Abituriyentlar uchun hal qiluvchi 10 kun: testlar boshlandi

·20·O‘zbekiston
Abituriyentlar uchun hal qiluvchi 10 kun: testlar boshlandi

Bugun, 14 iyul kuni O‘zbekistonda 2026–2027 o‘quv yili uchun davlat oliy va kasbiy ta’lim muassasalariga qabul test sinovlari boshlandi. Imtihonlar 23 iyulga qadar davom etadi va har kuni ikki smenada o‘tkaziladi.

Testlar 14–23 iyul kunlari bo‘lib o‘tadi

Bilim va malakalarni baholash agentligi ma’lumotiga ko‘ra, kirish test sinovlari respublika bo‘yicha 14 iyuldan 23 iyulgacha tashkil etiladi.

Joriy yilda testlarda jami 664 609 nafar abituriyent ishtirok etishi belgilangan.

Bu raqam har yilgidek qabul mavsumi qanchalik katta va mas’uliyatli jarayon ekanini ko‘rsatadi. Minglab yoshlar uchun bu 10 kun hayotdagi keyingi katta bosqichni belgilab berishi mumkin.

Imtihonlar ikki smenada o‘tkaziladi

Test sinovlari har kuni ikki smenada tashkil etiladi.

Smena

Vaqti

1-smena

08:00 dan 11:00 gacha

2-smena

15:00 dan 18:00 gacha

Abituriyentlar test sinovlari o‘tkaziladigan hududga kamida 1,5 soat oldin yetib kelishi lozim.

Birinchi smenada ishtirok etuvchilar soat 07:30 gacha, ikkinchi smenada test topshiruvchilar esa 14:30 gacha tekshiruvlardan o‘tib, belgilangan joylarini egallagan bo‘lishi kerak.

Bu yerda kechikish “ozgina kech qoldim” bilan o‘tmaydi. Qoida qattiq: belgilangan vaqtdan kechikkan abituriyent testga qo‘yilmaydi.

Qanday hujjatlar kerak?

Test sinovlariga kirish uchun abituriyentlarda ikki asosiy hujjat bo‘lishi shart:

• pasport yoki ID-kartaning asli;
• abituriyent ruxsatnomasi.

Pasport nusxasi, telefondagi rasm, boshqa turdagi hujjat yoki ruxsatnomasiz kelish testga kirish uchun asos bo‘la olmaydi.

Shuning uchun abituriyentlar test kunidan avval ruxsatnomani my.uzbmb.uz sayti orqali yuklab olib, qog‘ozga chop etib qo‘yishi kerak.

Boshqa kun yoki boshqa smenada test topshirib bo‘lmaydi

Har bir abituriyent faqat ruxsatnomada ko‘rsatilgan sana, hudud, bino va smenada test sinovida ishtirok etadi.

Boshqa hududda, boshqa kuni yoki boshqa smenada test topshirishga ruxsat berilmaydi.

Bu joyda “o‘sha kuni vaqtim bo‘lmadi, ertaga kelsamchi?” degan variant ishlamaydi. Ruxsatnomada nima yozilgan bo‘lsa, jarayon shu asosda tashkil etiladi.

Testlar videokuzatuv ostida o‘tadi

Qabul testlari to‘liq videokuzatuv ostida o‘tkaziladi. Jarayon onlayn tarzda namoyish etiladi.

Abituriyentlar va ularning yaqinlari imtihonlarni maxsus onlayn platforma orqali kuzatishlari mumkin.

Bu ochiqlik test jarayoni shaffofligini ta’minlash, qoidabuzarliklarning oldini olish va abituriyentlar uchun teng sharoit yaratishga qaratilgan.

Abituriyentlar nimani unutmasligi kerak?

Test kunida eng muhim narsa — hujjatlar, vaqt va xotirjamlik.

Abituriyentlar quyidagi jihatlarga alohida e’tibor berishi kerak:

Eslatma

Nima uchun muhim?

Pasport yoki ID-karta asli

nusxa bilan testga kiritilmaydi

Ruxsatnoma

test joyi, sana va smenani tasdiqlaydi

1,5 soat oldin kelish

tekshiruvlardan o‘tish uchun vaqt kerak

Belgilangan joyga borish

boshqa hududda test topshirib bo‘lmaydi

Kechikmaslik

kechikkanlar testga qo‘yilmaydi

Imtihon kuni asabiylashish tabiiy. Lekin eng yaxshi strategiya — hujjatlarni kechqurundan tayyorlab qo‘yish, manzilga ertaroq chiqish va testga ortiqcha shoshilishsiz kirish.

10 kunlik katta sinov boshlandi

14 iyul kuni boshlangan qabul testlari 23 iyulgacha davom etadi. Bu kunlar minglab abituriyentlar uchun yillar davomidagi tayyorgarlik, orzu va intilishlar natijasini ko‘rsatadigan muhim palla bo‘ladi.

Endi asosiy vazifa — qoidalarga qat’iy amal qilish, hujjatlarni unutmaslik va imtihonga xotirjam kirish.

Barcha abituriyentlarga omad: bu yo‘lda eng kerakli narsa — bilim, diqqat va vaqtni to‘g‘ri boshqarish.

O'zbekistonBilim va malakalarni baholash agentligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oliy sud taqiqlangan internet manbalari bo‘yicha yangi ro‘yxatni e’lon qildiOliy sud taqiqlangan internet manbalari bo‘yicha yangi ro‘yxatni e’lon qildiBugun, 12:17Jazirama kuchaydi: Surxondaryoda yuk mashinalari harakati cheklandiJazirama kuchaydi: Surxondaryoda yuk mashinalari harakati cheklandiBugun, 12:09Toshkentliklar ogohlantirildi: jazirama elektr ta’minotiga ta’sir qilishi mumkinToshkentliklar ogohlantirildi: jazirama elektr ta’minotiga ta’sir qilishi mumkinKecha, 21:52Abituriyentlar diqqatiga: test sinovlari boshlanadigan sana ma’lum qilindiAbituriyentlar diqqatiga: test sinovlari boshlanadigan sana ma’lum qilindiKecha, 21:46Ikki sayyoraga o‘zbek olimlarining nomi rasman berildiIkki sayyoraga o‘zbek olimlarining nomi rasman berildiKecha, 17:25Dubay shokoladidan keyin navbat Toshkent oshi shokoladiga keldi! Ta’mi kutilgandek chiqdimi?Dubay shokoladidan keyin navbat Toshkent oshi shokoladiga keldi! Ta’mi kutilgandek chiqdimi?Kecha, 16:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi