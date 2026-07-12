Peruda 560 dan ortiq chaqaloqqa Xoland nomi qo‘yildi
Norvegiya milliy jamoasi hujumchisi Erling Xolandning mashhurligi endi futbol maydonidan ham tashqariga chiqdi. Peruda 560 dan ortiq chaqaloqqa norvegiyalik yulduzning ismi yoki familiyasi berilgani ma’lum bo‘ldi.
Eng qizig‘i, ayrim ota-onalar farzandiga futbolchining to‘liq ismini — Erling Braut Xoland deb qo‘ygan.
Qancha bolaga Xoland nomi berildi?
Mahalliy RPP nashri milliy identifikatsiya reyestri ma’lumotlariga tayanib xabar berishicha:
468 nafar bolaga Xoland ismi berilgan;
91 nafar chaqaloq Erling Xoland deb nomlangan;
yana 4 nafar bolaga Erling Braut Xoland ismi qo‘yilgan.
Shu tariqa norvegiyalik hujumchining nomi Perudagi eng g‘ayrioddiy futbolga oid ismlardan biriga aylangan.
JCH–2026dagi o‘yini ta’sir qilgan bo‘lishi mumkin
Erling Xoland 2026 yilgi jahon chempionatining asosiy yulduzlaridan biri bo‘lib turibdi.
U turnirda:
4 ta o‘yin o‘tkazdi;
7 ta gol urdi;
to‘purarlar poygasida uchinchi o‘rinni egallab turibdi.
Hujumchining sermahsul o‘yini uning jahon bo‘ylab mashhurligini yanada oshirdi.
Peru bilan qanday bog‘liqlik bor?
Xolandning Peruga to‘g‘ridan to‘g‘ri aloqasi yo‘q. Biroq futbolchi «Manchester Siti» va Norvegiya termasidagi gollari orqali Lotin Amerikasida ham katta muxlislar armiyasiga ega.
Futbol yulduzlari sharafiga bolalarga ism qo‘yish Lotin Amerikasida avval ham uchragan. Endi bu ro‘yxatga Erling Xoland ham qo‘shildi.
Norvegiyaning yo‘li Angliyaga kelib to‘xtadi
Ma’lumot uchun, Norvegiya 12 iyulga o‘tar kechasi JCH–2026 chorakfinalida Angliyaga qarshi maydonga tushgan va 1:2 hisobida mag‘lub bo‘lgan edi.
Shunga qaramay, Xolandning turnirdagi o‘yini va gollari uning jahon futbolidagi eng mashhur nomlardan biri bo‘lib qolishini yana bir bor ko‘rsatdi.
…