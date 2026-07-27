Sherzod Xo‘jayev Energetika vaziri etib tayinlandi — Prezident farmoni

·99·O‘zbekiston
Sherzod Xo‘jayev Energetika vaziri etib tayinlandi — Prezident farmoni

O‘zbekiston Energetika vazirligida muhim kadrlar rotatsiyasi rasman yakunlandi. Sohada 25 yildan ortiq tajribaga ega bo‘lgan Sherzod Xo‘jayev O‘zbekiston Respublikasi energetika vaziri lavozimiga tayinlandi. Bu haqda Prezident matbuot xizmati xabar bermoqda.

Ushbu tayinlovga qadar uning nomzodi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari tomonidan atroflicha ko‘rib chiqilib, ma’qullangan edi.

Zamin.uz yangi vazirning tayinlovi, parlament ma’qulovi va uning sohadagi ko‘p yillik tajribasi tafsilotlarini taqdim etadi.

1. Parlament ma’qulovi va yangi lavozim

Prezident tomonidan tegishli farmon imzolanishidan oldin Sherzod Xo‘jayev nomzodi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi majlisida deputatlar tomonidan ko‘rib chiqildi va ma’qullandi.

Yangi vazirlik tayinlovi munosabati bilan Sherzod Xo‘jayev shu vaqtgacha egallab kelgan Energetika bozorini rivojlantirish va tartibga solish agentligi direktori lavozimidan ozod etildi.

2. 1998 yildan beri tizimda: Sherzod Xo‘jayevning mehnat yo‘li

Sherzod Xo‘jayev energetika sohasida katta tajribaga ega, tizimni ich-ichidan yaxshi biladigan mutaxassislardan biri hisoblanadi. Uning mazkur sohadagi faoliyati 1998 yildan boshlangan.

Yillar

Egallagan lavozimi va faoliyati

1998 yildan

Energetika sohasidagi mehnat faoliyatining boshlanishi

2019—2023 yillar

O‘zbekiston Respublikasi Energetika vaziri o‘rinbosari

2023—2026 yillar

Energetika bozorini rivojlantirish va tartibga solish agentligi direktori

2026 yildan

O‘zbekiston Respublikasi Energetika vaziri

3. Rahbariyatdagi almashinuv

Sherzod Xo‘jayev salkam 4 yil davomida Energetika vazirligini boshqarib kelgan Jo‘rabek Mirzamahmudovning o‘rnini egalladi.

Sohadagi tajriba va kutilishlar:

Yangi vazirning 1998 yildan buyon energetika sohasida uzluksiz ishlab kelayotgani, 2019—2023 yillarda vazir o‘rinbosari hamda keyinchalik Energetika bozorini isloh qilish agentligida rahbar sifatida to‘plagan tajribasi sohadagi mavjud muammolarni hal etish va islohotlarni davom ettirishda muhim o‘rin tutadi.

Ushbu muhim davlat va iqtisodiy yangiligini do‘stlaringizga yuboring!

Mamlakat energetika tizimidagi ushbu rahbarlik rotatsiyasi energetika bozorini liberallashtirish va tizimni yanada rivojlantirishda muhim bosqich bo‘lishi kutilmoqda.

Ushbu qaynok va muhim xabarni do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va ijtimoiy tarmoqdagi guruhlarga darhol yuboring!

Sizningcha, yangi Energetika vaziri Sherzod Xo‘jayev sohadagi qaysi muhim vazifalarga birinchi navbatda e’tibor qaratishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Sherzod KhodjaevO'zbekistonOliy MajlisJorabek Mirzamahmudov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Prezidentimiz Ramazon Temirovning jangini kuzatganini va uning g‘alabasidan xursand bo‘lganini ma’lum qildilarPrezidentimiz Ramazon Temirovning jangini kuzatganini va uning g‘alabasidan xursand bo‘lganini ma’lum qildilarBugun, 17:27Yarim yilda 4,8 mlrd kilovatt-soat elektr energiyasi yo‘qotildiYarim yilda 4,8 mlrd kilovatt-soat elektr energiyasi yo‘qotildiBugun, 16:3810% qo‘shimcha grant: Bu yildan kuchga kiradigan yangi tartib va shartlar...10% qo‘shimcha grant: Bu yildan kuchga kiradigan yangi tartib va shartlar...Bugun, 15:59«Muammo boshqaruvda!» — Prezident energetika tizimidagi asosiy kamchilikni aytdi«Muammo boshqaruvda!» — Prezident energetika tizimidagi asosiy kamchilikni aytdiBugun, 15:434 mingta avariya va uzilishlar: Prezident energetiklarni keskin tanqid qildi4 mingta avariya va uzilishlar: Prezident energetiklarni keskin tanqid qildiBugun, 15:37Energetika vazirligida iste’fo va yangi tayinlov: Vazir lavozimidan ozod etildiEnergetika vazirligida iste’fo va yangi tayinlov: Vazir lavozimidan ozod etildiBugun, 15:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi