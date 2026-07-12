Emoji ham o‘zgardi: 41 ta atama endi boshqacha ataladi

·39·Jamiyat
Emoji ham o‘zgardi: 41 ta atama endi boshqacha ataladi

O‘zbek tilida rasmiy ish yuritishda qo‘llaniladigan yangi atamalar ro‘yxati e’lon qilindi. Bu safar gap faqat ilmiy yoki texnik so‘zlar haqida emas — kundalik hayotda ko‘p ishlatiladigan “emoji”, “brend”, “dedlayn”, “rasprodaja” kabi so‘zlarga ham o‘zbekcha muqobillar berildi.

41 ta atama rasmiy muomalaga kiritiladi

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Atamalar komissiyasi o‘zbek tili qoida va me’yorlari asosida shakllantirilgan yangi so‘z va atamalar ro‘yxatini e’lon qildi.

Qayd etilishicha, komissiya turli fan va faoliyat sohalariga oid atamalarni muntazam tahlil qilib, ularning milliy til me’yorlariga mos muqobillarini ishlab chiqmoqda.

Bu jarayon atamalardan rasmiy hujjatlar, davlat tashkilotlari va ish yuritishda bir xil tarzda foydalanishni ta’minlashga qaratilgan.

“Emoji” — “hisbelgi”, “rasprodaja” — “arzonsotuv”

Yangi ro‘yxatda jami 41 ta xorijiy o‘zlashma so‘zning o‘zbekcha muqobili berilgan. Ular orasida ijtimoiy tarmoq, savdo, turizm, san’at, texnika va kundalik hayotga oid atamalar bor.

Masalan:

Avvalgi atama

O‘zbekcha muqobili

Emoji

hisbelgi

Xeshteg

kalitso‘z

Rasprodaja

arzonsotuv

Brend

xosnom

Dedlayn

so‘ngmuddat

Vebinar

vebyig‘in

Frilanser

erkin ishchi

Xostel

qo‘noquy

Breket

tishsim

Datchik

sezgich

Ayniqsa, “emoji — hisbelgi”, “rasprodaja — arzonsotuv”, “dedlayn — so‘ngmuddat” kabi variantlar keng muhokamaga sabab bo‘lishi mumkin. Chunki bu so‘zlar faqat rasmiy hujjatlarda emas, oddiy muloqotda ham tez-tez uchraydi.

Nega bu muhim?

Atamalar komissiyasiga ko‘ra, bunday o‘zgarishlar o‘zbek tilining ilmiy va rasmiy uslubdagi imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

“Ushbu jarayon o‘zbek tilining ilmiy va rasmiy uslubdagi imkoniyatlarini kengaytirish, terminologik tizimni milliylashtirish, atamalarning yagona me’yor asosida qo‘llanishini ta’minlash hamda davlat tilining nufuzini yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda”, — deyiladi xabarda.

Boshqacha aytganda, maqsad — xorijiy so‘zlarni shunchaki almashtirish emas, balki davlat tilida yagona va tushunarli terminologik tizim yaratish.

Yangi so‘zlar tez ommalashadimi?

Bu yerda asosiy savol shunda: odamlar “brend” o‘rniga “xosnom”, “xostel” o‘rniga “qo‘noquy”, “emoji” o‘rniga “hisbelgi” deyishga qanchalik tez o‘rganadi?

Tilda har qanday yangi atama avvaliga g‘alati eshitilishi tabiiy. Lekin rasmiy hujjatlar, OAV, ta’lim va davlat tashkilotlarida bir xil qo‘llanish boshlansa, ayrim so‘zlar sekin-asta odatga aylanishi mumkin.

Muhokama endi boshlanadi

Yangi atamalar ro‘yxati o‘zbek tilini milliy me’yorlar asosida boyitish yo‘lidagi yana bir qadam sifatida baholanmoqda. Ammo bu so‘zlarning qay biri xalq tiliga tez singishi, qay biri esa faqat rasmiy doiralarda qolib ketishi vaqt bilan ma’lum bo‘ladi.

Siz qaysi yangi atamani ma’qul deb hisoblaysiz: “hisbelgi”, “arzonsotuv”, “so‘ngmuddat” yoki “qo‘noquy”?

O'zbekistonVazirlar MahkamasiTerminologiya komissiyasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Andijonda sobiq erini o‘ldirish uchun qotil yollamoqchi bo‘lgan ayol ushlandiAndijonda sobiq erini o‘ldirish uchun qotil yollamoqchi bo‘lgan ayol ushlandiKecha, 20:15O‘zbekistonda 6 oyda ish joylarida 137 kishi hayotdan ko‘z yumdiO‘zbekistonda 6 oyda ish joylarida 137 kishi hayotdan ko‘z yumdiKecha, 19:14Toshkentdagi "O‘zbekiston" mehmonxonasida yong‘in yuz berdi (video)Toshkentdagi "O‘zbekiston" mehmonxonasida yong‘in yuz berdi (video)Kecha, 18:26Jizzaxdagi restoranda yong‘in sodir bo‘ldiJizzaxdagi restoranda yong‘in sodir bo‘ldiKecha, 17:25Samarqandda kuchli yong‘in: «Saturn» ombori atrofini qora tutun qopladiSamarqandda kuchli yong‘in: «Saturn» ombori atrofini qora tutun qopladiKecha, 16:16Uch oyda 1 548 ta noqonuniy chiqindi tashlash holati kameraga tushdiUch oyda 1 548 ta noqonuniy chiqindi tashlash holati kameraga tushdiKecha, 15:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)