul tanlovini davom ettiradi.

Bilim va malakalarni baholash agentligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent viloyatida 389 nafar shaxsdan sovuq qurollar olib qo‘yildiToshkent viloyatida 389 nafar shaxsdan sovuq qurollar olib qo‘yildiBugun, 10:40Toshkentda yangi oliy maktab ochiladi: bitiruvchilarga ikki diplom beriladiToshkentda yangi oliy maktab ochiladi: bitiruvchilarga ikki diplom beriladiKecha, 22:52Toshkentda xalqaro universitetlar shaharchasi quriladi: reja ma’qullandiToshkentda xalqaro universitetlar shaharchasi quriladi: reja ma’qullandiKecha, 22:30Prezidentning madaniyat bo‘yicha yangi vakili kimligi ma’lum bo‘ldiPrezidentning madaniyat bo‘yicha yangi vakili kimligi ma’lum bo‘ldiKecha, 17:31O‘zbekistonda jarima maydonchasi tizimi elektron shaklga o‘tmoqdaO‘zbekistonda jarima maydonchasi tizimi elektron shaklga o‘tmoqdaKecha, 15:05Sardor Umurzoqov yangi lavozimga tayinlandiSardor Umurzoqov yangi lavozimga tayinlandiKecha, 13:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija