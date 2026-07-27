Sherzod Xo‘jayev Energetika vaziri etib tayinlandi — Prezident farmoni
O‘zbekiston Energetika vazirligida muhim kadrlar rotatsiyasi rasman yakunlandi. Sohada 25 yildan ortiq tajribaga ega bo‘lgan Sherzod Xo‘jayev O‘zbekiston Respublikasi energetika vaziri lavozimiga tayinlandi. Bu haqda Prezident matbuot xizmati xabar bermoqda.
Ushbu tayinlovga qadar uning nomzodi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari tomonidan atroflicha ko‘rib chiqilib, ma’qullangan edi.
Zamin.uz yangi vazirning tayinlovi, parlament ma’qulovi va uning sohadagi ko‘p yillik tajribasi tafsilotlarini taqdim etadi.
1. Parlament ma’qulovi va yangi lavozim
Prezident tomonidan tegishli farmon imzolanishidan oldin Sherzod Xo‘jayev nomzodi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi majlisida deputatlar tomonidan ko‘rib chiqildi va ma’qullandi.
Yangi vazirlik tayinlovi munosabati bilan Sherzod Xo‘jayev shu vaqtgacha egallab kelgan Energetika bozorini rivojlantirish va tartibga solish agentligi direktori lavozimidan ozod etildi.
2. 1998 yildan beri tizimda: Sherzod Xo‘jayevning mehnat yo‘li
Sherzod Xo‘jayev energetika sohasida katta tajribaga ega, tizimni ich-ichidan yaxshi biladigan mutaxassislardan biri hisoblanadi. Uning mazkur sohadagi faoliyati 1998 yildan boshlangan.
Yillar
Egallagan lavozimi va faoliyati
1998 yildan
Energetika sohasidagi mehnat faoliyatining boshlanishi
2019—2023 yillar
O‘zbekiston Respublikasi Energetika vaziri o‘rinbosari
2023—2026 yillar
Energetika bozorini rivojlantirish va tartibga solish agentligi direktori
2026 yildan
O‘zbekiston Respublikasi Energetika vaziri
3. Rahbariyatdagi almashinuv
Sherzod Xo‘jayev salkam 4 yil davomida Energetika vazirligini boshqarib kelgan Jo‘rabek Mirzamahmudovning o‘rnini egalladi.
Sohadagi tajriba va kutilishlar:
Yangi vazirning 1998 yildan buyon energetika sohasida uzluksiz ishlab kelayotgani, 2019—2023 yillarda vazir o‘rinbosari hamda keyinchalik Energetika bozorini isloh qilish agentligida rahbar sifatida to‘plagan tajribasi sohadagi mavjud muammolarni hal etish va islohotlarni davom ettirishda muhim o‘rin tutadi.
Ushbu muhim davlat va iqtisodiy yangiligini do‘stlaringizga yuboring!
Mamlakat energetika tizimidagi ushbu rahbarlik rotatsiyasi energetika bozorini liberallashtirish va tizimni yanada rivojlantirishda muhim bosqich bo‘lishi kutilmoqda.
Ushbu qaynok va muhim xabarni do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va ijtimoiy tarmoqdagi guruhlarga darhol yuboring!
Sizningcha, yangi Energetika vaziri Sherzod Xo‘jayev sohadagi qaysi muhim vazifalarga birinchi navbatda e’tibor qaratishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
…