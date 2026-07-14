Abituriyentlar uchun hal qiluvchi 10 kun: testlar boshlandi
Bugun, 14 iyul kuni O‘zbekistonda 2026–2027 o‘quv yili uchun davlat oliy va kasbiy ta’lim muassasalariga qabul test sinovlari boshlandi. Imtihonlar 23 iyulga qadar davom etadi va har kuni ikki smenada o‘tkaziladi.
Testlar 14–23 iyul kunlari bo‘lib o‘tadi
Bilim va malakalarni baholash agentligi ma’lumotiga ko‘ra, kirish test sinovlari respublika bo‘yicha 14 iyuldan 23 iyulgacha tashkil etiladi.
Joriy yilda testlarda jami 664 609 nafar abituriyent ishtirok etishi belgilangan.
Bu raqam har yilgidek qabul mavsumi qanchalik katta va mas’uliyatli jarayon ekanini ko‘rsatadi. Minglab yoshlar uchun bu 10 kun hayotdagi keyingi katta bosqichni belgilab berishi mumkin.
Imtihonlar ikki smenada o‘tkaziladi
Test sinovlari har kuni ikki smenada tashkil etiladi.
Smena
Vaqti
1-smena
08:00 dan 11:00 gacha
2-smena
15:00 dan 18:00 gacha
Abituriyentlar test sinovlari o‘tkaziladigan hududga kamida 1,5 soat oldin yetib kelishi lozim.
Birinchi smenada ishtirok etuvchilar soat 07:30 gacha, ikkinchi smenada test topshiruvchilar esa 14:30 gacha tekshiruvlardan o‘tib, belgilangan joylarini egallagan bo‘lishi kerak.
Bu yerda kechikish “ozgina kech qoldim” bilan o‘tmaydi. Qoida qattiq: belgilangan vaqtdan kechikkan abituriyent testga qo‘yilmaydi.
Qanday hujjatlar kerak?
Test sinovlariga kirish uchun abituriyentlarda ikki asosiy hujjat bo‘lishi shart:
• pasport yoki ID-kartaning asli;
• abituriyent ruxsatnomasi.
Pasport nusxasi, telefondagi rasm, boshqa turdagi hujjat yoki ruxsatnomasiz kelish testga kirish uchun asos bo‘la olmaydi.
Shuning uchun abituriyentlar test kunidan avval ruxsatnomani my.uzbmb.uz sayti orqali yuklab olib, qog‘ozga chop etib qo‘yishi kerak.
Boshqa kun yoki boshqa smenada test topshirib bo‘lmaydi
Har bir abituriyent faqat ruxsatnomada ko‘rsatilgan sana, hudud, bino va smenada test sinovida ishtirok etadi.
Boshqa hududda, boshqa kuni yoki boshqa smenada test topshirishga ruxsat berilmaydi.
Bu joyda “o‘sha kuni vaqtim bo‘lmadi, ertaga kelsamchi?” degan variant ishlamaydi. Ruxsatnomada nima yozilgan bo‘lsa, jarayon shu asosda tashkil etiladi.
Testlar videokuzatuv ostida o‘tadi
Qabul testlari to‘liq videokuzatuv ostida o‘tkaziladi. Jarayon onlayn tarzda namoyish etiladi.
Abituriyentlar va ularning yaqinlari imtihonlarni maxsus onlayn platforma orqali kuzatishlari mumkin.
Bu ochiqlik test jarayoni shaffofligini ta’minlash, qoidabuzarliklarning oldini olish va abituriyentlar uchun teng sharoit yaratishga qaratilgan.
Abituriyentlar nimani unutmasligi kerak?
Test kunida eng muhim narsa — hujjatlar, vaqt va xotirjamlik.
Abituriyentlar quyidagi jihatlarga alohida e’tibor berishi kerak:
Eslatma
Nima uchun muhim?
Pasport yoki ID-karta asli
nusxa bilan testga kiritilmaydi
Ruxsatnoma
test joyi, sana va smenani tasdiqlaydi
1,5 soat oldin kelish
tekshiruvlardan o‘tish uchun vaqt kerak
Belgilangan joyga borish
boshqa hududda test topshirib bo‘lmaydi
Kechikmaslik
kechikkanlar testga qo‘yilmaydi
Imtihon kuni asabiylashish tabiiy. Lekin eng yaxshi strategiya — hujjatlarni kechqurundan tayyorlab qo‘yish, manzilga ertaroq chiqish va testga ortiqcha shoshilishsiz kirish.
10 kunlik katta sinov boshlandi
14 iyul kuni boshlangan qabul testlari 23 iyulgacha davom etadi. Bu kunlar minglab abituriyentlar uchun yillar davomidagi tayyorgarlik, orzu va intilishlar natijasini ko‘rsatadigan muhim palla bo‘ladi.
Endi asosiy vazifa — qoidalarga qat’iy amal qilish, hujjatlarni unutmaslik va imtihonga xotirjam kirish.
Barcha abituriyentlarga omad: bu yo‘lda eng kerakli narsa — bilim, diqqat va vaqtni to‘g‘ri boshqarish.
…